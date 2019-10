YouTube lanza el tráiler de ‘A Heist with Markiplier’, su primera película interactiva

Hace unos cuantos meses que YouTube anunció que produciría material al estilo de «elige tu propia aventura», aquella magnífica serie de novelas que tanto entretuvieron a toda una generación de jóvenes hace ya bastantes años. Novelas que dejaban en manos del lector las decisiones que le llevarían -o no- a buen término, como total protagonista de la historia. No fueron las primeras ni fueron las únicas, pero al menos por estos lares, fueron las más populares.

Los tiempos cambiaron y los videojuegos tomaron el relevo a este tipo de contenidos, pero la vieja fórmula ha vuelto en otro formato, el del vídeo digital, gracias al avance de la tecnología. Así, YouTube Originals estrenará el próximo 30 de octubre A Heist with Markiplier, su primera película interactiva, en la que el espectador podrá elegir entre las opciones que se le presenten, hasta llegar -o no- a buen término.

En el caso de A Heist with Markiplier nos encontramos con una historia de tono humorístico pero con mucha acción desarrollada y protagonizada por el youtuber Markiplier, quien de hecho ya tiene experiencia en estas lides en su propio canal. Se ha adelantado que la película constará de 61 vídeos «con una variedad de decisiones de vida o muerte» y tendrá hasta 31 finales posibles. El punto más original, que está filmada en su mayor parte en primera personal, cual FPS.

Sin embargo, YouTube Originals llega tarde. Netflix ya ha sentado cátedra con dos lanzamientos tan interesantes como fueron la esquizoide e inquietante Black Mirror: Bandersnatch, o con la ingeniosa y entretenida You vs. Wild, que además no serán las únicas del estilo que publiquen. Habrá que ver si A Heist with Markiplier está a la altura.