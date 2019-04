Red Dead Redemption 2 para PC será exclusivo de la Epic Game Store

Ya habíamos visto en ocasiones anteriores varias filtraciones que apuntaban al lanzamiento de Red Dead Redemption 2 para PC, una versión muy esperada que todavía no ha sido confirmada de forma directa por Rockstar, pero que prácticamente podemos dar por confirmada.

Sin duda una de las informaciones más importantes que nos permitió dar fuerza a la idea del lanzamiento de Red Dead Redemption 2 para PC fue un perfil profesional aparecido en LindkedIn de un programador de Rockstar, que indicaba claramente que tenía experiencia en el desarrollo de dicho juego para tres plataformas: Xbox One, PS4 y PC.

Ahora un nuevo rumor no solo se atreve a confirmar la existencia de esa versión, sino que además asegura que su presentación se producirá el 22 de abril, aunque no estará disponible hasta el 9 de julio, y que será una exclusiva total de la Epic Store. Esto quiere decir que no llegará nunca a Steam, una información que encaja bastante bien con los últimos movimientos que ha llevado a cabo dicha plataforma de distribución digital.

Si esto se confirma Steam se quedará sin uno de los lanzamientos más importantes de 2019, algo que, sin duda, podría acabar animando a Valve a reducir las comisiones que cobra a publicadores y desarrollladores por comercializar sus juegos en dicha plataforma de distribución digital.

Desconocemos los requisitos mínimos y recomendados que tendrá Red Dead Redemption 2 en su versión para PC, pero a continuación os dejamos una estimación que, creemos, es bastante acertada.

Requisitos mínimos

Windows 7 SP1 de 64 bits.

Core i3 serie 2000 o FX 4000.

6 GB de memoria RAM.

Tarjeta gráfica GTX 660 con 2 GB o Radeon HD 7850 con 2 GB.

Esta configuración debería permitirnos mover el juego en 1080p con calidades bajas y una fluidez aceptable (30 FPS).

Requisitos recomendados

Windows 7 SP1 de 64 bits.

Core i7 6700 o Ryzen 5 1500X.

8 GB de memoria RAM.

Tarjeta gráfica GeForce GTX 970-1060 de 3 GB o Radeon R9 290-RX 470 con 4 GB.

Con esta configuración deberíamos poder moverlo en 1080p con calidades muy altas y medias de 60 FPS.