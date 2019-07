VPN en Windows 10, misión imposible tras la última actualización

Un error en la última actualización del sistema provoca el mal funcionamiento de las VPN en Windows 10. Una excepción que confirma la regla porque la versión de primavera se había mostrado bastante estable gracias a los cambios implementados en la distribución, incluyendo un mayor tiempo de prueba.

Microsoft ha confirmado que la última actualización KB4501375 (compilación 18362.207 de ) provoca un error en el servicio Remote Access Connection Manager y afecta al funcionamiento de las redes privadas virtuales en Windows 10.

El administrador de conexión de acceso remoto (también conocido como RASMAN) maneja la conexión de Windows a servicios como VPN. En algunas instalaciones, el servicio puede dejar de funcionar, devolviendo el error 0xc0000005 en Windows 10 versión 1903.

El fallo de las VPN en Windows 10, se produce cuando los usuarios o administradores configuran un perfil VPN activada permanentemente (Always On VPN). Si configuras una conexión VPN y la usas en modo manual, RASMAN no debe fallar.

Vale la pena señalar que las VPN en Windows 10 funcionan perfectamente en anteriores versiones del sistema operativo, Windows 1803 y Windows 1809. También en la última versión de primavera, siempre y cuando no se aplique la última actualización KB4501375 (compilación 18362.207).

Y es raro porque el último sistema operativo de Microsoft ha facilitado la creación, configuración y utilización de las VPN (Virtual Private Network), conexiones virtuales punto a punto que permiten extensiones seguras de la red local sobre una red pública como Internet. Muy útiles para conectar distintas sucursales de una empresa, realizar accesos de soporte técnico o para un profesional que requiera conectar de forma segura y remota con una computadora de su oficina desde cualquier lugar geográfico o un usuario que necesite acceder a su equipo doméstico remotamente, utilizando la infraestructura de Internet.

Si usas mucho estas VPN seguramente tengas que usar una versión anterior de Windows. Microsoft ha propuesto una solución alternativa y los usuarios afectados deben configurar manualmente la configuración de telemetría predeterminada modificando las Políticas de grupo o actuando en el Registro de Windows. La solución es farragosa y parcial. Microsoft promete una solución completa mediante un parche que será lanzado en Windows Update.

Más información | Microsoft – VPN en Windows 10 | Tutorial MC