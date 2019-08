Un mes antes del lanzamiento oficial del juego, Microsoft acaba de anunciar la disponibilidad de una nueva consola y mando de Xbox One X personalizadas como edición limitada del Gears 5.

Siguiendo con la estética polar que hemos podido ver en alguno de los adelantos del juego, la consola estará cubierta por un diseño que nos recuerda a un lago helado y cubierto de nieve, que además de quebradizo, nos muestra un semi-oculto logo de los Omen en la superficie superior.

Un efecto que según afirman desde Microsoft, se ha logrado al construir la Xbox One X con una carcasa translúcida que presenta grietas reales grabadas con láser en la superficie.



También se incluirá un nuevo controlador de Xbox One que continuará con esta estética blanca, aunque en este caso con unos acabados que imitan unas placas metálicas heladas y texturizadas que nos proporcionarán un mayor agarre.

Pero quizás lo más interesante es que la consola incluirá los códigos de descarga digital del propio Gears 5 Ultimate Edition, además de un recopilatorio de las anteriores entregas de la saga principal: Gears of War Ultimate Edition, Gears of War 2, Gears of War 3 y Gears of War 4.

Ya disponble para su reserva desde los 499 dólares, para completar este fan-pack Microsoft también ha anunciado la próxima llegada de un soporte de carga para los mandos que continuará con el diseño de esta edición limitada. El único inconveniente es que se distribuirá en exclusiva por separado, sumando otros 49,99 dólares para el conjunto completo.

Pero eso no es todo. Y es que Microsoft también ha decidido lanzar una serie de accesorios especiales bajo la misma estética, con los auriculares Razer Thresher o el combo de teclado y ratón Razer Turret, los cuales estarían disponibles desde los 199,99 y 299,99 dólares respectivamente; y el disco duro externo de 2TB de Seagate para ampliar el almacenamiento de la consola.

Tanto la Xbox One X como la mayoría de estos periféricos están ya disponibles para su reserva, y comenzarán a distribuirse desde el 20 de agosto y anticipándose al 10 de septiembre, fecha de lanzamiento de Gears 5.