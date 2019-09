Elegir un portátil gaming es, hoy por hoy, más complicado que nunca. Los grandes jugadores del sector ofrecen catálogos muy amplios que incluyen modelos muy interesantes con precios que, en algunos casos, están demasiado cerca, a pesar de encuadrarse en gamas distintas.

ASUS es, desde hace varios años, todo un referente cuando hablamos de gaming en PC, y esto incluye una gran variedad de productos: tarjetas gráficas, placas base, monitores, periféricos y, cómo no, ordenadores y portátiles para jugar.

El ASUS Rog Strix G531GT-BQ012 es un portátil para gaming que se presenta como una propuesta muy interesante por parte del gigante taiwanés ya que combina un diseño atractivo, una alta calidad de construcción y unas especificaciones muy interesantes con un precio más que razonable, 1.199 euros.

Gracias a ASUS España hemos tenido la oportunidad de probar una unidad, y por fin podemos compartir con vosotros nuestra experiencia. ¿Estáis listos? Pues poneos cómodos, que hay mucho que leer.

ASUS Rog Strix G531GT-BQ012: un portátil gaming asequible

Este equipo se ubica dentro de lo que podemos considerar como gama media económica, siempre teniendo en cuenta que hablamos de portátiles gaming. A nivel de diseño vemos el toque inconfundible de ASUS y de su serie ROG (Republic of Gamers). En la parte trasera podemos ver el logo característico de dicha serie, acompañado de unas líneas angulosas y un sistema de iluminación LED RGB que cubre tanto el teclado, que es de tipo chiclet con N-Key Rollover (anti-ghosting), como los laterales del portátil, creando un conjunto atractivo y bien resuelto.

El chasis está fabricado en aluminio, un material que destaca por ofrecer un tacto «premium» y por mantener un peso contenido sin tener que hacer sacrificios en términos de resistencia ni de movilidad. Es evidente que al tratarse de un portátil gaming no podemos esperar que juegue en la liga de los ultraligeros, pero sus 2,4 kilogramos representan un valor bastante equilibrado, sobre todo si tenemos en cuenta los componentes que integra, aunque sobre ello hablaremos más adelante.

ASUS ha optado por combinar un procesador de gama media-alta con una tarjeta gráfica de gama media. El corazón de este portátil es un Core i7-9750H, un chip basado en la arquitectura Coffee Lake Refresh que suma seis núcleos y doce hilos a 2,6 GHz-4,5 GHz, modo normal y turbo, acompañado de 12 MB de caché inteligente. En cuanto a la tarjeta gráfica tenemos una GTX 1650, una solución basada en el núcleo TU-117 (Turing) y fabricada en proceso de 12 nm que se diferencia claramente de la versión de escritorio, ya que cuenta con:

1.024 shaders (896 shaders en la versión de escritorio).

64 unidades de texturizado (56 en la versión de escritorio).

32 unidades de rasterizado.

Bus de memoria de 128 bits.

4 GB de GDDR5 a 8 GHz.

Frecuencia de trabajo de 1.390 MHz-1.565 MHz, modo normal y turbo.

TDP de 50 vatios.

La compañía taiwanesa no ha optado por el diseño Max-Q, algo que francamente me parece todo un acierto, ya que hablamos de un modelo de gama media y habría perdido mucha potencia para conseguir una mejora en términos de autonomía que, ciertamente, no habría compensado de verdad.

Ya lo hemos comentado en ocasiones anteriores, pero volvemos sobre ello por si alguno de nuestros lectores no lo tiene claro. Los diseños Max-Q reducen la frecuencia de trabajo de la tarjeta gráfica para bajar el consumo y el calor generado, hasta tal punto que en algunos casos llegan a rendir al nivel de un modelo inferior en el que se encuadran. Por ejemplo, una RTX 2070 Max-Q puede rendir más cerca de la RTX 2060 de escritorio que de su homónima de sobremesa.

En este caso tenemos una GTX 1650 estándar instalada en el ASUS Rog Strix G531GT-BQ012, lo que significa que debería ser capaz de ofrecer un rendimiento lo bastante bueno como para jugar con garantías a cualquier título actual en resoluciones 1080p. Sus 16 GB de DDR4 y el SSD PCIE de 512 GB encajan a la perfección con el resto de componentes, sobre todo teniendo en cuenta que estamos ante un modelo que, como dijimos, posiciona en la gama media económica.

Tenemos dos componentes, CPU y GPU, bastante potentes, así que necesitamos un sistema de refrigeración a la altura, siempre complicado en un portátil. En este modelo gaming ASUS ha hecho un excelente trabajo, ya que ha combinado un chasis ventilado con rejillas de entrada y salida de aire perfectamente colocadas con un gran radiador que cubre los componentes clave, apoyado por dos ventiladores N-Blade de 83 aspas cada uno que se encargan de expulsar el aire caliente al exterior. Especial mención merece el software ROG Armory Crate, que permite gestionar y personalizar diferentes aspectos del portátil, incluidos los ventiladores.

En cuanto a la pantalla tenemos un panel que según la propia ASUS está al nivel de un IPS, ofrece resolución 1080p, alcanza 60 Hz de tasa de refresco y reproduce el 100% del espectro de color sRGB. La calidad que ofrece es muy buena: consigue colores vibrantes y nítidos, tiene unos ángulos de visión muy amplios y combina perfectamente con la GTX 1650, una tarjeta gráfica pensada para jugar en 1080p.

Antes de entrar a ver las pruebas de rendimiento vamos a dar un repaso completo a todas las especificaciones clave del ASUS Rog Strix G531GT-BQ012:

Procesador Intel Core i7-9750H de seis núcleos y doce hilos a 2,6 GHz-4,5 GHz.

Tarjeta gráfica GTX 1650 con 4 GB de GDDR5.

16 GB de memoria RAM DDR4.

SSD PCIE de alto rendimiento con 512 GB de capacidad.

Pantalla de 15,6 pulgadas (grado IPS) con resolución 1080p capaz de reproducir el 100% del espectro sRGB.

Teclado chiclet con distribución en español, tecnología «anti-ghosting» y sistema de iluminación LED RGB en cuatro zonas.

Sistema de refrigeración de alta calidad con dos ventiladores N-Blade.

Dos altavoces de cuatro vatios con tecnología Smart AMP. Micrófono dual integrado.

Wi-Fi 5 (AC 2×2) y Bluetooth 5.0.

Tres puertos USB Type A 3.2 Gen 2, salida HDMI 2.0b, dos jack de 3,5 mm para auriculares y micrófono y un LAN RJ45.

Batería de 48 Wh.

Windows 10 como sistema operativo.

Medidas y peso: 360 mm x 275 mm x 26 mm, 2,395 kilogramos.

ASUS Rog Strix G531GT-BQ012: rendimiento y temperaturas

Ya tenemos claro todo lo que ofrece este portátil gaming a nivel de especificaciones, ahora toca repasar sus claves a nivel de rendimiento. Estamos ante un equipo cuyo objetivo principal son los juegos, así que hemos centrado toda nuestra ronda de pruebas alrededor de ellos, aunque también hemos decidido acompañar los resultados de Cristal Disk Mark para que tengáis una visión clara del rendimiento que ofrece su unidad de almacenamiento SSD de 512 GB.

Como siempre os mostramos una serie de gráficas que reflejan los resultados que hemos conseguido en cada juego utilizando la resolución nativa del monitor. Hemos optado por incluir valores en calidad alta y en calidad muy alta porque en algunos casos esta última resulta demasiado exigente para la GTX 1650, un tarjeta gráfica que, recordamos, queda entre la GTX 1050 Ti y la GTX 1060 de 6 GB, aunque más cerca de esta última que de la primera.

Control

Metro Exodus

Borderlands 3

Battlefield V

Apex Legends

Anthem

RAGE 2

The Division 2

Crystal Disk Mark

Temperaturas de trabajo

Notas finales: un portátil gaming equilibrado con un precio razonable

El ASUS Rog Strix G531GT-BQ012 es un portátil gaming que brilla con luz propia gracias a su atractivo diseño, pero en el fondo es mucho más que una simple cara bonita. Su calidad de construcción está a la altura de modelos más caros, cuenta con una configuración de hardware equilibrada y dispone de un sistema de refrigeración que mantiene en todo momento unas temperaturas de trabajo muy buenas.

La pantalla de 15,6 pulgadas 1080p de 60 Hz se ajusta perfectamente al rendimiento que ofrecen, en conjunto, el Core i7-9750H y la GTX 1650, ya que en función del juego que utilicemos podemos jugar con garantías en calidades altas o muy altas. En este sentido no solo influye la potencia bruta del equipo, sino también la optimización de cada título. Por ejemplo, Control y Borderlands 3 son juegos con una optimización muy pobre, y eso influye de forma evidente en nuestras pruebas.

Los 16 GB de memoria RAM aseguran una larga vida útil y permiten evitar los microtirones que se producen en algunos juegos cuando se ejecutan con solo 8 GB de RAM. La inclusión de una unidad SSD de 512 GB de tipo PCIE es una decisión un poco más «complicada» de valorar. Por un lado es positivo porque ofrece una capacidad aceptable y asegura un gran rendimiento (menos tiempos de carga y menos problemas de «popping» en juegos concretos), pero dado que hablamos de un portátil gaming habría estado bien acompañarlo de un HDD como unidad secundaria de, al menos, 1 TB.

En lo personal esa es la única pega que le he encontrado, su limitada capacidad de almacenamiento. Por lo demás es, como anticipamos, un portátil bien construido, con un excelente diseño, una configuración equilibrada que permite jugar en 1080p con garantías y con un precio equilibrado. Sin duda una buena opción, sobre todo teniendo en cuenta lo que podemos encontrar actualmente en el mercado en ese rango de precios.