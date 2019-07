Veinte juegos de PS4 que querrás disfrutar en PS5

Cuando se produjo el anuncio oficial de PS5 Sony no dudó en soltar una auténtica bomba, esta consola será retrocompatible con los juegos de PS4, una excelente noticia que tendrá efectos positivos tanto para la compañía nipona como para los jugadores.

No es un tema que debamos tomar a la ligera. Hacer que los juegos de PS4 funcionen en PS5 permite a los jugadores exprimir al máximo su consola actual sin miedo a acumular una biblioteca de juegos que luego tendrá que mal vender, y también puede animar a aquellos que todavía no han comprado una consola a adquirir una PS4 o una PS4 Pro con la tranquilidad que supone pensar que podrán seguir utilizando sus juegos cuando decidan lanzarse a por PS5.

Si analizamos este último párrafo nos daremos cuenta enseguida de los efectos positivos que esa retrocompatibilidad representa para Sony. Por un lado puede ayudar a mantener de forma estable el interés en PS4 y PS4 Pro a pesar de la cercanía de la nueva generación, y por otro lado le permite presentar PS5 como una consola con un catálogo de juegos envidiable.

En efecto, la retrocompatibilidad elimina uno de los problemas más importantes que afronta toda nueva consola en su lanzamiento, el arranque con un catálogo de juegos muy reducido.

Para entender mejor esta idea basta pensar en lo que ocurrió con la llegada de PS4 y Xbox One. Imagina, por un momento, que ambas consolas hubieran sido compatibles desde el primer día con todos los juegos de PS3 y Xbox 360. Habría sido increíble, ¿verdad? Pues eso es lo que va a pasar, en teoría, con PS5.

Dado que ambas consolas, PS4 y PS5, utilizan la misma arquitectura a nivel CPU y tendrán una construcción interna prácticamente idéntica (en su base, que no en sus componentes) es perfectamente comprensible que Sony haya decidido apostar por esa retrocompatibilidad.

Sin embargo, no tenemos claro qué mejoras aportará utilizar juegos de PS4 en PS5. Sony no ha dicho nada, pero viendo lo que ocurrió con la llegada de PS4 Pro tenemos una idea bastante clara de lo que podemos esperar:

Todos los juegos deberían, como mínimo, funcionar con las mejoras que tengan en PS4 Pro .

. Algunos desarrolladores podrían introducir mejoras concretas que se activarían en PS5 , como por ejemplo una mayor resolución, una mayor estabilidad de fotogramas (sin aumentar el máximo que tiene fijado el juego) y pequeñas mejoras a nivel de calidad gráfica.

, como por ejemplo una mayor resolución, una mayor estabilidad de fotogramas (sin aumentar el máximo que tiene fijado el juego) y pequeñas mejoras a nivel de calidad gráfica. Sony también podría fijar un modo «especial» que potencie por defecto y de forma automática aspectos concretos en aquellos juegos que no sean optimizados por los desarrolladores para ofrecer mejoras específicas en PS5 (similar al modo «boost» que vimos en PS4 Pro).

Estaremos atentos para ver qué camino acaban tomando al final en este sentido tanto Sony como los propios desarrolladores. De momento, y a modo de aperitivo, os dejamos con una selección de veinte juegos de PS4 que valdrá la pena disfrutar en PS5.

1.-The Last of Us: Part II

Es un juego que todavía no ha sido lanzado, pero ya hemos tenido la oportunidad de verlo con todo lujo de detalles y tiene una pinta fantástica, tanto a nivel técnico como en lo que respecta al diseño y la ambientación.

Puede parecer que esas tres cosas son lo mismo, pero nada más lejos. Para explicarlo siempre utilizo a Diablo III como ejemplo porque es uno de los máximos exponentes, ya que su calidad gráfica no es nada del otro jueves desde un punto de vista técnico, pero suple esa carencia con un diseño artístico y una ambientación soberbia.

Esta nueva entrega narrará las aventuras de una Ellie adulta que parece haber dejado atrás por completo la inocencia y la positividad con la que nos encandiló en la primera entrega. Es una evolución lógica fruto de la edad y de la crueldad del mundo posapocalíptico en el que le ha tocado vivir.

2.-Bloodborne

Como he dicho en muchas ocasiones fue el juego que me hizo comprar PS4. Ya había pensado anteriormente en la posibilidad de comprarla, pero la obra de Miyazaki me dio ese gran empujón que necesitaba para dar el paso definitivo y no, no me arrepiento, de hecho tengo claro que si Sony anunciase Bloodborne 2 como exclusiva para PS5 me plantearía seriamente comprar dicha consola.

Sigo pensando que Bloodborne es uno de los mejores juegos exclusivos de PS4, y también es uno de los mejores títulos para disfrutar en la consola de próxima generación de Sony. Desafiante, con una jugabilidad que recompensa sabiamente los aciertos y castiga con dureza los errores, y rematado por un acabado técnico y una ambientación única.

Estaría bien que aprovecharan la retrocompatibilidad de PS5 para corregir los problemas de stuttering que presenta este juego (pérdida de sincronización de FPS), aunque bien las cambios casi nulos que se produjeron en su rendimiento tras la llegada de PS4 Pro tengo pocas esperanzas.

3.-The Last Guardian

Pasó mucho tiempo en desarrollo, pero desde que se confirmó se mantuvo como uno de los títulos más esperados para PS4. Su lanzamiento generó una gran expectación y al final no defraudó, ya que se ha convertido en una obra de arte totalmente atemporal.

No hay duda de que la obra de Fumito Ueda es emotiva, tiene un acabado técnico sobresaliente y un diseño artístico único, tres valores fundamentales para un juego que está llamado a perdurar en la historia y que nos lleva a vivir una aventura que no olvidaremos.

Un «recién llegado» con alma de clásico que no querrás perderte si te decides a comprar una PS5.

4-Killzone Shadow Fall

Como sabrá más de uno de nuestros lectores fue uno de los grandes juegos de estreno que llegaron junto a PS4. Su objetivo era demostrar el salto generacional que marcaba la nueva consola de Sony, y debo decir que lo consiguió.

Podemos definir a Killzone Shadow Fall como un juego de acción en primera persona que apuesta por un desarrollo algo lineal, pero que mantiene de maravilla la esencia de la franquicia y cuenta con un argumento bastante trabajado, algo que no es muy habitual dentro del género.

Su calidad gráfica sigue siendo muy buena, y eso que hablamos de un juego de 2013. Esto es un síntoma claro de lo que hemos dicho al principio, que demostró a la perfección el potencial de PS4. Puede que Sony opte por lanzar un nuevo Killzone para hacer lo propio con PS5 (demostrar su potencia), pero esto debería impedirnos disfrutar de aquél.

5.-The Order 1886

Generó una gran polémica por contar con una jugabilidad demasiado simple y una duración de apenas unas horas, pero su excelente apartado gráfico le permitió convertirse en uno de los juegos con mejor factura técnica de la generación actual.

Si valoramos el juego con sinceridad la conclusión es muy sencilla, esa simplicidad fue necesaria para poder mantener un acabado técnico tan bueno que habría sido imposible de mantener en un juego más complejo y con mayor libertad. No se puede tener todo.

Hoy, cuatro años después de su lanzamiento, mantiene una calidad gráfica que sigue siendo soberbia y es un referente a nivel técnico cuando hablamos de PS4, una realidad que le permitirá aguantar bien el tipo cuando llegue PS5.

6.-Horizon Zero Dawn

Uno de los exclusivos más recientes y más importantes. Su calidad gráfica es impresionante, la ambientación está cuidada al milímetro y tiene una historia muy trabajada que logran enganchar al jugador desde el principio hasta el final.

Se comenta que Guerrilla Games lleva un tiempo trabajando en la segunda entrega de Horizon Zero Dawn y que será exclusiva de PS5. Es perfectamente creíble, pero no sabemos si será un título de lanzamiento o si llegará posteriormente.

En cualquier caso no deberías perderte el original, ya que te ayudará a entender la historia de Aloy si te decides a jugar a esa segunda entrega.

7.-Gravity Rush 2

Sin duda estamos ante uno de los mejores ejemplos de innovación y originalidad, aunque este juego destaca también por contar con un acabado técnico notable y un diseño artístico sobresaliente.

Esta entrega mantiene la base del original, lo que significa que la gravedad no solo sigue jugando un papel fundamental sino que además se ha potenciado al integrar tres grandes variantes que afectan a la jugabilidad: gravedad original, Lunar (movimiento más ligero) y Júpiter (movimiento más lento y pesado pero mayor daño al atacar).

Muy recomendable, sobre todo para los aficionados a los juegos de acción en tercera persona que quieran disfrutar de un soplo de aire fresco en un género muy manido.

8.-God of War

Fue el lanzamiento estrella para la consola de Sony en 2018 y uno de los proyectos más importantes de SCE Santa Monica Studio. Con este título vuelve una de las franquicias más importantes de la compañía nipona, aunque su desarrollo no estuvo exento de problemas.

God of War es un juego de acción en tercera persona de corte clásico en el que Kratos repite como protagonista, aunque esta vez viene con un acompañante de lujo, su hijo Atreus.

A nivel técnico y artístico es de lo mejor que podemos encontrar en esta generación. Si te decides a comprar una PS5 y no pudiste jugarlo en PS4 no te lo pienses, es uno de los imprescindibles del catálogo de la consola de Sony.

9.-Uncharted 4

Estamos ante un juego que no necesita presentación. Las aventuras, y desventuras, de Nathan Drake han servido para dar forma a una de las franquicias más importantes del ecosistema de juegos exclusivos para PS4, y esta entrega ha sabido mantener el nivel.

Con ella la saga Uncharted vuelve a brillar a nivel técnico en PS4 y nos lleva a vivir una aventura única con una historia muy cuidada y una jugabilidad intuitiva y bien resuelta.

Podemos dar casi por seguro que habrá un nuevo Uncharted que llegará en exclusiva a PS5, pero mientras esperamos a que ocurra podremos ir abriendo boca con esta entrega en la nueva consola de Sony gracias a la retrocompatibilidad.

10.-Detroit: Become Human

Ha sido una gran (y grata) sorpresa. Detroit: Become Human es un juego con con tintes de aventura gráfica que nos lleva directamente a un futuro cercano (se desarrolla en el año 2038), pero lejano al mismo tiempo, ya que presenta una sociedad muy avanzada técnicamente.

Cuenta con un apartado técnico de primera, pero lo importante es su historia y su originalidad, ya que estamos ante un juego que se aleja de los convencionalismos y de la acción frenética para centrarse en el argumento y en sus personajes.

Como resultado tenemos una experiencia única que da forma a un juego sobresaliente. Puede que no guste a todo el mundo, pero es de lo mejor que ha llegado a PS4 recientemente.

11.-Spider-Man

Es, probablemente, no de los mejores juegos del hombre araña que han llegado a consola hasta la fecha, y también fue uno de los mejores juegos de todo 2018.

No hay duda de que Spider-Man es uno de los superhéroes más queridos de todo el universo Marvel, y gracias a las últimas películas en las que ha aparecido su popularidad se ha disparado enormemente.

El juego es una maravilla a nivel técnico y jugable que capta a la perfección toda la esencia del hombre araña.

12.-Resident Evil 2

Sin duda es, con permiso de Resident Evil Remake, la mejor puesta al día de uno de los mejores juegos de toda la historia. Capcom lo tenía muy complicado, ya que Resident Evil 2 puso el listón muy alto y las expectativas cuando se anunció un remake quedaron por las nubes, pero ha cumplido con creces.

Resident Evil 2 Remake es algo más que una simple puesta a punto a nivel técnico, es b del original tanto a nivel de ambientación como de historia y de jugabilidad que logra innovar sin sacrificar la esencia del clásico de 1998.

Imprescindible, un juego que no deberías perderte por nada del mundo, y que seguirá luciendo de maravilla en PS5.

13.-Nier: Automata

Fue una de las grande sorpresas de 2017, un título sin pretensiones de triple A que logró enamorarnos con su historia, su ambientación y su excelente jugabilidad.

Nier: Automata no es un juego más de acción en tercera persona, se atreve a innovar en algunos aspectos, tiene mucha personalidad, un diseño artístico único y consigue mantenernos enganchados desde el principio hasta el final.

Se mantiene como uno de mis juegos favoritos y creo que no debería faltar en la colección de cualquier futuro comprador de PS5.

14.-Final Fantasy XV

La nueva entrega de la conocida franquicia de Square Enix fue una delicia a nivel técnico, pero también en lo que respecta al argumento y al sistema de combates y de gestión de personajes.

No hay duda de que la compañía japonesa dio en el clavo. Cuando empezamos a jugar es fácil sentirse abrumado por la amplitud del mundo que presenta Final Fantasy XV y por las opciones y combinaciones que presenta el sistema de combates, pero una vez que nos acostumbramos es «coser y cantar».

Podemos estar seguros de que acabará eclipsado por Final Fantasy VII Remake, pero esto no cambia el hecho de que estamos ante uno de los mejores lanzamientos recientes dentro de la franquicia.

15.-Judgment

Un spin-off de la prolífica saga Yakuza, desarrollado por SEGA, que se presentó recientemente como una exclusiva para PS4. En líneas generales este título mantiene la ambientación y muchas de las claves que hemos visto en dicha franquicia, pero con cambios importantes que se dejan notar tanto a nivel técnico como jugable.

SEGA ha utilizado a actores reales y ha recreado las calles de Japón con un cuidado por el detalle tan alto que jugarlo es casi como «viajar» a dicho país. Una maravilla que combina acción con secciones de investigación y diálogo para equilibrar el desarrollo y la narrativa de la historia.

Dado que se trata de un juego actual, y de una exclusiva para PS4, puede que acabe recibiendo algún tipo de mejora al funcionar con la consola de próxima generación de Sony.

16.-DOOM 2016

Qué puedo decir, es un juego que no necesita presentación. Tuve la oportunidad de analizar la versión de DOOM 2016 para PC, aunque también he probado la versión para PS4 y debo decir que id Software hizo un trabajo envidiable.

El acabado gráfico es excelente y el rendimiento que han sacado del hardware de dicha consola, lanzada a finales de 2013, es increíble. No estoy exagerando, el juego funciona en resolución 1080p dinámica y mantiene medias bastante estables de 60 FPS.

Gracias a la mayor potencia de PS5 este juego podría funcionar sin problemas en 4K manteniendo 60 FPS totalmente estables.

17.-Fallout 4

Ha sido uno de los juegos a los que más horas he dedicado durante los últimos años. Siento pasión por la conocida franquicia que desarrolló Black Isle Studios y que adquirió, posteriormente, Bethesda, y debo decir que esta entrega no me ha defraudado.

A pesar de las carencias que se aprecian en determinadas secciones el acabado gráfico de Fallout 4 es, en general, muy bueno. El mundo que pone ante nosotros es enorme, está lleno de zonas por explorar y de cosas que hacer, y creo que, como todos los juegos de esta lista, no debería faltar en la colección de cualquier usuario de PS5.

No quiero pasar al siguiente sin recordar que es muy probable que Bethesda aproveche el lanzamiento de las consolas de próxima generación para anunciar, antes o después, Fallout 5, y que como ocurrió con Fallout 4 acabe siendo exclusivo de aquellas, es decir, que no debería llegar a PS4 y Xbox One.

18.-Red Dead Redemption 2

El último bombazo de los chicos de Rockstar nos trae todo el encanto del Salvaje Oeste y pone ante nosotros un apartado gráfico de infarto, acompañado de una jugabilidad rica y variada que puede hacer que las horas vuelen sin que nos demos cuenta.

Red Dead Redemption 2 ha sido uno de los mejores juegos que ha desarrollado Rockstar, y eso dice mucho de él. No es perfecto, ¿pero qué juego lo es?

Como hemos dicho en otros juegos creo que es muy probable que acabemos viendo un parche que mejore el acabado técnico de este juego en PS5, o incluso cabe la posibilidad de que Rockstar opte por lanzar una revisión especifica para dicha consola.

19.-The Witcher III

Un juego de nueva generación con alma de clásico. Con esta entrega los chicos de CD Projekt RED consagraron la franquicia The Witcher como una de las más importantes del mundo del videojuego.

De momento han decidido dejarla en reposo para centrarse en otros proyectos, como el esperado Cyberpunk 2077, pero no hay duda de que antes o después volverán a sorprendernos con un nuevo episodio dedicado a Geralt de Rivia.

Imprescindible, sobre todo para los amantes de los juegos de rol de acción y de aventura.

20.-Death Stranding

Sabemos que es un juego que todavía no ha llegado al mercado, pero su lanzamiento está «a la vuelta de la esquina» (llega el 8 de noviembre) y todo parece indicar que se convertirá en uno de los exclusivos más importantes de PS4.

Hideo Kojima ha prometido un apartado técnico de primera, una historia única, y también importantes innovaciones en lo que respecta a jugabilidad y desarrollo de la historia.

El japonés no suele defraudar, así que estamos convencidos de que será otro de los grandes que cualquier comprador de PS5 querrá tener en su colección.