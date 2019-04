AMD presentará Radeon Navi y Ryzen 3000 en el Computex 2019

Es oficial, Lisa Su, CEO de AMD, ofrecerá una conferencia (“keynote”) en el Computex 2019 dedicada a los productos de nueva generación de la compañía. Esto incluye tanto Radeon Navi, nueva generación gráfica, como todo lo relacionado con la arquitectura Zen 2, que dará vida a los procesadores Ryzen 3000 en consumo general, a Threadripper 3000 en el sector HEDT y Epyc Rome en el sector profesional.

Ya habíamos comentado en ocasiones anteriores que esperábamos un anuncio oficial de Ryzen 3000, Threadripper 3000 y Radeon Navi para mediados de año, y que el Computex podría ser el escenario elegido por AMD para llegar a cabo la presentación de sus nuevas soluciones, así que no nos sorprende ver que esa predicción se haya cumplido. No obstante, no tenemos claro si veremos una presentación acompañada de un lanzamiento real de todos y cada uno de esos productos (es poco probable) o si nos encontraremos con un anuncio preliminar de algunos y el lanzamiento de otros (lo más seguro).

En cualquier caso lo importante es que tenemos una fecha confirmada: el 27 de mayo. Ese día Lisa Su subirá al escenario del Computex 2019 para contarnos todas las novedades con las que AMD piensa afrontar la segunda mitad de este año y la primera mitad del próximo.

Van a ser unos meses muy movidos y tengo claro que la competencia entre los grandes del sector CPU y GPU (Intel, NVIDIA y AMD) va a ser feroz. En este artículo vamos a aprovechar para compartir con vosotros un resumen detallado con todo lo que sabemos sobre Ryzen 3000, Threadripper 3000 y Radeon Navi, ya que os permitirá tener claro qué podéis esperar del evento del 27 de mayo, y también os ayudará a entender por qué hablamos de competencia feroz.

Ryzen 3000 y Threadripper 3000

La llegada de la arquitectura Zen marcó un antes y un después en el sector de los procesadores x86, tanto a nivel de consumo general como en el sector HEDT y en el mercado profesional. No hablamos por hablar, los procesadores Ryzen 1000 marcaron la llegada de las configuraciones de 8 núcleos y 16 hilos al mercado de consumo general, Threadripper serie 1000 se convirtió en el primer chip de 16 núcleos y 32 hilos que llegaba al sector HEDT con un precio económico, y Epyc fue un importante toque de atención al dominio absoluto de Intel en el sector profesional, gracias a sus 32 núcleos y 64 hilos, a su alta eficiencia y a su bajo precio.

No hay duda, Zen puso el sector patas arriba y obligó a Intel a elevar el conteo de núcleos de sus procesadores y a bajar precios. Con Zen+ vimos un salto menor que, sin embargo, fue también importante porque marcó la madurez de una arquitectura que había logrado lo que parecía imposible: devolver a AMD al buen camino y hacer que los procesadores de alto rendimiento con 8 núcleos y 16 hilos estuvieran al alcance de casi todos los bolsillos.

Con Zen 2 AMD apunta a una nueva revolución. En términos de arquitectura mantiene el diseño MCM (módulo multi-chip), lo que quiere decir que esta nueva generación de procesadores sigue dando la espalda al diseño de núcleo monolítico y que opta por utilizar varias unidades CPU que se comunican a través de un sistema denominado Infinity Fabric. En el caso de Zen esas unidades se conocían como CCX, y en Zen 2 han quedado integradas en una nueva unidad conocida como chiplet.

El chiplet es la nueva unidad mínima sobre la que AMD construye Zen 2, y está fabricada en proceso de 7 nm. En él encontramos dos unidades CCX de cuatro núcleos cada una, lo que significa que un procesador Ryzen 3000 que integre un chiplet puede sumar hasta 8 núcleos y 16 hilos, y otro que cuente con dos chiplets puede sumar hasta 16 núcleos y 32 hilos. La posibilidad de dar forma a configuraciones con un menor número de núcleos está presente, y se lleva a cabo desactivando bloques de núcleos en las diferentes unidades CCX.

A diferencia de lo que ocurre en Zen y Zen+ la arquitectura Zen 2 elimina los elementos I/O del encapsulado del procesador y los mueve a un chip dedicado que está fabricado en proceso de 14 nm, y que se comunica con todos los chiplets a través de un nuevo y mejorado sistema Infinity Fabric. Esto facilita la reducción del proceso de fabricación, simplifica el diseño del procesador y permite ampliar la memoria caché L3.

En términos de rendimiento bruto se espera que los procesadores Ryzen 3000 superen de media en un 15% el IPC de los procesadores Ryzen 2000. Esto, unido a una ampliación del número máximo de núcleos (de 8 a 16), y a la mayor eficiencia energética marcará un importante salto a nivel de potencia. Es pronto para sacar conclusiones, pero si se cumple todo lo que hemos visto Intel tiene razones para empezar a preocuparse, sobre todo porque el diseño chiplet reduce los costes de producción y mejora la tasa de éxito por oblea, lo que permitiría a AMD ofrecer unos precios muy atractivos.

A continuación os recordamos todos los modelos de Ryzen 3000 que esperamos ver en los próximos meses:

Ryzen 3 3300 : con 6 núcleos y 12 hilos a 3,2 GHz-4 GHz. TDP de 50 vatios. Precio: 99 dólares.

: con 6 núcleos y 12 hilos a 3,2 GHz-4 GHz. TDP de 50 vatios. Precio: 99 dólares. Ryzen 3 3300X : con 6 núcleos y 12 hilos a 3,5 GHz-4,3 GHz. TDP de 65 vatios. Precio: 129 dólares.

: con 6 núcleos y 12 hilos a 3,5 GHz-4,3 GHz. TDP de 65 vatios. Precio: 129 dólares. Ryzen 3 3300G : es una APU con 6 núcleos y 12 hilos a 3 GHz-3,8 GHz, GPU Navi 15. TDP de 65 vatios. Precio: 139 dólares.

: es una APU con 6 núcleos y 12 hilos a 3 GHz-3,8 GHz, GPU Navi 15. TDP de 65 vatios. Precio: 139 dólares. Ryzen 5 3600 : con 8 núcleos y 16 hilos a 3,6 GHz-4,4 GHz. TDP de 65 vatios. Precio: 178 dólares.

: con 8 núcleos y 16 hilos a 3,6 GHz-4,4 GHz. TDP de 65 vatios. Precio: 178 dólares. Ryzen 5 3600X : con 8 núcleos y 16 hilos a 4 GHz-4,8 GHz. TDP de 95 vatios. Precio: 229 dólares.

: con 8 núcleos y 16 hilos a 4 GHz-4,8 GHz. TDP de 95 vatios. Precio: 229 dólares. Ryzen 5 3600G : con 8 núcleos y 16 hilos a 3,2 GHz-4 GHz, GPU Navi 20. TDP de 95 vatios. Precio: 178 dólares.

: con 8 núcleos y 16 hilos a 3,2 GHz-4 GHz, GPU Navi 20. TDP de 95 vatios. Precio: 178 dólares. Ryzen 7 3700 : con 12 núcleos y 24 hilos a 3,8 GHz-4,6 GHz. TDP de 95 vatios. Precio: 299 dólares.

: con 12 núcleos y 24 hilos a 3,8 GHz-4,6 GHz. TDP de 95 vatios. Precio: 299 dólares. Ryzen 7 3700X : con 12 núcleos y 24 hilos a 4,2 GHz-5 GHz. TDP de 105 vatios. Precio: 329 dólares.

: con 12 núcleos y 24 hilos a 4,2 GHz-5 GHz. TDP de 105 vatios. Precio: 329 dólares. Ryzen 9 3800 : con 16 núcleos y 32 hilos a 3,9 GHz-4,7 GHz. TDP de 125 vatios. Precio: 449 dólares.

: con 16 núcleos y 32 hilos a 3,9 GHz-4,7 GHz. TDP de 125 vatios. Precio: 449 dólares. Ryzen 9 3850X: con 16 núcleos y 32 hilos a 4,3 GHz-5,1 GHz. TDP de 135 vatios. Precio: 499 dólares.

Saltamos ahora a Threadripper 3000, una línea de procesadores de última generación que irá dirigida como dijimos al sector HEDT y que seguirá las mismas pautas que hemos dicho anteriormente al hablar de Ryzen 3000. Es totalmente comprensible, ya que la arquitectura que utilizará será la misma, Zen 2.

Esto quiere decir que las mejoras a nivel de rendimiento bruto (IPC) frente a Threadripper 2000 serán también de un 15%, aproximadamente. En rendimiento multihilo se producirá un salto enorme, ya que según las últimas informaciones Threadripper 3000 doblará el máximo de núcleos e hilos de la generación anterior, pasando de 16 núcleos y 32 hilos a 32 núcleos y 64 hilos.

Los precios serán elevados, pero de nuevo debemos tener en cuenta que gracias al nuevo diseño basado en chiplets y a la alta tasa de éxito por oblea se moverán en niveles razonables, siempre desde el punto de vista precio-rendimiento.

Radeon Navi: ¿adiós GCN?

Es una de las novedades más esperadas dentro del catálogo de nuevos productos para consumo de AMD. El lanzamiento de la Radeon VII generó una fuerte polémica por una razón muy sencilla: confirmaba que la arquitectura GCN estaba agotada, pero al mismo tiempo dejaba ver el potencial del salto al proceso de 7 nm en el sector gráfico.

Durante los últimos meses habíamos visto varias informaciones que sugerían que la compañía de Sunnyvale iba a abandonar por completo la arquitectura GCN con las Radeon Navi. Tiene sentido, ya que dicha generación de tarjetas gráficas se utilizará en Xbox Scarlett y PS5, y no procede mantener una arquitectura “obsoleta” en sistemas de próxima generación que tendrán que aguantar un ciclo de vida de al menos seis años.

Sin embargo, los últimos rumores que han aparecido apuntan en otra dirección: Radeon Navi utilizará una versión perfeccionada de GCN que corregirá los puntos débiles de dicha arquitectura, entre los que destacan por ejemplo las limitaciones a nivel de motores de geometría (no puede escalar más allá de 64 ROPs). Todavía no hay nada oficial, así que solo podemos esperar.

Con todo, creo que es un buen momento para que AMD apueste por una renovación completa a nivel de arquitectura en su división GPU, ya que salvo “milagro” es lo único que le permitiría no ya igualar a la serie RTX, sino imponerse a ella.

Antes de terminar os recuerdo que esta nueva generación gráfica estará preparada para trabajar con trazado de rayos, y se comenta que dispondrá de su propia tecnología de suavizado de bordes inteligente (el equivalente al DLSS de NVIDIA).