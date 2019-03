Ni notch ni agujeros, Samsung integrará cámaras bajo la pantalla

De un grueso borde superior pasamos al famoso notch (que se puede traducir como península) y al agujero que luce el nuevo y flamante S10. Soluciones que, al menos en teoría, iban mejorando a lo que teníamos pero que en la práctica no dejan de ser un estorbo. Afortunadamente, Samsung ya trabaja para que las cámaras selfies puedan funcionar debajo del panel.

Aunque de momento no hay confirmación oficial, unas declaraciones de Yang Byung-duk, responsable de la división de I+D de pantallas en Samsung, a la Yonhap News Agency ya nos deja pistas de por dónde quiere ir el gigante coreano: “aunque por el momento no es posible hacer un smartphone de pantalla completa y con la cámara integrada, en los próximos uno o dos años la tecnología avanzará para que el agujero sea invisible y no afecte a su funcionalidad” declara el ejecutivo.

Las reflexiones de Byung-duk son correctas, pero no completamente exactas: en los últimos meses ya hemos visto smartphones que recurrían a sistemas deslizantes o soluciones periscopio, si bien es cierto que habrá que ver cómo resisten el paso del tiempo. En todo caso, es obvio que la mejor opción es en la que trabaja Samsung.

En este punto merece la pena recordar que ya hace unos meses Samsung mostró un avance de este desarrollo: un panel con la cámara debajo y capaz de volverse transparente cuando se toma una fotografía (la imagen de arriba pertenece a esa presentación). En su momento se habló de que podríamos verlo en el recién estrenado S10, pero todo apunta a que tendremos que esperar bastante más.

