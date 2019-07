Cuando AMD anunció las Radeon RX 5700 y Radeon RX 5700 XT tuvimos la oportunidad de descubrir algunos detalles importantes. El primero fue que estamos ante una generación gráfica de transición, es decir, que marca el primer adiós a la arquitectura GCN, aunque no es una despedida definitiva.

Ya lo vimos en su momento. AMD ha utilizado una arquitectura que no podemos considerar como un abandono puro de GCN, sino más bien como un enfoque híbrido. No me malinterpretéis, las Radeon RX 5700 y Radeon RX 5700 XT utilizan la arquitectura RDNA, esto queda claro cuando vemos la distribución de los motores de sombreado y de rasterizado, de hecho se ha doblado el número de ROPs frente a las Radeon RX 500 a pesar de mantener un conteo de shaders relativamente bajo, pero en Navi 10, núcleo gráfico de ambas tarjetas, se mantienen elementos de la arquitectura GCN.

No podemos culpar a AMD, como dijimos en su momento esto es necesario por cuestiones de optimización. El salto a una arquitectura totalmente nueva habría obligado a la compañía a tener que afrontar un proceso de reoptimización en juegos que podría haber sido bastante complicado. Con ese enfoque híbrido este problema se resuelve, y sin tener que hacer grandes sacrificios a nivel de rendimiento bruto.

¿Tienes dudas sobre esta cuestión? Pues no deberías, basta con ver que Navi 10 mantiene los 64 shaders por unidad de computación que vimos en las Radeon RX 500 y RX Vega, basadas en GCN. Sin embargo, en dicha arquitectura se dividen en cuatro bloques de 64 shaders, mientras que con el salto a la arquitectura RDNA tenemos una reorganización que los agrupa en dos bloques de 32 shaders cada uno.

Esto permite una mayor eficiencia y en un menor impacto a nivel de silicio, lo que permite dar forma a unidades gráficas más complejas con un mayor número de transistores. Como no podía ser de otra forma esto se ve potenciado de forma notable por el salto al proceso de 7 nm, que reduce el tamaño de aquellos.

Sin embargo, como hemos dicho la arquitectura RDNA no llegará a su forma más «pura» hasta el lanzamiento de Navi 20, una GPU que será utilizada en las nuevas tarjetas gráficas de AMD que irán dirigidas a lo más alto, y que según las últimas estimaciones podría servir para dar forma a una «big Navi» con hasta 5.120 shaders, 320 unidades de texturizado y 128 unidades de rasterizado. Puede que AMD opte por utilizar memoria HBM2 en ese modelo, o que se limite a mantener la memoria GDDR6 a altas frecuencias sobre un bus de 384 bits. Ambas opciones están abiertas, aunque por razón de costes de fabricación la segunda es más interesante.

Sobre la optimización en juegos piensa, por un momento, que todos los desarrollos actuales de consola se han llevado a cabo sobre dicha arquitectura, ya que PS4 y Xbox One, así como PS4 Pro y Xbox One X, utilizan una GPU basada en GCN.

En PC los drivers que ha ido lanzando AMD han madurado entorno a la arquitectura GCN, de hecho su tarjeta gráfica más potente hasta el momento, la Radeon VII, utiliza esa arquitectura. Está muy claro y entendemos perfectamente esa transición que ha tenido que afrontar AMD, y lo cierto es que el resultado ha sido bastante bueno a pesar de lo que cabría pensar en un primer momento.

Navi en las Radeon RX 5700 y RX 5700 XT

Ya tenemos clara esa dualidad cuando hacemos referencia a la arquitectura utilizada en ambas tarjetas gráficas, ¿pero cómo ha conseguido entonces AMD mejorar el rendimiento de una forma tan notable? Es una buena pregunta, ya que la Radeon RX 5700 rinde más que la Radeon RX Vega 64 a pesar de que la primera cuenta con 2.304 shaders y la segunda con 4.096 shaders.

Esa sencilla comparativa nos permite entender que AMD ha hecho algo más que limitarse a dar un nuevo giro a la arquitectura GCN aunque, como dijimos, se mantienen retazos de aquella. AMD ha insistido en que, a pesar de ese carácter de arquitectura de transición es indiscutible el salto a RDNA trae cambios importantes que afectan en gran medida al rendimiento.

Una de las novedades más importantes la tenemos en la mejora de los motores de sombreado y en el aumento de las unidades de rasterizado, una mejora que se deja notar en los motores de geometría y que eleva el total de ROPs a 64. Hay que recordar que la serie Radeon RX 570 y la serie Radeon RX 580, equipados con 2.048 y 2.304 shaders, solo suman 32 ROPs.

Pero esto es todo, la nueva estructura de caché que ha utilizado AMD en las Radeon RX 5700 y RX 5700 XT, situada en diferentes niveles, permite mover una mayor cantidad de datos a lo largo de la GPU y hacerlo, además, de una forma más eficiente. En este sentido ha sido clave la introducción de caché L1, y también la reducción a nivel de latencias.

En términos de potencia bruta AMD ha indicado que la arquitectura RDNA en su estado actual, es decir, tal y como ha sido implementada en esas tarjetas gráficas, ofrece una mejora a nivel de IPC del 25% frente a GCN, y que consigue, además, mejorar el rendimiento por vatio en un 50%.

Estos datos encajan con los resultados de los que presumen ambas tarjetas gráficas, ya que como os hemos adelantado la Radeon RX 5700 rinde, según AMD, más que la Radeon RX Vega 64 a pesar de contar con tan solo un 63% de los shaders de aquella.

Sobre el papel todo esto está muy bien, pero lo importante es ver si coinciden con la realidad. Gracias a TechPowerUp! hemos tenido la oportunidad de ver una comparativa muy completa y muy interesante que confirma, en resumen, todo lo que hemos dicho. La Radeon RX 5700 es más potente que la Radeon RX Vega 64, de hecho en algunos juegos, como Battlefield V, llega a superar a la GTX 1080 TI. Si hacemos un balance medio la conclusión es clara, ofrece un valor muy sólido para lo que cuesta (374,90 euros) ya que supera también a la RTX 2060.

Por su parte la Radeon RX 5700 XT cumple su objetivo de superar a la RTX 2070 de NVIDIA, y se perfila como un valor muy interesante por 429,90 euros, ya que queda muy cerca de la Radeon VII, una tarjeta gráfica que cuesta 649 euros.

Notas finales

AMD ha jugado bien sus cartas, aunque todavía no ha llegado a ese nivel «rompedor» que tanto nos gustaría para que vuelva a haber una competencia efectiva y real en el sector de las tarjetas gráficas de consumo general.

La arquitectura RDNA es prometedora y las Radeon RX 5700 y 5700 XT ofrecen un buen valor en relación precio-prestaciones, pero tienen un consumo y unas temperaturas elevadas, un «mal» que aquejaba también a GCN y que AMD sigue sin terminar de superar.

En lo que respecta a los productos tope de gama la firma de Sunnyvale sigue sin tener nada con lo que competir con NVIDIA, así que los de verde siguen liderando cómodamente con la RTX 2080 TI.

Con todo las sensaciones que nos deja RDNA, y esta primera generación de tarjetas gráficas Navi, son buenas. AMD parece haber encontrado por fin el camino, y podría acabar dando una sorpresa enorme si se confirman las especificaciones de Navi 10, un núcleo gráfico que, como os adelantamos, podría llegar a los 5.120 shaders.

Antes de terminar os recuerdo las especificaciones de ambas tarjetas gráficas y el precio recomendado en sus versiones de referencia:

Radeon RX 5700

2.304 shaders (64 por cada unidad de computación).

(64 por cada unidad de computación). 144 unidades de texturizado.

64 unidades de rasterizado.

Bus de 256 bits.

GPU a 1.465 MHz de frecuencia base, 1.625 MHz modo juego y 1.725 MHz en modo turbo.

Soporte de PCIE Gen 4.

Dos conectores de alimentación, uno de 6 pines y otro de 8 pines.

7,95 teraflops de potencia bruta.

TDP de 180 vatios.

Precio: 349 dólares-379 euros.

Radeon RX 5700 XT

2.560 shaders (64 por cada unidad de computación).

(64 por cada unidad de computación). 160 unidades de texturizado.

64 unidades de rasterizado.

Bus de 256 bits.

GPU a 1.605 MHz de frecuencia base, 1.755 MHz modo juego y 1.905 MHz en modo turbo.

Soporte de PCIE Gen 4.

Dos conectores de alimentación, uno de 6 pines y otro de 8 pines.

9,75 teraflops de potencia bruta.

TDP de 225 vatios.

Precio: 399 dólares-429 euros.