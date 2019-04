Bloody Palace ya disponible, primer DLC gratuito para Devil May Cry 5

Devil May Cry 5 ha sido, con permiso de Resident Evil 2 Remake, uno de los mejores lanzamientos de Capcom en lo que llevamos de 2019. Ya te lo contamos en este análisis, la nueva entrega de la conocida franquicia de acción en tercera persona da el salto a la nueva generación gracias al RE Engine, un motor gráfico que ha demostrado ser un auténtico todoterreno.

No lo decimos por capricho, dicho motor gráfico ha sido utilizado en Resident Evil 7, un juego de terror con cámara subjetiva (primera persona); en Resident Evil 2 Remake, un juego de terror con cámara en tercera persona vista sobre el hombro, y Devil May Cry 5; un juego de acción frenética que utiliza una cámara en tercera persona mucho más libre. En los tres ha dado forma a un acabado gráfico sobresaliente, y ha hecho gala de una optimización soberbia.

El RE Engine tiene mucha vida por delante, y es que a título personal creo que su enorme escalabilidad permitirá a Capcom llevar a cabo una transición a la nueva generación sin grandes problemas, es decir, que podrá ser adaptado sin esfuerzo para aprovechar el hardware de Xbox Scarlett y PS5.

Volviendo a Devil May Cry 5 tenemos buenas noticias. Si has terminado el modo campaña y te has quedado con ganas de seguir machando demonios estás de suerte, Capcom ha liberado Bloody Palace (Palacio Sangriento), el primer DLC que recibe este juego y sí, es gratis, no tendrás que gastar un céntimo para hacerte con él.

Devil May Cry 5 Bloody Palace: hordas de enemigos en 101 niveles

Has leído bien, este contenido descargable ofrece un total de 101 niveles en los que tendrás que hacer frente a legiones de enemigos. Con cada nivel que superes la dificultad irá en aumento, lo que significa que tu habilidad será puesta a prueba continuamente.

¿No te asustas fácilmente? Pues espera, que hay más, también tendrás que luchar contra los diferentes jefes finales que encontraste en el modo campaña. El tiempo será otro enemigo a batir, así que prepárate, porque no lo vas a tener nada fácil.

Para poder disfrutar de este DLC no es necesario haber terminado el modo campaña, pero te aconsejo que lo hagas, no solo porque tendrás una base superior a la hora de controlar con acierto a los tres personajes disponibles; Dante, V y Nero, sino porque además en los diferentes niveles del Palacio Sangriento te encontrarás con “spoilers” al luchar contra determinados jefes que pueden arruinarte el modo campaña.

La instalación de Bloody Palace es automática al actualizar Devil May Cry 5 y ya se encuentra disponible.