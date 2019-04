Microsoft explica cómo es el código de Windows 10

A medida que se acerca el final del soporte técnico de Windows 7, no dejamos de ver diversas campañas de Microsoft para tratar de que los usuarios migren al actual sistema operativo. Ahora, la última de estas intervenciones ha corrido a cargo de Axel Rietschin, uno de los ingenieros de Microsoft responsable del código y núcleo de Windows 10.

Concretamente, todo comenzó con una pregunta sobre Windoows 7 a través de Quora, donde más allá de una respuesta, Rietschin aprovechó para desvelar algunos detalles sobre el funcionamiento y la estructura de este sistema operativo.

Según este desarrollador, “Windows 10 es la misma base de código evolucionada que la base de Windows 8, 7, Vista, XP, 2000, e incluso Windows NT“. Así pues, cada generación sirvió como una plataforma de refactorización, no sólo aprendiendo de las anteriores, sino añadiendo las nuevas funciones sobre el código anterior.

De esta manera, apoyándose también en la actualización del soporte de hardware, se logra ofrecer un producto nuevo manteniendo un alto grado de compatibilidad binaria con sus versiones anteriores, lo que permite que muchas de las aplicaciones de las primeras versiones funcionen a día de hoy.

Y es que la mayoría del kernel (ntoskrnl.exe) está escrito en el lenguaje de programación C, y la mayor parte de lo que se ejecuta en modo kernel, también. Sin embargo, en la creación de Windows 10 también intervienen otros lenguajes como C#, JavaScript, TypeScript, VB.NET o C++, pudiendo encontrar una mayor presencia de este último según vamos alejándonos del modo de usuario hacia los desarrollos más recientes.

Dicho esto, el .NET BCL y otras bibliotecas normalmente se escriben en lenguaje C #, pero según afirma Rietschin, solo representan “pequeñas gotas en un mar gigante de código C con algunas islas de C++“. De hecho, él mismo nos anima a comprobarlo a través de algunas de copias existentes del Windows Research Kernel, adelantándonos incluso el enlace a una de estas versiones gratuitas publicada en Github.

Sin embargo, su respuesta fue no se centró meramente en los lenguajes de programación, “lo que la mayoría de la gente no se da cuenta es del tamaño de Windows. Este es un proyecto gigantesco, de proporciones verdaderamente épicas“.

Y es que el árbol completo con todo el código fuente, el código de prueba y todo lo que constituye el sistema operativo completo del Windows 10 que nos llega a los usuarios finales, estaría compuesto por más de 4 millones de archivos y medio terabyte. “Se necesitaría una vida o dos para leerlo todo“, bromeaba el ingeniero.