Próximos estrenos de cine: septiembre 2019. Vuelve IT

La vuelta al cole se acerca y con ella algunos estrenos de cine que pueden conseguir que, en septiembre, se nos olvide el trauma de tener que volver al trabajo o a estudiar.

«IT: Capítulo 2». 6 de septiembre

Vuelve el payaso más aterrador de la historia a seguir haciendo de las suyas, así que si lo tuyo es pasar miedo en el cine, estamos seguros que no te vas a perder este estreno. Los niños de la película original han crecido y en «It: Capítulo 2» los tendremos de nuevo con nosotros, 27 años más mayores. El casting elegido para darles vida no puede ser más acertado, contando con estrellas como la nominada al Oscar Jessica Chastain, que da vida Beverly Marsh, Bill Hader, que hará de Richie Tozier, James McAvoy como un adulto Bill Denbrough, Andy Bean, que interpretará a Stan Uris, James Ransone, que hará el papel de Eddie Kaspbrak e Isaiah Mustafa, que fue elegido como Mike Hanlan. Completando a los perdedores adultos tendremos a Jay Ryan, quien interpretará a Ben Hanscom. A estos se ha unido Xavier Dolan como Adrian Mellon, Will Beinbrink como Tom Rogan, Teach Grant como el matón Henry Bowers en su versión adulta y Bill Skarsgard, que regresa como el espeluznante Pennywise.



«Vivir dos veces». 6 de septiembre

El alzheimer también tendrá su representación en septiembre en esta película de de María Ripoll. Emilio (Oscar Martínez), su hija Julia (Inma Cuesta) y su nieta Blanca (Mafalda Carbonell) emprenden un viaje disparatado y a la vez revelador. Antes de que a Emilio le falle la memoria definitivamente, la familia le ayudará a buscar al amor de su juventud. En el camino encontrarán la oportunidad de una vida nueva y sin trampas. Decisiones discutibles y contratiempos los llevará a enfrentarse a los engaños sobre los que han montado sus vidas. ¿Será posible vivir dos veces?

«El arte de vivir bajo la lluvia». 6 de septiembre

El arte de vivir bajo la lluvia está basada en el libro «El arte conducir bajo la lluvia«. Gracias al vínculo especial que le une a su dueño Denny Swift (Milo Ventimiglia), un aspirante a corredor de Fórmula 1, Enzo tiene una espectacular visión de la condición humana y da por hecho que las técnicas que uno necesita para ganar una carrera son las mismas que se necesitan para desenvolverse felizmente y con éxito por el viaje de la vida. La película recorre la historia de Denny y los amores de su vida: su mujer Eve (Amanda Seyfried), su hija Zoë, y por último su mejor amigo, su perro Enzo. Bienvenido al canal oficial de 20th Century Fox España – el hogar de éxitos como Star Wars, Ice Age, X-Men, Avatar y muchas más. En este canal encontrarás trailers exclusivos, clips, «behind the scenes», entrevistas y featurettes de nuestros últimos lanzamientos.

«Viento de libertad«. 6 de septiembre.

Basada en una historia real. Nos encontramos en la Thüringen, Alemania del Este, en verano de 1979. Dos familias idean un alocado plan: abandonar la República Democrática Alemana y viajar al Oeste en un globo construido por ellos mismos. La tarea no será sencilla y los protagonistas se tendrán que enfrentar no solo a los imprevistos de este difícil viaje, sino también a las autoridades del país que buscan desechar su plan.

«A dos metros de ti«. 13 de septiembre

Will y Stella son dos adolescentes que padecen fibrosis quística y están ingresados en el hospital para tratarse. Aunque ambos tratan de refugiarse en su propio mundo, de forma inevitable acaban enamorándose. La pareja deberá luchar para mantener viva su relación, con una única regla: separarse con una distancia de alrededor de seis metros para evitar que ambos se puedan contagiar. Sin embargo, la vida de ambos estará en peligro.

«Sordo». 13 de septiembre.

1944. Anselmo es un guerrillero español que trabaja en las montañas y que un día se queda sordo tras un accidente debido a un sabotaje. Esa sordera le acompañará siempre y se convertirá en su peor enemigo. ¿Será capaz de sobrevivir en los montes sin uno de los sentidos más importantes?

Este filme bélico está basado en el cómic español de nombre homónimo escrito por Rayco Pulido y David Muñoz. Escribe y dirige la cinta Alfonso Cortés-Cavanillas (Los días no vividos) y cuenta con un reparto de lujo formado por Hugo Silva (Los hombres de Paco), Imanol Arias (Cuéntame), Aitor Luna (Gran Reserva) y Asier Etxendía (Velvet), entre otros.

«Tabaluga y la princesa del hielo«. 13 de septiembre

Para los más pequeños, viene desde Alemania esta película de animación. Tabaluga conoce a la hermosa princesa del hielo Lilli y surge algo más que una gran amistad. Para salvar al mundo del malvado Hombre de las Nieves, se embarcan en una de las aventuras más grandes de sus vidas.

«Litus». 13 de septiembre.

Han pasado tres meses desde el accidente de coche que acabaría con la vida de Litus. Toni (Quim Gutierrez), el hermano del fallecido, convoca a las personas más allegadas al mismo, para entregarles la herencia que les ha dejado Litus. Al encuentro acuden Pablo (Alex García), su mejor amigo; Laia (Belén Cuesta), la ex novia del difunto, a la que algunos culpan de su suicido; Marcos, a quien la muerte de su amigo ha sumido en una profunda tristeza, y su propia ex-novia, Su (Marta Nieto). Sin embargo, esta reunión acabará convirtiéndose en una velada donde los secretos del pasado y los traumas de los amigos saldrán a la luz.

«Los más bellos de mi vida«. 13 de septiembre.

Un hombre y una mujer, hace años, vivieron una historia de amor fulgurante, inesperada, atrapada en un paréntesis convertido en un mito. En la actualidad, él, antiguo piloto de carreras, se pierde un poco por los caminos de su memoria. Su hijo entonces intenta ayudarle a encontrar a la mujer que su padre no supo guardar junto a él, pero a quien rememora continuamente… Secuela de «Un hombre y una mujer» (1966) que a su vez tuvo otra secuela 20 años después.

«Cuatro manos». 13 de septiembre

Sophie y Jessica fueron testigos de un brutal asesinato cuando eran unas niñas. Jessica le prometió a su hermana que siempre la protegería, algo que se ha convertido en una obsesión. Ahora, Jessica (28 años) sufre paranoia y ve el peligro allá donde va, mientras que Sophie (26 años) quiere tener una vida normal en la que consigue ser pianista y enamorarse. Cuando los asesinos salen de prisión después de 20 años, Jessica pretende enfrentarse a ellos, pero un accidente hará que la promesa que le hizo a su hermana se convierta en una auténtica pesadilla.



«El vendedor de sueños«. 13 de septiembre.

El protagonista cree que el verdadero éxito es conseguir lo que el dinero no puede comprar y alienta a las personas a seguir sus sueños. Forma un gran número de seguidores que se convierten en un culto. Los funcionarios comienzan a sentirse amenazados y conspiran para matarlo.



«Ad Astra«. 20 de septiembre.

El astronauta Roy McBride (Brad Pitt) viaja a los límites exteriores del sistema solar para encontrar a su padre perdido y desentrañar un misterio que amenaza la supervivencia de nuestro planeta. Su viaje desvelará secretos que desafían la naturaleza de la existencia humana y nuestro lugar en el cosmos.



«Downton Abbey«. 20 de septiembre.

Película basada en la aclamada serie ‘Downton Abbey’, escrita y producida por el creador de la misma (Julian Fellowes). El reparto principal de la serie también regresará en sus papeles habituales.

«Blinded by the Light«. 20 de septiembre

Si te encantan las películas tributo musicales que están apareciendo en los últimos tiempos, te encantará «Blinded by the Light«, que rinde homenaje al Boss. En la Inglaterra de 1987, durante los austeros años en los que Margaret Thatcher estuvo en el poder, Javed, un adolescente británico de ascendencia paquistaní, aprende a vivir y a comprender a su familia a través de la música de Bruce Springsteen.



Este septiembre también vuelve Rambo. John Rambo (Sylvester Stallone) está en horas bajas y viviendo en un rancho en Arizona, pero cuando recibe la noticia de que su nieta ha desaparecido, tras haber cruzado la frontera a México para ir a una fiesta, Rambo decide ir en su búsqueda.