La iluminación LED RGB se ha adueñado del mundo del PC y, especialmente, del sector gaming, de esto no hay duda, ¿pero qué hay de aquellos usuarios que prefieren el estilo clásico y el valor de la sencillez? Corsair no se ha olvidado de ellos, y la MM250 Champion XL es un claro ejemplo.

Hoy por hoy podemos encontrar una gran variedad de alfombrillas con diferentes acabados que pueden incluir, además, funciones avanzadas. Esto les permite adaptarse a las características de determinados ratones, como ocurre por ejemplo con la MM1000, que integra carga inalámbrica, y el ratón Dark Core RGB SE, que se beneficia de dicha característica.

Sin embargo las alfombrillas de corte clásico siguen teniendo un gran protagonismo en el mundo del gaming. Son económicas, fiables, muy fáciles de utilizar y de mantener y pueden ofrecer una experiencia de uso sobresaliente, como vimos cuando analizamos la Corsair MM350 Extended XL.

Con la evolución que ha vivido el sector de los periféricos gaming es fácil olvidar todo lo que pueden ofrecer los diseños más sencillos, una realidad que gracias a Corsair España hemos podido redescubrir al analizar la MM250 Champion XL, una alfombrilla económica que demuestra que simplicidad y calidad no están reñidas, y que el precio de un producto no siempre define el valor real que ofrece.

Corsair MM250 Champion XL: primer vistazo

Lo primero que me ha llamado la atención de la Corsair MM250 Champion XL es, sin duda, su tamaño. No es la primera vez que pruebo una alfombrilla de gran tamaño, pero en este caso nos encontramos con un modelo que no está pensado para cubrir el área del teclado y del ratón, como la Corsair MM350 Extended XL, sino que está diseñada para maximizar la superficie útil dedicada al ratón.

Esta alfombrilla es muy grande (mide 450 x 400 mm y tiene un grosor de 5 mm), lo que significa que ocupará un buen espacio en nuestro escritorio. Tenedlo en cuenta, ya que para sacarle el máximo partido es recomendable tener una buena superficie en la que apoyarla de manera uniforme.

Aunque estamos ante una alfombrilla económica Corsair ha cuidado hasta el más mínimo detalle. Esto se deja notar no solo en las terminaciones, sino también en la base de goma antideslizante y en la calidad de materiales, ya que está terminada en felpa y tiene una superficie que ofrece un deslizamiento perfecto siendo, además, muy fácil de limpiar.

Sin más preámbulos entramos a repasar sus características clave, y después entraremos a contaros nuestra experiencia de uso:

Alfombrilla XL fabricada en goma y felpa.

Dimensiones: 450 x 400 x 5 mm.

Base de goma antideslizante.

Superficie de tela para un deslizamiento ágil pero controlado.

Diseñada para trabajar con ratones ópticos y láser de alto rendimiento.

Terminación en color negro con el logo Corsair en blanco.

Corsair MM250 Champion XL: nuestra experiencia

La instalación de esta alfombrilla no tiene ningún misterio, la sacamos de la caja y la extendemos sobre la superficie donde queramos utilizarla. A pesar de venir doblada en su caja queda bastante bien y no necesitamos hacer presión en ninguna de sus esquinas para empezar a utilizarla.

Gracias a la base de goma antideslizante podemos estar seguros de que no se moverá lo más mínimo. No importa los movimientos que hagas con el ratón, la Corsair MM250 Champion XL queda perfectamente «anclada» a tu escritorio.

La superficie ofrece un tacto muy suave y permite un deslizamiento muy bueno, aunque debemos hacer un matiz importante, y es que su superficie consigue un movimiento más suave y contenido del ratón, algo que se agradece sobre todo en aquellos juegos y tareas en los que los movimientos más lentos y controlados sean importantes.

Para probar la Corsair MM250 Champion XL he utilizado tres ratones diferentes: el Corsair Dark Core RGB SE, el Corsair Harpoon RGB Wireless y el Corsair M65 RGB ELITE. Como de costumbre en el análisis hemos hecho pruebas tanto en juegos como en un entorno norma de navegación web y ofimática, ya que estos nos permite hacer una valoración más profunda y determinar qué ofrece realmente esta alfombrilla en diferentes escenarios.

Trabajando y navegando por Internet la experiencia ha sido, en general, muy buena. Los tres ratones se han deslizado a la perfección y ese pequeño control que ofrece la superficie se agradece cuando tenemos que hacer movimientos precisos, como por ejemplo recortar imágenes a mano o gestionar múltiples pestañas.

En cuanto a los juegos he utilizado Destiny 2, League of Legends, Diablo III y RAGE 2. Los cuatro son títulos en los que el movimiento del ratón juega un papel clave tanto en la experiencia que tendremos como en el potencial que podremos desarrollar. Debo decir que ese toque de control que aporta esta alfombrilla es fantástico en determinadas situaciones, como por ejemplo al apuntar con cañones de mano y rifles de francotirador en Destiny 2, y también al jugar con habilidades de precisión en League of Legends con «smart cast» activado.

Las sensaciones que me ha dejado la Corsair MM250 Champion XL han sido muy positivas en todas las pruebas han sido muy positivas, aunque he tenido que pasar por un pequeño periodo de adaptación, ya que vengo de una alfombrilla que ofrece un deslizamiento más rápido y «frenético».

Notas finales

La alfombrilla Corsair MM250 Champion XL es una alfombrilla pensada para aquellos jugadores que quieran disfrutar de un deslizamiento preciso, estable y totalmente controlado, sin más.

El valor de la simplicidad se une en la Corsair MM250 Champion XL a una alta calidad de construcción, una base perfecta y un diseño sobrio que encaja sin problemas en cualquier escritorio, y en cualquier configuración.

Sabemos que hoy el elemento estético juega un papel muy importante cuando hablamos de periféricos y accesorios para gaming, pero productos como la Corsair MM250 Champion XL nos hacen darnos cuenta de que al final lo importante es la funcionalidad, y que redescubrir el valor de la sencillez siempre es un auténtico placer.

La Corsair MM250 Champion XL es una alfombrilla simple pero de calidad, muy recomendable para aquellos que tengan pasión por los videojuegos. Su precio recomendado es de 19,99 euros.