Nintendo Switch Lite parece cautivar en sus primeras reviews

Anunciada hace tres meses, y adelantada en MuyComputer desde comienzos de año, finalmente la semana pasada pudimos ver el aterrizaje de la nueva Nintendo Switch Lite en nuestro país, una versión reducida de la actual consola, con un cuerpo de una pieza única, y una finalidad meramente basada en el juego portátil.

Sin embargo, el uso del término «Lite» en lugar del también barajado «Mini» tiene su justificación. Y es que no se trata sólo de una consola más pequeña, sino que también podemos apreciar algunos ligeros cambios de diseño y componentes, por lo que antes de realmente entrar en las opiniones de los expertos, es preferible repasar sus características clave:

Pantalla : LCD táctil de 5,5 pulgadas con resolución HD a 720p.

: LCD táctil de 5,5 pulgadas con resolución HD a 720p. Procesador : Tegra X1

: Tegra X1 Memoria : 4 GB de RAM LPDDR4

: 4 GB de RAM LPDDR4 Espacio : 32 GB de capacidad de almacenamiento interno (ampliable mediante microSD).

: 32 GB de capacidad de almacenamiento interno (ampliable mediante microSD). Batería : 3.570 mAH

: 3.570 mAH Tamaño : 91,1 mm x 208 mm x 13,9 mm

: 91,1 mm x 208 mm x 13,9 mm Peso : 275 gramos

: 275 gramos Otros: Pieza única con Joy-Con integrados



Análisis Nintendo Switch Lite

En líneas generales, uno de los mejores resúmenes lo dejan desde Techradar, donde la definen como «un dispositivo excelente y compacto para aquellos que no son fans, o simplemente nunca usan el modo dock (la retransmisión a otras pantallas mayores) de la Switch original». Y es que podríamos hablar de un punto a medio camino entre las Nintendo DS y la Nintendo Switch.

Puntos a favor

Pese a que su batería es ligeramente menor que la del modelo original, la Nintendo Switch Lite presenta una mejor optimización para la misma, lo que aumentará en hasta 7 horas su autonomía. Sin embargo, según afirma la propia Nintendo, esta mejora se podría ver reducida a sólo 4 horas añadidas cuando juguemos a juegos más exigentes como The Legend of Zelda: Brath of the Wild.

En cuanto al resto de funcionalidades, destacar que pese a la reducción de la consola, permanecerán intactas, utilizando el mismo procesador y RAM, y manteniendo las conexiones Wi-Fi, Bluetooth y NFC además de una entrada de carga mediante USB-C. Además, la reducción de su pantalla logra una mehor densidad de píxeles, aumentando de los 236 hasta los 267 píxeles por pulgada (ppi), por lo que contaremos con una imagen algo más nítida.

Por último, la nueva consola será compatible con todos los juegos estrenados y por estrenar de la familia Switch, compartiendo además las opciones de multijugador online y local con el resto de usuarios que tengan la consola portátil original.

Puntos en contra

Tal y como comentábamos antes, si bien algunos usuarios lo podrían considerar como una ventaja en sí, suponiendo una ligera reducción en el precio final de la consola, el hecho de que se elimine por completo la posibilidad del uso extendido en otras pantallas es sin duda uno de los mayores pasos atrás que presenta la nueva portátil.

Sin embargo, no es el único. El más obvio es la reducción de su pantalla, bajando de las 6,2 pulgadas hasta las 5,5 pulgadas, y que llega acompañada de una pérdida de contraste y nitidez de colores y una profundidad de negros bastante menor. Además, si bien se ha logrado mantener intacta la resolución, al haber sido desarrollados con la pantalla grande en mente, algunos títulos presentan textos excesivamente pequeños y más difíciles de leer.

Otra de las desventajas surge como contraparte de la propia mejora y orientación total hacia el juego portátil, y la integración de los controladores en la propia consola. Y es que si bien podremos jugar sin problemas a la mayor parte de los títulos estrenados actualmente, existen algunos títulos que no son 100% compatibles con el modo portátil de la consola, con la pérdida de algunas funciones como la vibración HD o la cámara infrarroja, e incluso la necesidad de tener que recurrir al uso de unos mandos Joy-Con adicionales.

Esto a su vez provoca que la nueva consola sea completamente incompatible con los accesorios de Nintendo Labo, aunque quizás se trate de un detalle menos notable debido al poco éxito que tuvieron estos periféricos de cartón.

Por último, las primeras reviews de la consola han dado cuenta de que la Nintendo Switch Lite ha integrado los mismos joystick y controladores de los actuales Joy-Con, por lo que ahora se baraja la posibilidad de que de nuevo, estos presenten un problema grave durante los primeros años de uso. Sin embargo, a diferencia del intercambio y reparación gratuito que ofrece Nintendo actualmente, la integración de los controladores en la nueva consola implicaría una complejidad mayor.

Disponibilidad de Nintendo Switch Lite

Dicho esto, la última decisión queda sobre vosotros, pudiendo encontrar ya la Nintendo Switch Lite disponible a través de la propia web de Nintendo y en otros distribuidores, disponible en tres nuevos colores a elegir entre amarillo, gris claro y turquesa, y bajo un precio base de 219,99 euros.