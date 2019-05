¿Qué nos queda después de Juego de Tronos 8?

Con ya la mitad de los capítulos de la última temporada emitidos, y pese a lo épico que estos están resultando, y son muchos los fans de Juego de Tronos que se están dando cuenta de que todo está llegando a su fin. Y es que tras 8 largos años, parece que tendremos que decirle adiós a las tierras de Poniente.

Aunque más bien podría ser un «Hasta luego». Así lo confirma el propio George R.R. Martin a través de su última entrada en su blog personal (aviso, esta entrada tiene información sobre Vengadores: Endgame en los primeros párrafos, te recomiendo que saltes la lectura hasta la primera imagen).

«Hemos tenido cinco programas sucesores de Juego de Tronos diferentes en desarrollo, no me gusta el término ‘spinoffs’ de HBO, y he de decir tres de ellos están avanzando muy bien» nos adelantaba Martin, «La que no debo llamar «The Long Night» (La Larga Noche), se grabará a finales de este mismo año, mientras que los otros dos permanecen todavía en la etapa de guionización».

«La Larga Noche», la primera precuela de Juego de Tronos

Así pues, sin haberse confirmado su nombre como «La Larga Noche», esta serie se desarrollará como una precuela ambientada aproximadamente 1.000 años antes de los acontecimientos de Juego de Tronos, y nos proporcionará una nueva visión de cómo se produjo la decadencia tras la Edad de Oro de los héroes hasta llegar a la época de guerras.

Por su parte, The Hollywood Reporter ya ha filtrado también algunos de los actores que formarán parte del elenco principal, entre los que destacan rostros conocidos como Jamie Campbell Bower (Crepúsculo), Ivanno Jeremiah (Humans y Black Mirror), Georgie Henley (Las Crónicas de Narnia), Denise Gough (Colette), Toby Regbo (The Last Kingdom), o Naomi Ackie (también confirmada para Star Wars: El ascenso de Skywalker).

Recorriendo toda la historia hasta Juego de Tronos

A falta de mayores detalles sobre las otras dos producciones, y en pos de crear un mayor hype con respecto a los últimos descubrimientos que nos está brindando la temporada 8 de Juego de Tronos, Martin escribía: «¿Sobre qué son? No puedo decir. Pero tal vez deberíais coger una copia de Fire & Blood (Fuego y Sangre) y proponer sus propias teorías.»

Y es que la referencia a la novela Fuego y Sangre nos dice mucho en sí, ya que, además de ser una buena forma de publicitar su último libro, ya sabemos que su historia se centra en el relato de la antigua línea genealógica de los Targaryen, y en una línea temporal aproximadamente 300 años antes de la serie original.

Contradiciendo las últimas declaraciones de Casey Bloys, presidente de HBO, quien anunció que únicamente iban a producir uno de estos proyectos, Martin afirma que las dos otras series no estarían canceladas y seguirían avanzando de forma más lenta.

Así pues, supuestamente todavía en una fase de guionización, las primeras teorías y rumores se entran alrededor de otras declaraciones que hizo el autor anteriormente, donde referenciaba unas precuelas situadas 100 años antes de Juego de Tronos.

¿Debemos esperar más series, o podemos soñar con una película?

Si bien George R.R. Martin evita una y otra vez el uso de términos concretos como «spinoff», el hecho del respaldo constante de HBO y el increíble fenómeno de masas que supone Juego de Tronos, lo más probable es que se mantenga el modelo de capítulos, pudiendo así alargar al máximo su emisión.

No obstante, aunque por el momento paradas, no hay que olvidar que en un principio se propusieron hasta 5 producciones distintas, por lo que, una vez cubierta toda la historia previa, podría suponer una continuación de la serie actual. Eso sí, todo esto dependerá por supuesto de cómo acabe finalmente Juego de Tronos 8.