Xbox Game Pass va camino de la Nintendo Switch

Un acuerdo de colaboración del alto perfil entre Microsoft y Nintendo está en marcha, según la información que llega de varios medios estadounidenses. Con ello en mente, se cita que el Xbox Game Pass llegará a la Nintendo Switch este año y posteriormente, lo hará el servicio de juego en streaming Project xCloud.

La apertura de Microsoft en todos los ámbitos ha sido patente en los últimos años, incluyendo el de videojuegos mediante el juego cruzado entre diferentes plataformas, incluyendo, por supuesto, una integración más completa entre sus consolas y los ordenadores personales con Windows 10.

El acuerdo con Nintendo que mencionan (todavía un rumor) iría más lejos y permitiría trasladar juegos de la Xbox a la Nintendo Switch, específicamente los menos exigentes para que pudieran adaptarse correctamente a la potencia de ésta. Se cita el Ori and the Blind Forest, un juego independiente ampliamente elogiado que llegó a la Xbox en 2015.

Para aquellos juegos que no fueran trasladables directamente, Microsoft usaría Xbox Game Pass y Project xCloud, lo que permitiría jugar un amplio catálogo de juegos Xbox en la Switch, con un servicio de suscripción que ha gustado a los usuarios y con una nube que parece se impondrá en el futuro de la distribución de videojuegos.

Suponemos que no es tan sencillo escribirlo en un papel que ejecutarlo técnicamente. La potencia de una Xbox One X no tiene nada que ver con la de la Switch ni tampoco su enfoque, concepción y público objetivo. En todo caso, hay ventajas conocidas para que ambas compañías establecieran este acuerdo de colaboración.

La biblioteca de Switch carece de los grandes juegos de terceros que tiene Xbox o PS y la llegada de un servicio como Game Pass ampliaría enormemente esa colección. Microsoft, por otro lado, ampliaría su servicio de suscripción en más dispositivos y obviamente aumentaría sus ingresos en una época en la que parece estar más interesado en vender servicios que sus propias consolas. O quizá esté preparando el camino para cuando no haga falta una máquina de juegos dedicada.

El tercero en discordia, Sony, está fuera de esta ecuación. La compañía se ha negado en varias ocasiones al juego cruzado en consolas o con PCs. El motivo es claro para la mayoría. Es cuestión de dinero. La firma japonesa goza actualmente de una posición de privilegio que quiere mantener. Vende más consolas que nadie y tiene una colección de juegos exclusivos de terceros que no tienen otros.

Hay movimientos en el mercado de videojuegos. La Game Developers Conference 2019 se celebrará en marzo y parece un buen momento para anunciar novedades.