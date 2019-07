Muere Rutger Hauer, icónico replicante de Blade Runner

Rutgerus Oelsen Hauer, ​más conocido como Rutger Hauer o Roy Batty, falleció a finales de la semana pasada a la edad de 75 años, tras lo que fue una corta pero fuerte enfermedad. Así lo ha hecho público su agente, tras la celebración del funeral durante la tarde de ayer, donde se reunieron familiares y amigos para darle un último adiós al actor. Pero también desde aquí queremos dedicarle nuestra propia despedida.

Nacido en Trecht (Holanda) el 23 de enero de 1944, Hauer tuvo una infancia algo distinta a la de muchos nosotros, escapándose de casa con apenas 15 años para enrolarse como marinero en un carguero de la Armada holandesa. Abandonando así una posible carrera militar, sus primeros contactos con el arte fueron a través de la poesía, aunque finalmente acabó siguiendo los pasos de sus padres pasándose al teatro, pasando después a la televisión, el cine holandés, y finalmente el gran salto a Hollywood.

Conocido principalmente por su papel como replicante rebelde en la película original de Blade Runner de 1982, si bien esta película se estableció como uno de los mayores referentes en la cultura de la ciencia ficción, Hauer contó con una extensa trayectoria en el mundo del cine en grandes filmes clásicos como Delicias Turcas, Halcones de la noche o The Hitcher, y algunas películas más actuales como Sin City, Batman Begins y Valerian.

Pero su trabajo no se limitó a la gran pantalla. El pasado 2017, Rutger Hauer dio la voz a Daniel Lazarski, el miembro de un comando policiaco de élite y protagonista del videojuego Observer, ambientado en una futurista y postapocalíptica Polonia de referencias de la cultura cyberpunk.

Aunque más reciente y reconocible fue su última intervención en el mundo de los videojuegos, dándole voz al villano principal de Kingdom Hearts 3, Xehanort, quien también nos dedicó

Así pues, con todo nuestro respeto, queremos despedirnos de él citando su mítico monólogo de despedida como Roy Batty, que el propio actor ayudó a perfeccionar: «Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos-C brillar en la oscuridad cerca de la Puerta de Tannhäuser. Todos esos momentos se perderán en el tiempo, como lágrimas en la lluvia. Es hora de morir«.