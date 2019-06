Tras el veto de Estados Unidos a Huawei la compañía china no ha tenido más remedio que acelerar sus planes para reducir al máximo su dependencia de gigantes tecnológicos estadounidenses, y como sabemos esto implica dar forma a un sistema operativo que pueda sustituir a Android.

Es un trabajo complicado, ya que trae aparejado otro desafío importante: crear una alternativa a la Google Play Store, la conocida tienda de aplicaciones que acompaña a Android. Llevar a cabo este proceso desde cero puede ser casi imposible, pero Huawei es un gigante que cuenta con todos los medios económicos que necesita para sacarlo adelante, y además cuenta con el apoyo de otros grandes de la industria.

Desde GSMArena confirman que Huawei ya está empezando a probar su sistema operativo para dispositivos móviles, conocido de forma provisional como HongMeng OS (se espera que su nombre comercial sea Ark OS), y que los primeros smartphones equipados con el llegarán a partir de octubre. De momento serán modelos de gama media y la distribución estará limitada a China, pero se espera que se extienda al mercado internacional entre el primer y el segundo trimestre de 2020.

Los resultados obtenidos de las primeras pruebas resultan muy interesantes, ya que se comenta que este sistema operativo es, en algunos casos, hasta un 60% más rápido que Android. Gigantes como Tencent, Oppo y Vivo estuvieron presentes en el evento que celebró Huawei a puerta cerrada, lo que significa que saben de qué es capaz HongMeng OS, pero creo que lo más importante es lo que esto nos deja leer entre líneas.

El hecho de que esos tres gigantes hayan asistido al evento me lleva a pensar que podrían apoyar a Huawei de forma directa, es decir, que podrían lanzar una línea de smartphones basados en HongMeng OS limitada a China y, si acaba teniendo una acogida aceptable, apoyarle también en su lanzamiento a nivel internacional.

Si empieza a cundir el ejemplo y todos los gigantes chinos deciden apoyar a Huawei y utilizar su sistema operativo la cosa no pintaría nada bien para Google y Android. Ya lo dije en su momento, Trump no sabe dónde se ha metido realmente al iniciar una guerra comercial contra China tan «por las bravas», y esta información no hace más que confirmarlo.

¿Acabará triunfando HongMeng OS allí donde otros sistemas operativos fracasaron y se convertirá en el tercero en discordia junto a Android y iOS? Lo veremos.