Microsoft ha actualizado los requisitos en procesadores y hardware para ejecutar en sistemas cliente la próxima actualización de primavera Windows 10 May 2019 Update, actualmente en fase de vista previa y a prueba en el canal Insider.

Windows 10 tiene su problemática, pero en soporte de hardware y optimización de código hay que resaltar que Microsoft ha hecho un buen trabajo desde su lanzamiento, donde probamos que funcionaba sorprendentemente fluido en portátiles antiguos gracias a los requisitos mínimos de hardware, muy similares a los establecidos para Windows 8 y Windows 7 con el objetivo de facilitar las migraciones sin tener que cambiar el equipo.

Como base de hardware interno de cualquier equipo, el procesador tiene un apartado dedicado en la página de soporte de Microsoft. Como se esperaba hay pocos cambios respecto a anteriores versiones del sistema y la compañía nombra específicamente los siguientes para máquinas cliente:

Hasta la 9ª Generación de los Intel Core (Core i3/i5/i7/i9-9xxxK).

Intel Xeon E-21xx.

Intel Atom (J4xxx/J5xxx y N4xxx/N5xxx).

Hasta la 7ª Generación de los AMD (Serie-A; Serie Ax-9xxx; Serie E-Ex y FX.

AMD Athlon 2xx.

AMD Ryzen 3/5/7 2xxx.

AMD Opteron y EPYC 7xxx.

Qualcomm Snapdragon 850.

La etiqueta de “Hasta” refiere que anteriores series de procesadores también están soportados y, por ejemplo, los Intel Core son soportados oficialmente hasta la sexta generación, si bien en la práctica funcionan otros más antiguos. Quizá lo más sorprendente de la actualización de los requisitos de CPU para Windows 10 May 2019 Update llega de los procesadores que faltan.

Uno de ellos es el Snapdragon 8cx de Qualcomm, el tercer conjunto de chips preparado para funcionar con Windows 10, pero a diferencia de los anteriores (Snapdragon 835 y 850) Qualcomm lo ha diseñado con la mente puesta en los ordenadores personales de nueva generación, ampliando los conceptos de “siempre conectados” porque no dependerán de conexiones por cable ni de las inalámbricas bajo Wi-Fi al usar las nuevas redes móviles 5G. Suponemos que Microsoft no los ha añadido porque todavía no están en el mercado y lo hará en próximas actualizaciones del sistema.

Tampoco vemos en el listado a los nuevos Ryzen 3000 de AMD, seguramente por el mismo motivo que el anterior, ya que AMD los presentará oficialmente (junto a los Threadripper 3000) en el Computex de junio. Es totalmente seguro que serán soportados oficialmente por Microsoft y se añadirán al listado cuando estén en el mercado.

Requisitos mínimos de hardware para Windows 10 May 2019 Update

Más allá de procesadores, Microsoft también ha actualizado los requisitos mínimos de hardware generales y son tan reducidos como de costumbre. El único cambio relevante que vemos es el aumento de almacenamiento interno que se duplica a 32 Gbytes para las versiones de 32 y 64 bits. Otros requisitos mínimos son los 2 Gbytes de memoria RAM; una GPU que soporte DirectX 9 o superior y una conexión Wi-Fi o Ethernet.

Aunque todos sabemos que en la práctica necesitaremos algo más de lo fijado en estos requerimientos mínimos para funcionar con cierta solvencia, la contención en este apartado es notable teniendo en cuenta que son similares a los de Windows 8 y Windows 7. Realmente, la actualización de primavera de Windows 10 podrá instalarse en prácticamente cualquier equipo informático comercializado en esta década.