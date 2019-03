STADIA, la plataforma gaming de Google: videojuegos en streaming

GCD 2019. Google ha presentado en sociedad STADIA, nombre que recibe su plataforma gaming centrada en una idea muy conocida y llena de posibilidades: los videojuegos en streaming. Como sabrán la mayoría de nuestros lectores este concepto implica un enfoque sencillo sobre el papel: un dispositivo con un hardware básico para ejecutar un cliente y comunicarse con los servidores que ofrecen el servicio, una conexión a Internet que cumpla unos requisitos mínimos y un sistema de control apropiado.

Todos esos elementos deben funcionar a la perfección, pero incluso en el mejor de los casos siempre han acabado chocando con problemas como la latencia, el tiempo de acceso y la calidad de imagen, tres claves que han acabado afectando de forma sustancial a la experiencia de uso. Una latencia elevada impide un correcto control del juego, ya que implica retrasos en los tiempos de respuesta, una calidad de imagen reducida también tiene efectos negativos y puede reducir el atractivo del servicio, y lo mismo ocurre si los tiempos de acceso son elevados o si se requiere una descarga previa para acceder a los juegos en streaming.

Esa es la base que ha seguido Google con STADIA, pero siendo consciente de esos tres problemas y buscando una solución efectiva para ellos. El gigante de Mountain View ha confirmado que no estamos ante una consola, ni siquiera bajo el concepto reducido a su mínima expresión, sino ante un servicio que permite disfrutar de videojuegos en streaming al instante, sin tiempos de acceso, sin descargas y sin parches de ningún tipo. Solo necesitamos un dispositivo compatible, una buena conexión a Internet y listo, los servidores de Google harán toda la magia.

Interesante, muy interesante, ya que en el evento de presentación Google no ha hecho referencia alguna a la necesidad de contar con un PC concreto. Su visión va más allá, quieren que STADIA funcione sin problemas en casi cualquier dispositivo que integre una pantalla. Sí, es un enfoque muy ambicioso, de eso no hay duda, pero lo mejor es que tiene toda la pinta de que van a conseguirlo, y ofreciendo una experiencia verdaderamente óptima. Como vemos en la imagen de portada el soporte de partida es muy amplio, ya que se extiende a PCs, portátiles y dispositivos móviles.

Google no quiere ningún elemento físico como intermediario, es decir, ninguna consola ni ningún accesorio imprescindible para acceder a STADIA porque entiende que sería una limitación para los desarrolladores, y francamente me parece una decisión muy acertada. En el evento han realizado una demostración en vivo funcionando a través del navegador Chrome y el resultado ha sido muy bueno, ya que estaban utilizando un “modesto” Pixelbook, un equipo que no está preparado para mover juegos triple A y que sin embargo pudo ofrecer una experiencia totalmente óptima con Assassin´s Creed Odyssey. También pudimos verlo funcionando en un Pixel 3 XL y en un Chromecast conectado a una televisión y lo mismo, la experiencia fue perfecta, tanto en calidad gráfica como en fluidez.

Con STADIA podremos utilizar los mandos de control y los periféricos que ya tengamos, es decir, no es necesario comprar nada para poder disfrutar de este servicio en streaming, aunque Google ha aprovechado la ocasión para presentar un mando de control dedicado que se conoce como STADIA Controller. En la imagen adjunta podéis ver como luce en sus tres colores, la ergonomía que presenta y la distribución de botones que ha elegido la compañía de Mountain View. Se conecta de forma automática a través de Wi-Fi, y cuenta con dos botones dedicados, uno para activar el asistente de Google y recibir ayuda y otro para hacer capturas de pantalla y compartir contenidos.

En su estado actual STADIA alcanza una resolución 1080p nativa y mantiene 60 FPS con sonido estéreo, pero para el momento de su lanzamiento Google espera poder ofrecer resolución 4K, 60 FPS, HDR y sonido envolvente. En un futuro tienen por objetivo llegar a resoluciones 8K manteniendo tasas de 120 FPS, cifras mareantes, ya que el 4K en gaming ni siquiera ha terminado de estandarizarse. Por otro lado el hardware necesario para mover un juego en 8K y mantener 120 FPS todavía no existe, al menos en consumo.

Linux y configuraciones multi-GPU: la base de STADIA

Si entramos en un plano más técnico nos encontramos con que los servidores que dan vida a STADIA utilizan Linux a nivel de software y configuraciones multi-GPU (varias tarjetas gráficas) para potenciar los juegos que ejecutan y que sirven a los usuarios en streaming. Esto explica que puedan alcanzar resoluciones 4K y mantener 60 FPS sin problema, y sugiere al mismo tiempo que a nivel de software podría presentar una profunda optimización gracias al aprovechamiento de APIs como Vulkan.

No tenemos detalles concretos sobre el hardware conjunto que ofrece un servidor completo, pero está confirmado que cada instancia de STADIA trabaja con las especificaciones que os dejamos a continuación:

CPU personalizada x86 de AMD a 2,7 GHz con capacidad multihilo, 9,5 MB de caché L2 y L3 y AVX.

16 GB de RAM.

GPU Radeon con 56 unidades de computación, que equivalen a 3.584 shaders, (10,7 TFLOPs) y memoria HBM2.

Las diferencias en términos de potencia que presenta frente a Xbox One X y PS4 Pro son muy grandes, pero lo cierto es que el valor de STADIA no se limita al rendimiento. Google ha dado forma a una plataforma que busca eliminar las barreras que afrontan los desarrolladores, que permitiría monetizar contenidos a gran escala y que acabaría con las diferencias entre versiones, ofreciendo una experiencia óptima y totalmente unificada que sería, en teoría, más fácil tanto para los propios desarrolladores como para los usuarios.

Todavía no tenemos detalles concretos sobre el coste del servicio, los requisitos definitivos a nivel de conexión de Internet y tampoco están definidos los países en los que estará disponible. Con todo, podemos dar por hecho que llegará antes de terminar 2019 a Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y a algunas zonas de Europa. En verano tendremos más información, así que estad atentos, ya que os contaremos todas las novedades, como siempre.