Pensar en el futuro de Huawei sin Android es complicado. Todos estamos acostumbrados a asociar al gigante chino con el pequeño androide, pero como sabemos el veto de Trump ha obligado a Google a cortar toda relación comercial con dicha compañía, y esto incluye la retirada de la licencia para utilizar su sistema operativo móvil.

En resumen, Huawei no solo se quedará sin Android, sino que además tampoco podrá utilizar los servicios de Google que vienen asociados a dicho sistema operativo, incluida la tienda de aplicaciones Google Play Store. Es grave, de eso no hay duda, pero antes de que cunda el pánico debemos tener claro que si tienes un smartphone Huawei no quiere decir que te vayas a quedar sin Android y sin Google Play Store de la noche a la mañana, no tendrás ese problema ni a corto ni a largo plazo, ya que solo afectará a los próximos terminales del gigante chino.

Actualmente el sector móvil, incluyendo tablets y smartphones, está repartido entre Android y iOS. El primero lidera de forma indiscutible, ya que en mayo de 2019 cerró con una cuota de mercado total del 75,27%, mientras que iOS alcanzó un 22,74%. El 1,99% restante se repartió entre sistemas operativos minoritarios.

Sabemos que Huawei no se ha quedado a verlas venir. La compañía china era consciente del peligro que podía correr si se encontraba en el punto de mira de Estados Unidos, algo que ya le ocurrió a ZTE y que estuvo a punto de sacarla del mercado. Esto la llevó a desarrollar un sistema operativo propio que pudiera servirle como alternativa en caso de que tuviera que dejar de utilizar Android, y también le hizo acumular stock de componentes clave y acelerar el desarrollo de sus SoCs Kirin de nueva generación.

Esa actitud previsora le ha permitido afrontar el veto de Estados Unidos y el bloqueo de empresas como Intel, ARM, Qualcomm y Microsoft con una actitud tranquila y sosegada. Huawei no está en un apuro, puede seguir adelante a corto y medio plazo, pero no puede mantenerse a largo plazo sin Android, una realidad que la ha empujado a acelerar el desarrollo de HongMeng OS, nombre provisional que recibe su alternativa al pequeño androide.

Como ya hemos visto esta mañana se comenta que estará basado en Aurora OS, un derivado de Sailfish OS, y que contará con su propia tienda de aplicaciones. Parece que la expectación que ha generado en su primera revisión ha sido muy grande y es comprensible, ya que empresas del calibre de Tencent, Oppo y vivo acudieron a un evento de presentación a puerta cerrada donde demostró, en teoría, ser hasta un 60% más rápido que Android.

Las previsiones no son tan malas como cabría esperar en un principio. Si os soy sincero creo que Huawei podría acabar dando una sorpresa al mundo con su propio sistema operativo, sobre todo si los grandes jugadores chinos del sector smartphone le dan su apoyo. No hablo por hablar, imaginad que HongMeng OS tiene mucho éxito en China, lo que hace que Oppo, vivo y otros empiecen a adoptarlo en detrimento de Android. Sería solo cuestión de tiempo hasta que se extendiera a nivel internacional, y con la buena relación calidad-precio que tienen los terminales de estas compañías su éxito estaría casi asegurado.

A título personal creo que sí, que hay futuro para una Huawei sin Android, y estaría dispuesto a darle una oportunidad. No hablamos de una compañía pequeña sin recursos a la que hayan pillado con la guardia baja, todo lo contrario, es un gigante con muchos recursos que estaba prevenido y que pueden apoyarse en China para superar ese primer bache que supondría abandonar a Android, tomar impulso desde ahí y lanzarse al mercado internacional. Y vosotros, ¿qué pensáis? Los comentarios son vuestros.