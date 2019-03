El goteo de información sobre la generación Radeon Navi de AMD continúa. Hace unas semanas vimos una filtración que mostraba el rendimiento preliminar de la versión que Sony y Microsoft podrían utilizar en Xbox Scarlett y PS5, dos consolas que, como sabemos, marcarán un punto de inflexión en el sector y sucederán a Xbox One y PS4.

En ocasiones anteriores también habíamos comentado que Radeon Navi marcará el final de la arquitectura GCN de AMD, toda una veterana que ha sido utilizada desde la serie Radeon HD 7000, lanzada en 2012. Sí, dicha arquitectura ha sido la base de tarjetas gráficas AMD tan “míticas” como la Radeon HD 7970 y la Radeon Fury, y también de las consolas de la generación actual: PS4-PS4 Pro, y Xbox One-Xbox One X.

Radeon Navi será la sucesora de la Radeon VII, una tarjeta gráfica con la que AMD dio el salto al proceso de 7 nm, aunque manteniendo la misma arquitectura que vimos en las Radeon RX Vega. Utilizar un proceso tan avanzado con una arquitectura que ya no da más de sí tuvo un resultado predecible: fue posible mejorar el rendimiento, pero sacrificando eficiencia y sin llegar a superar a la competencia.

Hemos querido traer a colación la llegada de la Radeon VII porque es el ejemplo perfecto para ilustrar por qué decimos que AMD necesita un cambio profundo a nivel de arquitectura con la Radeon Navi. Todas las informaciones que habíamos visto hasta ahora apuntaban a ello, pero un nuevo rumor que recogen en The Inquirer nos lleva en dirección contraria.

Según dicha fuente la nueva generación gráfica de AMD utilizará una versión “perfeccionada” de GCN, mejorará tanto en rendimiento como en eficiencia y contará con soporte de trazado de rayos. En general se habla de una potencia superior a la GeForce RTX 2080 TI en el modelo tope de gama, pero no se concreta nada más allá, ni a nivel de especificaciones ni de precios.

El tema del trazado de rayos no nos sorprende, ya vimos que no es algo exclusivo de las GeForce RTX y que una modesta Radeon RX Vega 56 es capaz de ofrecer un rendimiento sobresaliente con la imponente demo que presentó CryTek hace algunas semanas. Sin embargo, la posibilidad de que AMD vaya a dar otra vuelta de tuerca a la arquitectura GCN nos deja bastante descolocados. No digo que no sea posible, ahora mismo no hay nada definitivo, pero no parece buena idea.

La razón es muy sencilla. Por mucho que afines una arquitectura al final acaba quedando “obsoleta”, y en el caso de GCN hablamos de una arquitectura que tiene ya casi siete años encima y que ha demostrado que sus posibilidades se han agotado. Quizá AMD ha encontrado la forma de darle una segunda vida, pero de momento lo mejor es mantener un cierto escepticismo y tomar este rumor con cautela.