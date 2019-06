E3 2019. Cerrando la recién terminada conferencia de Microsoft, finalmente conocemos los primeros detalles sobre la nueva generación de consolas, que apunta a un mix entre la consola Xbox Project Scarlett y un nuevo sistema en la nube llamado Project xCloud.

«Cuando pensamos en el furturo del gaming, no es solo PC, no es solo consola, no es solo móvil, es realmente todo lo anterior«. Así comienza la introducción de la nueva generación de consolas que plantean desde Microsoft, con un concepto casi idéntico al presentado esta misma semana por Google STADIA.

Lo primero es hablar de Project xCloud, el servicio en la nube que acompañará a la nueva consola y la actual generación de Xbox One, y que nos ofrecerá el soporte y el software para ambos, realizar nuestros propios streamings, como para comunicarnos con los servidores de Xbox desde donde podremos ejecutar los juegos. Sin embargo, esta segunda parte de la nube sí estará ligada a la existencia de una consola física, la Xbox Project Scarlett.

Sin habernos mostrado todavía su diseño, sí que nos han dado a conocer sus características y componentes más importantes. En el corazón de esta consola, encontraremos un procesador semi personalizado diseñado a partir de ZEN 2 y la Radeon Navi de AMD, que promete ser «hasta cuatro veces más potente» que las actuales Xbox One X.

Acompañado de una cantidad sin confirmar de memoria RAM GDDR6 y de tasas variables de refresco, lo que sí que promete Microsoft es que la consola será capaz de alcanzar y mantener tasas de 120 fps cuando la utilicemos en calidades hasta 4K, y 60 fps estables en 8K.

Y es que según declaran en este vídeo de presentación, la Xbox Project Scarlett contará con una nueva generación de almacenamiento SSD, que servirá a su vez como memoria RAM virtual para servirnos una mejora de rendimiento hasta cuarenta veces superior a la actual generación de consolas. Dicho esto, la consola incluirá además un disco duro que funcionará en combinación con esta SSD. También soportará la tecnología de trazado de rayos de nueva generación en tiempo real.

Todavía pendiente de confirmarse su nombre final, Xbox Project Scarlett ya tiene una fecha de lanzamiento: las navidades de 2020. Por el momento se desconoce su precio. Por último, la Xbox Project Scarlett contará con un gran respaldo de Xbox Games Studios para su catálogo, en el que destaca el nuevo Halo Infinite, el título encargado de cerrar las presentaciones de esta conferencia y el primero para la nueva consola de Microsoft.