Lanzamientos: juegos y recomendaciones para julio 2019

Cada vez aprieta más el calor y apetece menos salir a la calle. Menos mal que este verano viene con una refrescante tanda de nuevos lanzamientos, protagonizada por algunos de los presentes en el pasado E3 2019, para ayudarnos a pasar esas horas muertas hasta la bajada del Sol.

A continuación encontraréis nuestro listado con los lanzamientos y títulos del próximo mes, ordenados cronológicamente por su fecha de llegada.

2 de julio

Final Fantasy XIV: Shadowbringers

Con sus recién anunciados 16 millones de jugadores registrados, la próxima expansión de este juego online de la clásica saga de Square Enix aportará nuevos cambios a la dinámica del juego con la inclusión de dos nuevas razas y clases.

Actualmente disponible para pre-compra desde los 34,99 euros, precio bajo el que podremos encontrar la Complete Edition que incluye el juego original y las dos primeras expansiones.

3 de julio

Lucah: Born of a Dream

Es un juego de acción «hack and slash» en el que acompañaremos a unos jóvenes personajes en su viaje para encontrarse a sí mismos. Como uno de los niños marcados, deberemos atravesar recuerdos reprimidos y sentimientos indescriptibles para enfrentarnos a violentas batallas contra nuestras pesadillas.

Lucah: Born of a Dream estará disponible en exclusiva para Nintendo Swich bajo un precio de 14,99 euros.



4 de julio

Stranger Things 3: The Game

Uno de los lanzamientos que más sorprendió en el E3: la primera y por el momento única toma de contacto de Netflix con el mundo de los videojuegos. Se inspirará en la tercera temporada de Stranger Things, estrenándose de forma simultánea juego y serie. Así pues, y en honor a la propia temática ochentera de la serie, nos encontramos con un juego de gráficos pixel art en 2D.

Stranger Things 3: The Game estará disponible para PC, PS4, Xbox One y Nintendo Switch.



5 de julio

They Are Billions

They Are Billions es un juego de estrategia ambientado en un mundo steampunk post apocalíptico. Funda tu colonia y defiéndela de las hordas de millones de infectados que intentan aniquilar a los pocos supervivientes que quedan en la faz de la tierra.

Estrenado hace a mediados de este mes de junio en PC, ahora el juego llegará también a las consolas Xbox One y PS4, aunque por el momento no se ha confirmado su precio de salida para ninguna de estas dos plataformas, aunque se espera no diste mucho de los 24,99 euros de la versión de ordenador.



Attack on Titan 2: Final Battle

De nuevo nos encontramos con una entrega basada en una serie, en este caso el exitoso anime que tiene cautivado a medio mundo (incluido el aquí presente), y en la que podremos tomar parte en los hechos ocurridos de la todavía en emisión tercera temporada de Attack on Titan.

Attack on Titan 2: Final Battle estará disponible bajo un precio de 69,99 euros para PC a través de Steam, y en las tres consolas de la actual generación para PS4, Xbox One y Nintendo Switch.



9 de julio

Bear With Me

Bear With Me es una aventura gráfica episódica al más puro estilo de la novela negra, en la que Amber trata de localizar a su hermano perdido con la ayuda de su osito de confianza, Ted E. Bear.

Disponible hasta la fecha exclusiva para PC en Steam, finalmente este juego da el salto a las consolas Ps4, Xbox One y Ninteno Switch, donde se espera que podamos encontrar el primer capítulo de forma totalmente gratuita, así como un pack que recogerá la saga completa de tres partes por 9,99 euros.

10 de julio

Godhood

Crea tu propia deidad en Godhood, el estratégico videojuego de simulación de dios. Decide las virtudes y los vicios. Inspira la construcción de grandiosos templos para celebrar rituales en tu honor. Guía y desarrolla a tus devotos discípulos en una guerra por turnos para convertir a los fieles de otras deidades rivales.



Dr. Mario World

Tras el éxito de Super Mario Run, y antes de la llegada a de Mario Kart Tour, Nintendo ampliará un poco más su catálogo de juegos para plataformas móviles Android e iOS, recuperando uno de sus clásicos de puzzles de la NES: Dr Mario.



11 de julio

Skulls of the Shogun: Bone-A-Fide Edition

Une fuerzas con guerreros no-muertos, monjes mágicos y poderosos generales samurai en este veloz juego de estrategia por turnos, lleno de épicas escenas de lucha, y un muy presente serio sentido del humor.

Skulls of the Shogun: Bone-A-Fide Edition llega a Nintendo Switch de forma bastante tardía tras los lanzamientos en PC, Xbox One y PS4, y su estreno en 2013.



Blazing Chrome

Un juego de plataformas «run-and-gun» en dos dimensiones que apuesta por un estilo de acción clásico inspirado en títulos de recreativas como Metal Slug para llevarnos a un mundo caótico y futurista gobernado por un régimen opresivo de ordenadores que domina la Tierra.

Blazing Chrome llegará disponible para PC a través de Steam, Xbox One, Nintendo Switch y PlayStation 4, aunque por el momento no se ha confirmado su precio final para ninguna de las plataformas.



Sky: Children of The Light

Uno de los lanzamientos más discretos y con mayor potencial nos llega de la mano de los creadores de dos grendes obras como Journey y Flower, repitiendo formato con unna aventura de plataformas y puzles con una intensa historia.

Sorprende además que, dados los pocos requisitos del juego, podremos encontrarlo disponible para Android e iOS, además de en PC a través de Steam, aunque por el momento no se han confirmado los precios para ninguno de sus lanzamientos.



Tiny Metal: Full Metal Rumble

Vuelve la segunda parte y secuela de este juego de guerra y estrategia basado en los combates por turnos. Tiny Metal: Full Metal Rumble estará disponible en Nintendo Switch y PC, vía Steam, aunque todavía no se ha confirmado su precio. Además, próximamente y antes de sus lanzamientos, podremos encontrar una demo gratuita desde en su web.



12 de julio

Dragon Quest Builders 2

Vuelve esta entrega de construcción y aventuras basada en el universo Dragon Quest, con un mundo más grande, nuevos enemigos, nuevos objetos, y nuevos patrones de construcción. De nuevo volveremos a contar con un modo historia para un jugador, así como la opción de un modo cooperativo online.

Por último, volveremos a ver una repetición en las plataformas, quedando disponible solo para PS4 y Nintendo Switch, y bajo un precio único de 59,99 euros.



16 de julio

Killsquad

Curiosa propuesta la de Killsquad, que e presena como un A-RPG cooperativo al más puro estilo Diablo, pero con una ambientación futurista de mercenarios y saqueadores. Basado en un sistema 100%, podremos explorar los distintos planetas para hacer frente a inumerables enemigos, recaudar botín, y mejorar nuestro equipo y habilidades.

Disponible en exclusiva para PC a través de Steam, el juego ha estado hasta hace poco en una fase de acceso anticipado abierta, por lo que por el momento desconocemos su precio definitivo.



Lost Orbit: Terminal Velocity

es la última edición del juego de acción top-down Lost Orbit impulsado por el impulso. Terminal Velocity presenta un nuevo epílogo en 12 niveles impulsados por una historia en un nuevo sistema solar, con nuevas mecánicas y trofeos. Esta edición también presenta 15 niveles nuevos y extremadamente desafiantes con más niveles para lanzar un mes después del lanzamiento.



17 de julio

Gloomhaven

Se trata de la adaptación digital del aclamado juego de mesa de igual nombre, que nos presenta una mezcla de los clásicos juegos de combates tácticos y RPG con los tan queridos «dungeon-crawler», resultando en un sin fin de mazmorras generadas al azar a las que deberemos sobrevivir controlando a nuestro grupo de mercenarios.



18 de julio

Etherborn

Tras estrenarse el año pasado en el resto de plataformas, llega a Switch este curioso y elegante título que mezcla el género de los rompecabezas con un juego de plataformas y un sistema de control de la gravedad.

19 de julio

Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order

Crea tu equipo definitivo juntando a los diferentes superhéroes del universo Marvel en esta entrega de RPG y combates hack and slash, y combina los poderes de los Vengadores, los Guardianes de la Galaxia, los X-Men y muchos otros.

Este juego sorprende como uno de los lanzamientos exclusivos de Nintendo Switch, y estará disponible a un precio de 59,99 euros.

22 de julio

Beyond: Two Souls

Estrenado originalmente en exclusiva para las consolas de Sony, esta aventura gráfica desarrollada por Quantic Dream y protagonizada por grandes personalidades como Ellen Page y Willem Dafoe finalmente estará disponible para los usuarios de PC’s Windows.



25 de julio

Kill La Kill: If

Tras el éxito de su manga y anime, y bajo la supervisión del guionista Kazuki Nakashima, Kill la Kill vuelve en una entrega de luchas competitivas, y un modo historia que nos mostrará la trama completa a través de los ojos de Satsuki.

Arma 3: Contact

Se trata de una expansión de contenido para el Arma 3, que lejos de su modo de juego online, nos ofrecerá la posibilidad de jugar una campaña de historia para un jugador.

Disponible en exclusiva en PC y Steam, si compramos este juego antes de su lanzamiento, contaremos con un pequeño descuento del 10%, bajando de los 24,99 euros base hasta los 22,49 euros.



Songbird Symphony

Un juego de plataformas pixel art con un toque musical y una encantadora historia de autodescubrimiento, donde nuestras buenas acciones aportarán afectarán a la banda sonora (y por tanto a la jugabilidad) descubriéndonos nuevos sonidos y creando una atmósfera mucho más envolvente y alegre según más juguemos.

26 de julio

Fire Emblem: Three Houses

Uno de los lanzamientos exclusivos más esperados para la portátil de Nintendo, las Águilas Negras, los Leones Azules y los Ciervos Dorados formarán tres casas nobles que forman parte de la Academia de oficiales, una institución de élite que educa a sus estudiantes en el manejo de las armas, la magia y otras habilidades especiales, en la tomaremos el papel de instructor.

Con una gran variedad de personajes, cada uno con su propia personalidad y habilidades, deberemos centrarnos casi por partes iguales tanto en tratar de estrechar nuestros vínculos con ellos, como en superar los estratégicos combates por turnos característicos de esta saga.



Wolfenstein: Youngblood

Otro de los lanzamientos más potentes del mes vendrá de manos de Bethesda. Ambientado en un retorcido 1980, veinte años después de la trama de Wolfenstein II: The New Colossus, deberemos «librar a Paris de su problema nazi junto con un amigo«. Lo has entendido bien, se trata del primer juego cooperativo en la historia de la serie.

Sin embargo los cambios mayores se quedan aquí, manteniendo la clásica apuesta por la acción frenética que ha definido a la franquicia en sus últimas entregas, y un apartado técnico de sobresaliente.



Wolfenstein: Cyberpilot

De forma paralela a Wolfenstein: Youngblood llegará esta entrega de realidad virtual, en la que tomaremos el papel de uno de los hackers de la resistencia para controlar las máquinas de guerra de los nazis y utilizarlas contra ellos mismos. , tendréis que arrollar, acribillar y quemar a los nazis para ayudar a la resistencia francesa.



30 de julio

Mutant Year Zero: Road to Eden

Creado por un equipo formado por los antiguos desarolladores de Hitman y el diseñador de Payday, Mutant Year Zero: Road to Eden es un juego de aventura táctica que combina el combate por turnos de otros juegos como XCOM, con una elaborada historia, y toques de exploración y sigilo.

Estrenado el pasado mes de diciembre en el resto de plataformas, finalmente este juego se une a los lanzamientos de Nintendo Switch bajo un precio de 34,99 euros.



Warhammer 40.000: Inquisitor Prophecy

Presentada como expansión independiente de Warhammer 40,000: Inquisitor, esta nueva entrega de acción sombría y RPG nos enfrentará a la invasión de los Tiranidos, los unidades de Caos, y una profecía que podría cambiar el destino de nuestro Sector.

Disponible en exclusiva para PC a través de Steam, se espera que este DLC llegue bajo un precio inferior al de la anterior entrega completa, por lo que cabría esperar una cifra por debajo de los 49,99 euros.