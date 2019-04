Disney no para. El gigante estadounidense ha confirmado hoy su esperado servicio de contenidos multimedia en streaming, y también ha presentado el primer tráiler de Star Wars: The Rise of Skywalker, una nueva entrega de la conocida franquicia cinematográfica que ha confirmado la presencia de personajes tan queridos como Luke Skywalker, encarnado por Mark Hamill, y de la princesa Leia, que volverá a estar interpretada por Carrie Fisher.

En principio podríamos pensar que el fallecimiento de la actriz habría obligado a los responsables de Star Wars: The Rise of Skywalker a recurrir íntegramente a gráficos generados por ordenador para recrear al personaje de la princesa Leia, pero según las primeras informaciones han optado por reutilizar material grabado de producciones anteriores, dando prioridad a todo el metraje que no llegó a ser utilizado tras el rodaje de Star Wars: The Force Awaken.

Ambos personajes son los grandes protagonistas de esta nueva película que, como habréis podido imaginar, contará con un reparto de lujo. Entre los actores más importantes que participan en Star Wars: The Force Awaken se encuentran John Boyega, Lupita Nyong’o, Adam Drive y, como no, Daisy Ridley, que repite el papel de Rey.

Os recordamos que Star Wars: The Rise of Skywalker se conoce también como el Episodio IX, lo que significa que cierra la trilogía dedicada a los Skywalker. Es, por tanto, una película muy importante dentro del conocido universo que salió de la mente del genial George Lucas.

El estreno de la película está marcado para el 20 de diciembre de 2019, justo en la recta final del año. Todavía queda mucho para ver el final de la saga centrada en los Skywlaker, pero para amenizar la espera os dejamos que veáis el tráiler oficial. Prestad atención, eso sí, al momento final del vídeo, a ese “en el fondo nadie se ha ido” y a la risa que se escucha…