Nuestros lectores opinan: ¿cuál ha sido la peor consola que has tenido?

La semana pasada os preguntamos cuál había sido el peor sistema operativo que habíais utilizado, y hoy queremos seguir esa línea pero aplicada a las consolas. Decidir cuál es la peor consola que ha existido puede ser menos complicado que elegir la peor consola que hemos tenido, sobre todo si no podemos evitar dejarnos llevar por la nostalgia, y es que ya sabéis, hace que todo parezca mejor de lo que realmente fue.

A nivel histórico no hay duda de que han habido muchas consolas terribles que merecen el título de peor consola, pero en lo personal creo que el “premio” debería ir a manos de la Apple Bandai Pippin, una consola que generó una gran expectación que pero que no llegó a tener ni siquiera un juego que mereciese realmente la pena. Sí, sé que hay otras candidatas que hicieron méritos más que de sobra para ser reconocidas como la peor consola de la historia, como la Atari Jaguar y la 3DO, pero ambos sistemas por lo menos algunos juegos que realmente aprovechan su potencial y que son divertidos.

Si me limito a las consolas que he tenido estoy convencido de que la peor fue una clónica de la NES de Nintendo. No recuerdo su nombre, pero sé que venía con un cartucho que prometía más de cien juegos y que luego solo traía diez títulos que se repetían una y otra vez. Daba problemas para leer los cartuchos originales de Nintendo, y dejó de funcionar al poco tiempo de comprarla. Por suerte estaba en garantía, y al final acabé recibiendo en su lugar una Master System II con el juego Alex Kidd in Miracle World en la memoria, el genial Operation Wolf y la pistola oficial de SEGA. Qué recuerdos, y qué de horas apretando el gatillo.

También he tenido “consolas” que no llegaron a cumplir con mis expectativas, aunque no las he tenido en cuenta porque se alejan del concepto tradicional y son más bien los clásicos juegos portátiles con forma de consola. Estoy seguro de que sabéis de lo que os hablo. Por ejemplo, tuve una Tiger handheld con Double Dragon, una “castaña” que costó en su momento casi 5.000 pesetas. Acompaño un vídeo para que veáis lo terrible que era.

Ahora os toca a vosotros, ¿cuál ha sido la peor consola que habéis tenido? Nos leemos en los comentarios.