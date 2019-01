¿Firefox Chromium? Un ingeniero de Microsoft lo sugiere y provoca un gran debate

El debate sobre el anuncio del Edge Chromium continua. La decisión de Microsoft de utilizar el proyecto de código abierto Chromium para su nuevo navegador Edge, ha dejado al Firefox de Mozilla como el único navegador web importante con motor propio si exceptuamos a Safari que lleva una senda aparte marcada por Apple, cerrada a su uso en Macs y sin relevancia para la navegación web mundial.

Sí lo tiene (y mucho) el cambio de estrategia de Microsoft renunciando a su propio motor de renderizado para usar el de su rival Google. Reconocimiento de la derrota y a la vez una gran victoria para Google, pero un movimiento seguramente obligado para intentar superar la situación de Microsoft en navegación web perdiendo usuarios semana a semana.

Edge Chromium preocupa especialmente a Mozilla. “El Edge Chromium de Microsoft es terrible para la Web”, aseguró el CEO Chris Beard en una publicación en el blog oficial. “La decisión de Microsoft le da a Google más capacidad para decidir por sí solo en la Web… Desde una perspectiva de empoderamiento social, cívico e individual, ceder el control de la infraestructura fundamental en línea a una sola empresa es terrible”.

Kenneth Auchenberg, un responsable de programas de Microsoft que trabaja en el equipo de ‘Code’, ha retomado el debate en Twitter y de qué manera, sugiriendo que Mozilla debe tirar la toalla y utilizar también Chromium: “Es hora de que Mozilla descienda de su torre de marfil filosófica. La web está dominada por Chromium. Si realmente se preocuparan de la web, ¿estarían contribuyendo en lugar de construir un universo paralelo usado por menos del 5%?”:

Thought: It’s time for @mozilla to get down from their philosophical ivory tower. The web is dominated by Chromium, if they really *cared* about the web they would be contributing instead of building a parallel universe that’s used by less than 5%?https://t.co/0zi2NCtzb4 — Kenneth Auchenberg (@auchenberg) 25 de enero de 2019

El comentario fue recibido con una rápida respuesta (incluyendo desarrolladores de Mozilla y Chromium) de los que entienden que las alternativas van a disminuir y ello es preocupante. Cuando Chromium tenga una cuota de mercado aún mayor de la que ya tiene los desarrolladores web y las empresas no se preocuparán si sus servicios y sitios web funcionan con otra cosa que no sea Chromium. “Es vital que Mozilla (o cualquier otro) luche por la diversidad. Me sorprende que pienses que no están contribuyendo. ¿Construyendo un universo paralelo? Esa es precisamente la contribución?”

Ingenieros de Mozilla también recordaron a Kenneth que para que un estándar sea un estándar se necesitan múltiples implementaciones. De lo contrario, si se desarrolla una sola implementación específica de Chromium se convertirán los errores en estándares de facto.

Hey, Mozilla engineer and Chromium committer too here… Not having multiple implementations of the web means that the web stops being an open platform… People start relying on Chromium bugs, and standards / specs become useless, making innovating impossible. — Emilio (@ecbos_) 26 de enero de 2019

Otros le recordaron a Kenneth que si todos los desarrolladores hubieran apostado por usar el motor mayoritario, nunca hubiera llegado al mercado Chome o Firefox, en relación al monopolio que mantuvo en su día Microsoft con los Internet Explorer.

We tried this before with IE6, and the downsides were arguably worse than the upsides. We can’t allow a single company to be in charge of the tools we use to access information. — SB (@seanbamforth) 26 de enero de 2019

¿Firefox Chromium?

El responsable de Microsoft argumentó que “era una mala inversión gastar tiempo y dinero en desarrollar un motor de renderizado alternativo” (comparándolo con desarrollar un sistema operativo alternativo desde cero) cuando la naturaleza de código abierto de Chromium debería significar que cada proveedor creara soluciones innovadoras no desarrolladas por Google que aún podrían contribuir al desarrollo de Chromium. Edge Chromium o Firefox Chromium como hacen otros desarrolladores como Opera o Vivaldi que ya lo utilizan.

La realidad actual de las cifras de cuota de mercado indican que los problemas de Firefox van más allá de que Microsoft utilice el motor que usa Chrome. En los últimos meses Firefox ha sido incapaz de cruzar la barrera de cuota de mercado del 10%, más de seis veces menos que Chrome. Solo en 2018 ha perdido 50 millones de usuarios activos mensuales, según datos oficiales.

Para complicar la posición de Firefox, hay que recordar que los ingresos de Mozilla dependen totalmente de Google. En concreto, en 2017, Google pagó el 90% de los 562 millones de dólares de Mozilla Corporation por incluir su motor de búsqueda en Firefox. Cuando llegue Edge Chromium al mercado es difícil adelantar lo que va a suceder, pero la situación del navegador libre no parece que vaya a mejorar.

Un debate muy interesante que nos lleva a la pregunta del millón ¿Debe Mozilla apostar por un Firefox Chromium renunciando a su propio motor como ha hecho Microsoft? ¿El uso de Chromium aumentará el control de Google de la Web? Y ¿Puede sobrevivir Firefox en un mundo monopolizado por Google? Está claro que se necesitan alternativas, pero la situación es complicada sobretodo para Mozilla ¿Qué opinas tú?