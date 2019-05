Gears of Wars 5 llegará a Steam, vemos sus requisitos

Microsoft ha confirmado que Gears of Wars 5 llegará a Steam, una buena noticia para la conocida plataforma de distribución digital de Valve que, como sabemos, se encuentra inmersa en un marcado enfrentamiento con la Epic Games Store.

Phil Spencer, jefe de la división Xbox en Microsoft, ha sido el encargado de confirmar esta noticia, y también ha explicado que las ediciones definitivas de Age of Empires 1, 2 y 3 llegarán a Steam. Otra saga importante que hemos visto listada en dicha plataforma ha sido Halo: The Master Chief Collection, cuyo lanzamiento parece «inminente».

Con esto queda claro que el gigante de Redmond apoya a Steam, y esto supone una importante victoria para una plataforma muy querida y apreciada por muchos usuarios que, sin embargo, también ha sido demonizada por otros. No hay duda de que el hecho de que Valve se quede con un 30% de los ingresos que generan los juegos que se venden a través de Steam puede crear controversia, pero la compañía de Gabe Newell también tiene que asumir una serie de gastos asociados al cuidado y al correcto funcionamiento de Steam.

Polémicas a un lado también hemos podido ver los requisitos preliminares de Gears of War 5 en su versión para PC, y francamente son muy razonables. Gears of War 4 fue uno de los juegos mejor terminados y más optimizados que han llegado hasta el momento a compatibles, no en vano puedo jugarlo en 4K y calidad ultra con medias de 40 FPS en una modesta GTX 980 Ti, así que espero que la quinta entrega siga sus pasos.

Requisitos de Gears of Wars 5

Nivel mínimo

Windows 10 de 64 bits.

Procesador Intel Core i5 3470 o AMD FX 6300.

Tarjeta gráfica GTX 750 Ti o Radeon HD 7850 con 2 GB de memoria gráfica.

8 GB de RAM.

80 GB de espacio libre.

DirectX 12.

Debería ser suficiente para mover el juego en 1080p con calidades medias y mantener una fluidez aceptable.

Procesadores como el Ryzen 3 1200 serían una equivalencia acertada dentro de las generaciones más actuales, y lo mismo ocurriría con las GTX 1050 y RX 560 a nivel de tarjeta gráfica, aunque ambas quedarían por encima del mínimo.

Nivel recomendado

Windows 10 de 64 bits.

Procesador Intel Core i7 4770 o Ryxen 5 1500X.

Tarjeta gráfica GTX 1070 o Radeon RX Vega 56 con 8 GB de memoria gráfica.

16 GB de RAM.

80 GB de espacio libre.

DirectX 12.

En este caso deberíamos poder jugar en 1080p y 1440p con calidades máximas y 60 FPS, o en 4K y 30 FPS estables.

Una GTX 1660 Ti sería la equivalencia actual más cercana a ambas tarjetas gráficas. En lo que a CPU respecta un Core i5 8400 quedaría por encima de los requisitos recomendados.

El lanzamiento de Gears of Wars 5 se producirá el próximo mes de septiembre. Microsoft está apostando con fuerza por el gaming en PC, no solo por el lanzamiento de sus grandes franquicias exclusivas, sino también por la llegada de servicios como Xbox Game Pass.