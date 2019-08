10 juegos cortos para pasarse en una tarde

Si bien durante el verano solemos tener más tiempo libre, eso muchas veces se acaba traduciendo en menos tiempo para dedicarnos a nosotros mismos, y en consecuencia, al ordenador. Es por eso por lo que, más allá de los últimos grandes lanzamientos, os hemos querido recordar estos juegos cortos a los que sólo necesitaremos dedicarles unas pocas horas.

Eso sí, aunque la gran mayoría de estos títulos no superen las 5 horas de juego, eso no es impedimento para que podamos disfrutar de ellos.

A Way Out

Abriendo el listado de juegos cortos nos encontramos también la entrega más reciente. Conocido como una de las propuestas más ingeniosas y mejor recibidas por los usuarios, esta aventura gráfica se caracteriza principalmente por tener un único modo jugable cooperativo (local u online).

Y es que la historia se desarrolla a través de la historia de dos presos que se ven forzados a colaborar entre ellos para escapar de la cárcel y acabar con un enemigo común. Sin embargo, más allá de la acción y venganza, que también estarán presentes, el punto fuerte del juego serán las numerosas escenas personales entre ambos personajes y los dramas familiares que suponen sus vidas delictivas.

Siendo el más largo de estos juegos cortos, y el único que supera las cinco horas, este a veces divertida y otras emotiva historia nos promete un mínimo de siete horas de juego. Aunque siempre podemos acabar perdiendo el tiempo en alguno de los pasatiempos que este incluye, como el clásico juego de mesa de las cuatro en ralla.

A Way Out está disponible para PS4 y Xbox One, así como en PC bajo la exclusividad de la plataforma Origin, y podemos encontrarlo desde los 29,95 euros.



Brothers: A Tale of Two Sons

De hecho, aunque el concepto de tener que utilizar a dos personajes resultó una de las cualidades más atractivas del título de EA, no se trata de la primera entrega que recurría a ello, siendo incluso una reversión de otro juego del mismo creador.

Ya en 2013 podíamos encontrar Brothers, una corta pero bastante emotiva historia de superación protagonizada por dos hermanos en la que, bien jugando solos o con una segunda persona, nos obligará a realizar una serie de acciones combinadas de los personajes para poder avanzar y completar una trama por debajo de las cinco horas.

A diferencia de su predecesor, Brothers: A Tale of Two Souls optó por la exclusividad de Steam en PC, aunque también llegó a consolas a través de PS4 y Xbox One. Actualmente podemos encontrar el juego disponible desde los 14,99 euros.



Jouney

Mucho antes de la llegada del último God of War, los chicos de Santa Monica Studio ya nos habían dejado otra joya llamada Journey, una galardonada entrega indie que nos proponía un enorme mundo explorable con un curioso componente multijugador, en el que sólo podíamos interectuar con otros jugadores mediante sonidos.

Y es que el juego no cuenta con una sola línea de texto, basando su narrativa íntegramente a la las propias imágenes y la música.

Así pues, se trata de una de las experiencias más intensas, cortas y personalmente recomendables que he tenido el placer de jugar. Y es que aunque podremos rejugarlo para tratar de desbloquear el resto de objetos ocultos, el juego apenas superará las dos horas.

Journey se estrenó como un título exclusivo de Sony para la PS3, aunque actualmente lo podemos encontrar disponible y readaptado en formato digital para PS4 bajo un precio de 14,99 euros.



Limbo

De nuevo nos encontramos con un juegos sin banda sonora, aunque en este caso reducido al mínimo exponente con la desaparición de todo color. Y es que la estética lúgubre de este juego nos ayudará a ahondar en la historia de reflexión sobre la vida y la muerte que nos muestra.

Aunque podremos completar la historia principal en aproximadamente unas cuatro horas, el juego cuenta con un listado de logros bastante complejo como para no completarlo en un único intento, por lo que siempre podremos sumar alguna hora rejugándolo.

Podemos encontrar Limbo disponible en PC (a través de Steam) y las consolas PS4 y Xbox One bajo un precio de 9,99 euros, aunque también podremos encontrar una versión para móviles Android e iOS desde los 4,49 euros.



GRIS

También sin color comenzará esta historia de autosuperación, donde deberemos ayudar a esta joven a superar la depresión recobrando los metafóricos colores de su mundo engrisecido.

Sin embargo, más allá de una bonita experiencia, el aspecto más atrayente de este juego es sin duda su estética. Y es que se trata de unos diseños hechos 100% a mano a través de acuarelas, las cuales se han implementado y animado una a para crear esta auténtica obra de arte.

Con una jugabilidad de plataformas y puzles bastante siemple, y tal y como os adelantamos ya durante nuestro análisis, habiéndonos detenido a observar algunos de los preciosos entornos y escenarios que presenta el juego, y con más de un 90% del contenido desbloqueado, el juego puede llegar completarse en algo menos de cuatro horas.

GRIS está ya disponible para PC a través de Steam, y con la única presencia en consola de Nintendo Switch, bajo un precio en ambas plataformas de 16,99 euros.

What Remains of Edith Finch

Se trata de una aventura gráfica en primera persona que, aunque respaldada por una pequeña desarrolladora independiente, logró hacerse con una enorme cantidad de premios como los BAFTA Games, The Game Awards, o los SXSW Gaming Awards.

Unos reconocimientos otorgados principalmente gracias a su profunda trama y su atmósfera envolvente. Así pues, metiéndonos en la piel de Edith Finch, deberemos investigar a través de una colección de extrañas historias sobre una familia en el estado de Washington, explorando la gigantesca casa de los Finch para descubrir y desenmarañar sus secretos, mientras la propia protagonista ahonda en su historia familiar y trata de averiguar por qué es el último miembro de la familia que sigue con vida.

Con un fuerte apartado lúgubre y de misterio, hay que remarcar que para nada se trata de un título de terror, si no más una aventura gráfica hacia la novela negra, y una red de misterios que nos llevará poco más de tres horas desenmarañar.

What Remains of Edith Finch está disponible para PC a través de Steam y la Epic Games Store, además de en consolas para PS4 y Xbox One, y bajo un precio único para todas las plataformas de 19,99 euros.



Little Nightmares

El que sí entra en el terreno del género de horror y tensión es este juego de plataformas, donde tomaremos el papel de la pequeña Six, una niña secuestrada que deberá hacer frente a sus mayores miedos para escapar del mundo de pesadillas y siniestros excesos donde ha sido encerrada.

Una tarea que, incluyendo más de un intento fallido, nos llevará poco más de cuatro horas para completar la trama principal. Sin embargo, en el caso de que adquiramos la Complete Edition, contaremos con una segunda historia y un nuevo personaje que nos ampliarán algunas horas más de juego.

Además de la aquí analizada versión de Nintendo Switch, Little Nightmares llegó antes disponible a PS4, Xbox One y PC en exclusiva a través de Steam. Actualmente podemos encontrar el juego disponible desde los 19,99 euros.



Wonder Boy The Dragon’s Trap

Volviendo atrás en el tiempo nos encontramos con esta reversión del clásico de 1989 estrenado en la SEGA Master System: un juego de acción y plataformas en 2D al más puro estilo arcade.

Con nuevos gráficos, funcionalidades y personajes disponibles que aumentan en gran medida su rejugabilidad, su inclusión en este listado de juegos cortos se basa en el hecho de que su historia principal se queda en aproximadamente cinco horas.

Wonder Boy The Dragon’s Trap hizo su despliegue completo en todas las plataformas, disponible en PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PC a través de Steam (compatible con Windows, Mac y Linux), e incluso móviles Android e iOS.



To The Moon

Otra oda a los juegos clásicos, y creada completamente a través del mítico RPG Maker, esta aventura gráfica indie logró grandes reseñas de la prensa y los jugadores. Con una dramática historia en la que dos doctores se adentran a través de los recuerdos y las últimas horas de un hombre moribundo, y ayudarlo así a cumplir uno de sus sueños pendientes.

Lejos de los cada vez más recurrentes títulos de acción, y destacando entre el resto de juegos cortos apenas llegando a las dos horas de historia, la gran profundidad lograda a través de los diálogos hacen de esta entrega una experiencia realmente recomendable.

To The Moon está disponible para PC y a través de Steam bajo un precio de 7,99 euros, así como en versión móvil para Android e iOS, donde podemos encontrarlo bajo un precio más reducido desde los 4,69 euros, y con todos sus contenidos.



Portal

La última mención se la lleva este gran clásico de Valve, un juego en primera persona en el que deberemos avanzar a través de los «abandonados» laboratorios de la empresa Aperture Science con la única ayuda de una pequeña pistola de portales, y nuestro ingenio.

Combinando así la acción FPS con los rompecabezas, se trata de de los juegos más innovadores de los últimos tiempos, una de las historias originales más conocidas dentro de Steam, y uno de los grandes imprescindibles dentro de la comunidad gamer.

Actualmente Portal está disponible en exclusiva a través de Steam bajo un precio de 8,19 euros, aunque también lo podemos encontrar junto con su segunda entrega por 16,79 euros, o a través los diferentes packs que reúnen los títulos clásicos de Valve.