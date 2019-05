Ni UWP, ni Win32, solo habrá «aplicaciones de Windows»

BUILD 2019. Las aplicaciones de Windows son un problema que colea desde que Microsoft apostó por la plataforma universal UWP, insistió en la exclusividad de la Microsoft Store y dejó a su suerte las Win32, las de toda la vida y que usamos a diario millones de usuarios y empresas. El resultado ya lo conoces: un fiasco, sin interés para consumidores y desarrolladores.

Kevin Gallo, Vicepresidente Corporativo de la Plataforma de Desarrolladores de Windows en Microsoft, ha salido al paso de esta problemática en una entrevista con Mary Jo Foley de ZDNet, tratando de reducir las preocupaciones sobre la «muerte» de la plataforma universal de Windows y por consiguiente, la de la Microsoft Store.

Cuando Microsoft lanzó UWP en 2015, sus promotores prometieron que la plataforma brindaría aplicaciones con mejor rendimiento y seguridad porque serían distribuibles y actualizables desde Microsoft Store. Los desarrolladores podrían usar un conjunto común de interfaces de programación en Windows 10, Windows Phone, HoloLens, IoT y otras plataformas.

Pronto llegó la letra pequeña. El futuro de las Win32 (las de toda la vida en Windows con -al menos- 8 millones de aplicaciones) quedaba en el aire y sin las características de UWP, y éstas solo funcionarían en Windows 10 y bajo la tienda de Microsoft. A pesar de las promesas, los desarrolladores tendrían un arduo trabajo por delante para que sus aplicaciones estuviesen listas para UWP / Store.

No ha funcionado y ha provocado un cisma en las aplicaciones de Windows. Con Windows Phone/Mobile desaparecido, los desarrolladores no han sentido atracción alguna por esta plataforma y los grandes proveedores tampoco (para no pasar por el aro de la Microsoft Store) y desarrollos fundamentales como los navegadores líderes (Chrome o Firefox) ni están, ni se le esperan. Los consumidores más de lo mismo: interés nulo. En escritorios, las Win32 siguen mandando. Con excepciones contadas y en dispositivos bajo pantallas táctiles, estas apps son perfectamente prescindibles. Sin usuarios ni desarrolladores las UWP tienen menos sentido que nunca.

El futuro: solo «aplicaciones de Windows»

Gallo reconoce errores ante el cisma creado: «no deberíamos haber ido por ese camino». Microsoft lleva algo más de un año intentado deshacer algunos de los efectos de lo que el ejecutivo denominó la «brecha masiva» entre Win32 y UWP, agregando a las primeras funciones de las segundas y volviendo a tratarlas con la consideración y el soporte que merecen.

Para ello, Microsoft introdujo «XAML Islands», una tecnología destinada a ayudar a los desarrolladores de Windows a utilizar elementos de UI de UWP en sus aplicaciones Win32 existentes, incluidas Windows Forms y Windows Presentation Foundation (WPF). también introdujo la tecnología Centennial, lo que permitió a los desarrolladores usar su código win32 sin cambios y más recientemente, a través de las PWA (Progressive Web Applications), que les permitió usar su mismo código web.

En otro paso para deshacer la división Win32 / UWP, Microsoft anunció que «las aplicaciones de escritorio de Windows no empaquetadas podrán usar los componentes de Windows Runtime (WinRT)». Esto se activará simultáneamente con el lanzamiento del Windows 10 May 2019 Update.

El plan en marcha es proporcionar todas las características de una aplicación moderna a los desarrolladores de Win32, no solo a los de UWP. «Cuando terminemos, todas se llamarán aplicaciones de Windows«, dijo Gallo. «Todavía no estamos del todo bien. Estamos trabajando en ello, pero la idea final es hacer que cada una de las características de la plataforma esté disponible para todos los desarrolladores».

¿Y la Microsoft Store?

La situación de UWP afecta directamente a la tienda oficial y el culpable es el mismo: Microsoft y su insistencia en unificarlas. Hace tiempo eliminó iniciativas como libros y música y hace una semana, se comentó bastante en Internet la desaparición de las aplicaciones de Microsoft Office. Si hace solo un par de años Microsoft lanzó un sistema operativo (Windows 10 S) que estaba vinculado a la Microsoft Store para todas sus aplicaciones, hoy rebaja totalmente esas exigencias por las palabras de Gallo:

«La tienda está dedicada a comercio. Es otro canal de distribución, pero no es la única forma en que los usuarios de Windows pueden obtener aplicaciones«. Se puede confiar en las aplicaciones de manera diferente. No necesitan estar en la tienda. La gente realmente solo quiere saber si Microsoft considera que una aplicación es buena», dijo. Y eso significa que debe haber un modelo de confianza en Windows.

En resumen. Microsoft Store no va a desaparecer, pero las aplicaciones de Windows se van a desvincular de la tienda. Y nos parece muy bien. Solo Apple con iOS en plataforma cerradísima es capaz de mantener esas exclusividades. Y ni siquiera, la Mac Store ha sido otro fracaso. «Los días en que se presionaba a los desarrolladores de Windows para que construyeran y / o reenvasaran sus aplicaciones para que fueran aplicaciones UWP / Store, aparentemente han terminado», concluye Mary Jo Foley en el artículo de ZDNet que te recomendamos.