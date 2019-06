Descubren desde Almería dos nuevos exoplanetas «a un paso» de la Tierra

Un grupo de astrónomos de 11 países han descubierto dos nuevos exoplanetas utilizando como base un instrumento del observatorio astronómico de Calar Alto situado en Almería. Son dos más que añadir a una colección de 3.500 exoplanetas conocidos aunque éstos tienen una peculiaridad ya que están muy cerca de la Tierra en términos astronómicos: «solo» 11,5 años luz.

Probar la existencia de otros mundos fuera del Sistema Solar con la capacidad de albergar vida es el sueño de cualquier astrónomo. Las últimas dos décadas han sido un periodo asombroso en la localización de exoplanetas. Algunos de ellos son potenciales “nuevas Tierras” con posibilidades teóricas de albergar vida cuando tienen unas determinadas condiciones y se encuentran dentro de la denominada “zona habitable”, a la distancia ideal de su estrella como sucede con la Tierra y el Sol.

Así ocurre con los dos nuevos exoplanetas descubiertos desde Almería. Ambos orbitan la estrella Teegarden, una enana roja tan débil que no fue descubierta hasta 2003. Con una masa en torno al 10% de nuestro Sol, tiene al menos ocho mil millones de años, casi el doble de la edad de nuestra estrella. Eso significa que cualquier planeta que la orbite es presumiblemente igual de antiguo, por lo que la vida tal como la conocemos habría tenido tiempo más que suficiente para evolucionar. Por ahora, la estrella es notablemente estable, con pocos indicios de temblores y llamaradas estelares que tienden a suceder en estas enanas rojas.

Los nuevos exoplanetas han sido catalogados como Teegarden b y c y tienen todas las características teóricas exigidas para albergar vida. Aunque su estrella es mucho más pequeña que el Sol, los planetas tienen una masa casi idéntica a la de la Tierra (1,25 y 1,33 respectivamente). Son rocosos, con clima templado y están en órbitas que le permitirían tener agua en su interior.

Un detalle importante es que están «muy cerca» de la Tierra, a 11,5 años luz. Para situarnos, es una distancia tres veces inferior a los que orbitan la estrella TRAPPIST-1, localizados en la constelación de Acuario a 39 años luz y considerados como el grupo de exoplanetas más importante de la historia por sus siete planetas rocosos situados en zona habitable.

Teegarden emite la mayor parte de su luz en el infrarrojo (al igual que la estrella TRAPPIST-1) y no podremos estudiarla a fondo hasta que no tengamos una nueva generación de instrumentos. También conviene destacar su detección por un observatorio terrestre situado en España, el más importante en suelo europeo y no especializado en la localización de estos cuerpos celestes como el “caza-planetas” Kepler.

Exoplanetas: hay vida ahí fuera

Los exoplanetas siempre han estado ahí y los pioneros de la astronomía siglos atrás ya suponían su existencia. El problema es que carecían de medios para su localización. Satélites como el Kepler y la utilización de la técnica astronómica denominada “tránsito” (ligeras modificaciones de luz desde la perspectiva de la Tierra cuando un planeta pasa frente a su estrella) han supuesto un salto enorme en su investigación.

Y solo hemos empezado. TESS es el sucesor de Kepler, bajo la misma técnica pero con más potencia. Lo bueno llegará en la próxima década con los telescopios James Webb y el gigante Magellan que tendrán la capacidad de estudiar la luz estelar que pasa a través de las atmósferas de exoplanetas cercanos, dando información sobre su composición.

No será hasta que se completen misiones futuras como la del telescopio WFIRST cuando los científicos tendrán la oportunidad de buscar con más precisión agua, metano, dióxido de carbono y otros gases que podrían indicar la presencia de actividad biológica. El premio es gordo: probar la existencia de otros mundos fuera del Sistema Solar con la capacidad de albergar vida, como se supone en los dos nuevos exoplanetas de Teegarden.