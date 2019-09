The End is Nigh y Abzu gratis en la Epic Games Store

Volvemos a rotar los juegos gratuitos ofrecidos por la Epic Games Store para dar paso a dos nuevas entregas indie, en este caso con dos propuestas bastante diferentes, con el desafiante plataformas The End is Nigh y el atmosférico y explorativo ABZU.

Bajo el mismo modelo que llevamos viendo durante todo el año, para reclamar estos dos juegos tan solo tendremos que acceder a las fichas de ambos juegos en la web de la Epic Games Store, o pulsar en estos dos enlaces directos para cada juego (The End is Nigh o ABZU). A continuación, pulsaremos el botón en el que se indica el precio rebajado a «Gratis», e iniciaremos sesión en nuestra cuenta de Epic en caso de no haberlo hecho ya.

No obstante, contaremos con una fecha límite para añadirlos a nuestra colección, hasta el próximo miércoles 11 de septiembre.

The End is Nigh

De la mano de los creadores de la bizarra saga Binding of Isaac y Super Meet Boy, nos llega este juego de plataformas y aventuras donde tomaremos el control de Ash, una de las pocas «cosas» que han «sobrevivido» al «fin del mundo», mientras nos abrimos paso a través de un futuro de dolor y sufrimiento.

Si bien en esta ocasión no nos enfrentaremos a unos niveles generados de manera procedural, no nos faltará ni una pizca de estrés y la enorme dificultad, ni los escenarios y personajes compuestos por horrorosas criaturas mutantes.

Requisitos mínimos de The End is Nigh para PC

SO: Windows 7 / OSX 10.10.5 Yosemite / Ubuntu 12.04

Windows 7 / OSX 10.10.5 Yosemite / Ubuntu 12.04 Procesador: Intel Core i3

Intel Core i3 Memoria: 2 GB de RAM

2 GB de RAM Gráficos: NVIDIA 320M o cualquier tarjeta con soporte Opengl 3.0

NVIDIA 320M o cualquier tarjeta con soporte Opengl 3.0 Almacenamiento: 500 MB de espacio disponible



ABZU

Los creadores del artístico de Journey nos traen una otra bella aventura atmosférica, en esta ocasión centrada alrededor del colorido y variopinto mundo submarino lleno de miles de peces que responderán a nuestra presencia y entre ellos de forma procesal, creando así una sensación inmersiva casi perfecta.

Pero el fondo del océano es oscuro, y como en la mayoría de los sombras, estas pueden albergar criaturas y otros peligros al acecho.

Requisitos mínimos de ABZU para PC

SO: Windows 7 (64-bit)

Windows 7 (64-bit) Procesador: Cualquier Dual Core a 3.0GHz

Cualquier Dual Core a 3.0GHz Memoria: 4 GB de RAM

4 GB de RAM Gráficos: NVIDIA GTX 750 o AMD Radeon R7 260X

NVIDIA GTX 750 o AMD Radeon R7 260X Almacenamiento: 6 GB de espacio disponible

6 GB de espacio disponible DirectX: Versión 11

Versión 11 Tarjeta de sonido: Cualquiera compatible con DirectX