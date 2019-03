Nuestros lectores opinan: ¿qué sistema operativo utilizas y por qué?

El sistema operativo es uno de los elementos más importantes de cualquier dispositivo, ya que de él dependerá el soporte y la compatibilidad tanto a nivel de hardware como de software, y también definirá las cosas que podemos y que no podemos hacer.

A día de hoy todos los sistemas operativos de primer nivel que existen (Linux en sus diferentes distribuciones, Windows y macOS) ofrecen una experiencia muy buena, tienen un soporte amplio y pueden cubrir sin problemas las necesidades de muchos tipos de usuarios, aunque es cierto que cada uno tiene ventajas y desventajas.

Lo mismo ocurre si hablamos de sistemas operativos móviles. Actualmente el sector está dominado por Android y iOS, ambos ofrecen una experiencia distinta en muchos aspectos y tienen sus cosas positivas y negativas, así que la elección de uno u otro depende de las prioridades y gustos del usuario.

En este artículo no vamos a entrar a valorar el lado bueno y el lado malo de cada sistema operativo, queremos que seáis vosotros los que nos contéis qué sistema operativo utilizáis (tanto en PC como en dispositivos móviles) y por qué lo habéis elegido para que os acompañe en vuestro día a día.

Como siempre me mojo yo primero. En PC utilizo Windows 10 desde hace más de tres años, y la razón es que ofrece todo lo que necesito tanto a nivel de soporte como de compatibilidad con aplicaciones y, sobre todo, con juegos. Dicho de otra forma, me ofrece una experiencia sencilla, estable y sin complicaciones, me permite aprovechar el hardware y las APIs más actuales y cuenta con todo lo que necesito para trabajar cómodamente día a día.

En cuanto al sistema operativo móvil utilizo iOS 12 porque me gusta la interfaz y la simplicidad del sistema, pero también por la rapidez con la que recibe las actualizaciones y por el tiempo de soporte que tiene. Tengo un iPhone 8 Plus, así que en teoría debería recibir actualizaciones durante al menos tres años más.

Ahora os toca a vosotros. Los comentarios son vuestros.