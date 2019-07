El lanzamiento de PS5 se producirá a finales de 2020, es decir, dentro de poco más de un año, un hecho que ha llevado a muchos usuarios a descartar directamente la compra de una PS4. Sí, en principio parece que tiene sentido, ya que ahorramos un dinero que posteriormente invertiremos directamente en la consola de nueva generación de Sony, ¿pero realmente es un mal momento para comprar una PS4?

Sí, ya lo sé, una parte habéis dicho que sí y otros pensáis que no, pero vamos a razonar un poco la situación para valorar qué es realmente lo mejor para el usuario. Sabemos que PS4 va a coexistir con PS5, y también que sus juegos serán compatibles con dicha consola, de hecho ambas compartirán la misma arquitectura (CPU x86 y GPU AMD Radeon). A esto debemos unir otro detalle importante, y es que PS4 Pro llegó a finales de 2016, así que Sony debería darle unos cuantos años extra de soporte para no enfadar a los usuarios que confiaron en ella.

Todo esto nos deja un escenario claro, PS4 tiene todavía varios años de soporte por delante, no quedará abandonada cuando llegue PS5, y compartirá catálogo con aquella durante ese tiempo de coexistencia. Los desarrolladores lo tienen fácil, ya que como dijimos ambas compartirán arquitectura, así que pueden desarrollar una versión básica de sus juegos para la primera utilizando resolución 1080p y dar forma a una versión en 4K para la consola de nueva generación de Sony.

Mismos juegos diferente resolución, calidad gráfica y fluidez, suficiente para justificar la compra de una PS5 pero sin llegar a marginar a PS4-PS4 Pro. Suena bien, ¿verdad? Sin duda, y de hecho es algo muy positivo para el usuario, aunque por sí solo no es un argumento que nos sirva para responder a la pregunta que hemos formulado al inicio de este artículo.

Hoy por hoy podemos encontrar la PS4 en su versión de 1 TB con los juegos Ratchet Clank, Uncharted 4 y The Last of Us Remastered por 290 euros, un precio muy atractivo teniendo en cuenta todo lo que incluye este pack y el rendimiento que todavía ofrece la consola gracias a los desarrollos totalmente optimizados para su hardware, pero no debemos olvidar que buena parte de sus juegos estrella se pueden conseguir a precio de saldo.

¿Por qué es un buen momento para comprar una PS4 con PS5 tan cerca?

Ya lo hemos dicho a grandes rasgos en los párrafos anteriores, pero lo concretamos de una manera más directa. Es un buen momento porque la consola está a un precio asequible, porque tiene un catálogo de juegos excelente que podemos adquirir a precio de saldo, porque todavía ofrece una buena experiencia y tiene varios años de vida por delante, y porque podremos, además, aprovechar todos nuestros juegos cuando decidamos dar el salto a una PS5 gracias a la retrocompatibilidad.

Sí, puedes esperar un año y comprar una PS5, pero por esa misma regla también podrías comprar una PS4, disfrutar de sus juegos y así «hacer tiempo» para que la nueva consola de Sony (y sus juegos) bajen de precio. Ya sabéis como es el tema de esperar en el mundillo tecnológico, si no lo afrontamos adecuadamente puede convertirse en un círculo vicioso del que nunca llegaremos a salir.

Al final hay que decidir. En muchos casos es imposible tomar una decisión perfecta, pero si realmente quieres hacerte con una PS4 no lo dudes, es un buen momento para dar el paso.