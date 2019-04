iPhone XE: pequeño, económico y renovado

iPhone XE apunta a ser el nombre comercial de la segunda generación del iPhone SE. Como era esperable, estará renovado en hardware, será pequeño para la tendencia actual y el terminal móvil más económico del catálogo de Apple.

Apple está intentando remontar la primera caída de venta de iPhone de su historia en medio de un frenazo general del mercado del smartphone. Para ello, ha vuelto a reducir precios de los modelos actuales en China (donde cree tener las mayores dificultades) y lo ha apoyado en programas de financiación, subsidios de operadoras y mejores condiciones para reemplazar terminales antiguos.

Por supuesto está trabajando en nuevos terminales y los iPhone 11 serán estrenados el próximo otoño en tres modelos, con características como la pantalla OLED, triple cámara trasera y carga inalámbrica inversa. Además de los tope de gama, un cuarto terminal aparece en el horizonte. Ya hemos hablado del mismo como renovación del iPhone SE, un terminal que no se ha renovado desde su lanzamiento en la primavera de 2016.

PCTablet, citando fuentes de la cadena de producción en India, asegura que su nombre comercial sería iPhone XE. Y puede ser porque estaría en sintonía con la denominación elegida por Apple para sus últimos terminales. Más allá de su nombre, mantendría su objetivo al usuario que busque un iPhone con un tamaño más pequeño y manejable que la oferta general en móviles inteligentes cuya tendencia a los grandes formatos no parece tener fin.

Según la información, el iPhone XE contaría con una pantalla AMOLED de 4.8 pulgadas en formato ‘todo-pantalla’ de borde a borde (tipo iPhone X / XS), pero con muesca para incluir la cámara frontal y el sistema de reconocimiento facial, Face ID. Contaría con un potente motor de hardware como el SoC A12 BIONIC.

La parte trasera sería de aluminio por lo que no contaría con el sistema de carga inalámbrica. Tampoco tendría el sistema de cámaras multisensor de sus hermanos mayores y apostaría por la de 12 MP con apertura de ƒ / 1.8 del iPhone XR. iPhone XE estaría fabricado en India por Wistron bajo la iniciativa “Make in India”, frente a los iPhone 11 que fabricaría Foxconn en China.

Precios. Hablar de iPhone (por lo general) es hablar de calidad y acabados e integración perfecta con el sistema y apps, pero no de línea de precio económica. iPhone XE no sería distinto, pero sí sería el terminal más económico del catálogo de nuevos modelos de Apple y ello podría ser suficiente para impulsar sus ventas. No todo el mundo quiere un “móvil” de 7 pulgadas y su tamaño contenido sería otro punto a su favor. Se habla de un modelo base de 500 dólares, pero a estas alturas es pura especulación. Hasta que Apple confirme este desarrollo, que tampoco es seguro.