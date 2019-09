AMD vende más GPUs que NVIDIA por primera vez en cinco años

Según han recogido en Tom’s Hardware, la empresa de investigación Jon Peddie Research ha publicado un informe sobre los resultados del mercado de GPU correspondientes al segundo trimestre de 2019, y para sorpresa de muchos, AMD supera por primera vez en cinco años a NVIDIA en envíos de GPU.

Cabe destacar que no se ha hecho mucha discriminación sobre el tipo de GPU, así que se ha contado todo lo enviado para ordenadores con procesadores x86_64 o AMD64, abarcando gráficas dedicadas, aceleradores gráficos incluidos en procesadores (IGP por parte de Intel y APU por parte de AMD) y gráficas orientadas a portátiles. Aquí AMD cuenta con ventaja frente a NVIDIA al contar con gráficas dedicadas y aceleradores gráficos incluidos en el procesador, mientras que la compañía de Santa Clara domina de forma contundente el procesamiento de gráficos a alto rendimiento en portátiles, por lo que cada compañía juega con sus bazas.

Pero debido a esa escasa discriminación, el gran ganador a nivel de cuota de mercado es Intel con el 66,9%, perdiendo un 1,4% de cuota tanto comparado con el segundo trimestre de 2018 como con el primer trimestre de 2019. En segundo lugar tenemos a AMD con un 17,2% de cuota en el segundo trimestre de 2019, ganando un 4,1% en comparación con el mismo trimestre del año pasado y un 9,2% en comparación con el primer trimestre de 2019. Por su parte, NVIDIA pierde el segundo puesto al hacerse con el 16% de los envíos, cuando en el mismo trimestre del año anterior se hizo con el 17% y en el primer trimestre de 2019 consiguió acaparar el 16,1%. Las GPU discretas se encontraron en menos ordenadores en el segundo trimestre de 2019 que en el primero, pasando del 29 al 27 por ciento, mientras que en el mismo periodo el mercado de PC creció un 9,25% y las ventas de AIB disminuyeron un 16,62%.

Los motivos que han llevado a AMD a superar en ventas a NVIDIA no están claros, pero estos apuntan a unas GPU Vega que se pueden encontrar relativamente baratas y que han envejecido muy bien, a unas APU que pueden llegar a ser bastante competentes si no se es exigente con la calidad gráfica y al prometedor arranque de las RX 5700 (tanto en Windows como en Linux).

Otro punto importante a tener en cuenta es que estos datos muestran el escaso interés real de los usuarios en el trazado de rayos, una tecnología impulsada (que no creada) por NVIDIA. Como no podía ser de otra forma, esto deja todavía más en evidencia el fracaso comercial de las RTX 20, de las cuales no solo se estuvieron acumulando stock en meses pasados, sino que ese escaso interés también queda reflejado entre los usuarios de Steam, que siguen prefiriendo las gráficas con tecnología Pascal.