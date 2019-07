AMD jugó con los precios de las Radeon RX 5700 para confundir a NVIDIA

Cuando AMD anunció las Radeon RX 5700 y 5700 XT dio unos precios que quedaban demasiado cerca de sus rivales directos, las RTX 2060 y RTX 2070 de NVIDIA, aunque gracias a su mayor rendimiento bruto se perfilaban como una opción más atractiva para el consumidor.

El gigante verde era consciente de ello, y por eso tenía en boxes las RTX 2060 Super y RTX 2070 Super, dos tarjetas gráficas con las que NVIDIA ha respondo de manera frontal a lo nuevo de AMD, quien no dudó en bajar los precios antes del lanzamiento de las Radeon RX 5700 y 5700 XT para mantenerlas un nivel superior en relación coste-prestaciones.

Si crees que fue casualidad o una respuesta desesperada por parte de AMD estás muy equivocado. Scott Herkelman, vicepresidente de la unidad Radeon Business, ha confirmado en una entrevista que todo estaba planeado desde el principio, es decir, que la compañía anunció las Radeon RX 5700 y RX 5700 XT con unos precios falsos para esperar a ver cómo respondía NVIDIA.

Esto quiere decir que los primeros precios que dieron estaban «engordados» a propósito, y según Herkelman su plan funcionó a la perfección:

«Los precios que pusimos originalmente eran para ver qué hacían desde NVIDIA. Luego hicimos el movimiento adecuado no solo para degradar el posicionamiento de su nueva serie Super, sino también para atascar sus RTX 2060 y 2070, ya que sabíamos que estaban teniendo poco éxito. Es decir, queríamos hacer un movimiento doble, reducir el valor de su serie Super y ralentizar las ventas de las RTX 2060 y 2070. Oh, ese era el verdadero golpe. No puedo dar muchos más detalles, pero ha sido una semana muy divertida. Es divertido ganar».

NVIDIA estaba preparada para responder a AMD desde el principio. Quizá por eso el gigante verde lanzó inicialmente las GeForce RTX serie 20 con un conteo de shaders más bajo de lo esperado, para guardarse un as bajo la manga con el que contestar a la compañía de Sunnyvale sin tener que renovar arquitectura, y sin verse obligada a bajar precios de forma drástica. Al final la jugada no le ha salido como esperaba, ya que las Radeon RX 5700 y 5700 XT ofrecen un valor muy bueno que, además, mejorará con la llegada de los modelos personalizados.

Como vimos al analizar el rendimiento de las Radeon RX 5700 y RX 5700 XT ambas tarjetas gráficas posicionan en un nivel muy competitivo. La primera tiene un precio de 374,90 euros y supera sin problemas a la RTX 2060, aunque queda un poco por detrás de la RTX 2060 Super. Por su parte, la Radeon RX 5700 XT cuesta 429,90 euros y supera sin problemas a la RTX 2070, que ronda los 470 euros.

Los precios de las Radeon RX 5700 y 5700 XT suponen más presión para NVIDIA

Es interesante ver la jugada que ha sabido marcarse AMD para presionar a NVIDIA, pero sin duda lo más llamativo es la descripción que hace Herkelman de la situación que viven las RTX serie 20 y RTX serie 20 Super a nivel de ventas.

Durante la entrevista que concedió a HotHardware (integrada en el vídeo adjunto) el vicepresidente del grupo Radeon da a entender que las ventas de las tarjetas gráficas de NVIDIA basadas en Turing no están siendo buenas, que la compañía empieza a notar la presión y que la llegada de las primeras tarjetas gráficas basadas en Navi no ha hecho más que aumentarla.

Si esto se confirma podemos esperar una bajada de precios a corto plazo. Hoy por hoy las RTX 2060 se mantienen en el mismo nivel que tenían antes del lanzamiento de la RTX 2060 Super, y lo mismo ha ocurrido con la RTX 2070, aunque es cierto que ya hemos tenido la oportunidad de ver tímidos movimientos que reducían el precio de algunos modelos concretos de forma notable.

Habrá que ver cómo evoluciona el mercado en las próximas semanas, pero en general la llegada de las nuevas Radeon tendrá un efecto positivo para los consumidores. Está por ver, eso sí, cuánto tiempo tarda AMD en lanzar un modelo de gama alta capaz de competir con la RTX 2080 Ti.

Algunas fuentes apuntan a 2020 y aluden directamente al chip Navi 20, un núcleo gráfico que tendrá un total de 5.120 shaders, 320 unidades de texturizado, 128 ROPs y que soportará trazado de rayos, pero con una aproximación distinta a la de NVIDIA. En las RTX serie 20 nos encontramos con un tipo de renderizado híbrido que apuesta por rasterización, inteligencia artificial para aplicar un reescalado inteligente como técnica de suavizado de bordes y trazado de rayos.

Este último se aplica de forma limitada por una razón simple y clara, representa una carga de trabajo tan grande que no es viable utilizarla a gran escala en un juego triple A actual. Basta con mirar el rendimiento que un juego como Quake 2 RTX, con una carga geométrica tan baja, presenta debido a la integración de un trazado de rayos total (iluminación, reflejos, sombras, oclusión ambiental…).

Con NAVI 20 el trazado de rayos se ejecutará a través de una profunda integración hardware y software para utilizar los motores de sombreado y de textura como vía para conseguir un sistema de procesado con el que sacar adelante esta exigente carga de trabajo de una manera optimizada. No hay hardware específico, solo una nueva manera de trabajar que combina shaders y unidades de textura con cachés, buffer de memoria y software.