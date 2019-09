Empleados de Microsoft piden un mayor compromiso contra el cambio climático

El cambio climático es de por sí un fenómeno inevitable, sin embargo, la actividad humana y el constante aumento de la población (debido sobre todo a la mejora de la calidad de vida en las zonas menos desarrolladas) han puesto a muchas personas en alerta ante el temor de que la combinación de los factores mencionados terminen haciendo el planeta inhabitable.

Muchas son las industrias señaladas por contribuir a un cambio climático que amenaza con volver la Tierra inhabitable, y por ese motivo empleados de Microsoft han tomado la decisión de pedir a sus dirigentes mediante una carta pública que corten sus negocios con las compañías petroleras. “Microsoft obtiene millones de dólares en ganancias al ayudar a las compañías de combustibles fósiles a extraer más petróleo. Como trabajadores de Microsoft, hemos sido cómplices”, han comentado en referencia a las recientes asociaciones con Chevron y Schlumberger.

Además de cortar las relaciones con las compañías ligadas al petróleo, los empleados del gigante de Redmond también piden que no se financie a ningún lobby o político que niegue el cambio climático o no esté dispuesto a alcanzar la meta de emisiones cero para 2030, año en que se prevé que los daños provocados por la combinación de actividad humana y cambio climático empiecen a ser irreversibles si no se toman medidas serias.

“Si queremos tener un impacto real, todos debemos movilizarnos, trabajar juntos y exigir un cambio fundamental en las prioridades de Microsoft. Está claro que la industria tecnológica es uno de los principales culpables de que nuestro planeta esté en llamas, tanto por el consumo de una gran cantidad de combustibles fósiles a través de centros de datos hambrientos de energía como por el apoyo a las grandes compañías petroleras”, reconocen los trabajadores del gigante de Redmond.

Además de Microsoft, Amazon también ha tenido que enfrentarse a presiones similares de sus propios empleados, lo que se ha traducido en una mayor apuesta por los vehículos eléctricos, si bien Jeff Bezos se ha encargado de dejar claro que no dejarán de hacer negocios con las compañías ligadas al petróleo.

Las consecuencias del cambio climático derivado de la actividad humana pueden terminar siendo impredecibles. Por ejemplo, la AEMET ha denunciado las señales de desertización en España, con un verano que dura ahora 5 semanas más que en los años 80 del Siglo XX. Debido al excesivo consumo de recursos y la contaminación de la actividad humana, urge tomar medidas que contribuyan a mejorar la sostenibilidad de la Tierra.