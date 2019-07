Netflix publica el primer tráiler de The Witcher ¿El nuevo Juego de tronos?

Netflix ha publicado el primer tráiler de The Witcher en Comic-Con, la feria que se celebra en San Diego donde hemos visto avances de otras series o películas.

The Witcher es una nueva serie de fantasía para televisión que llegará a la plataforma de streaming a finales de 2019. Una de las descripciones persistentes desde su mismo anuncio fue que era la respuesta de Netflix al Juego de Tronos de HBO.

La guionista de la serie, Lauren Schmidt Hissrich (Daredevil, The Defenders…), ha explicado en el Comic-con que entiende la comparación, pero The Witcher «no tiene que ser la respuesta a nada» y que su serie «puede ser un valor propio». Aún así, aseguró que era una gran fan de Juego de Tronos y que The Witcher y otras series de fantasía que vayan llegando tienen una gran deuda con ella por hacer más accesible el género a gente que lo evitaron en el pasado. «Espero que podamos tener su mismo éxito».

Si nos sigues ya la conoces. The Witcher está basada en las novelas de fantasía heróica del autor polaco Andrzej Sapkowski. Unas historias en varios volúmenes en torno a las andanzas del brujo Geralt de Rivia que ya fue llevada a la gran pantalla con escaso éxito. Todo lo contrario que los videojuegos, varios títulos con enorme éxito de crítica y ventas, convertidos en lo mejor del género de rol de esta década. Aunque, repetimos, la serie de Netflix se basa en las novelas y no en los juegos (CD Projekt Red no ha participado de ninguna manera en el proyecto), no cabe duda que una parte de la audiencia de la serie puede llegar de los millones de jugadores.

En cuanto al primer tráiler de The Witcher es corto, pero significativo, y lo primero que nos deja ver es que se trata de una producción bastante cara. HBO gastó mucho dinero en Juego de Tronos y Netflix parece que le ha dedicado una gran inversión. Magia, batallas, hechiceros, elfos, monstruos, sexo, violencia… algo de ello se ve en el vídeo, aunque como dice la guionista, en realidad «es una historia sobre una familia».

Y sí, Henry Cavill (Superman, Stardust, Liga de la Justicia…) como Geralt de Rivia será protagonista absoluto. Y le queda muy bien esa película rubia, que, dicen, el mismo eligió como fans de los videojuegos. The Witcher llegará a Neflix a finales de 2019 en ocho capítulos. Tiene buena pinta.