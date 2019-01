Novedades VOD 01/19: Netflix termina con ‘Una serie de catastróficas desdichas’

Novedades VOD te trae los mejores estrenos de la semana en Netflix, HBO, Amazon Prime Video… Y tras un breve descanso, volvemos a traeros todo lo que ha salido no solo en esta, sino en las últimas dos semanas, aunque como suele ser habitual, ese agitado periodo comprendido entre el año que se despide y el que se inicia no es el más profuso en lo que a grandes lanzamientos se refiere. Tras las descargas prenavideñas y el consiguiente sosiego, pues, lo que más abunda son las películas de archivo y poco más, con la también habitual excepción de…

Netflix

La gran N del vídeo bajo demanda afloja el ritmo de lanzamientos, pero sigue siendo la que más material original tiene para ofrecer. Destacamos… un poco de todo.

Una serie de catastróficas desdichas

Llega la tercera y última temporada de Una serie de catastróficas desdichas, concluyendo así la adaptación de las novelas de Daniel Handler encabezada por un Neil Patrick Harris que… ¿hace mejor de Conde Olaf que Jim Carrey? Es discutible. Lo que no es discutible es que se trata de una de las mejores producciones juveniles de Netflix. Te dejamos con el tráiler de la primera temporada para evitar destripes, en el caso de que no la hayas visto.

Black Mirror: Bandersnatch

Este lanzamiento te lo adelantamos en su momento, y es que Black Mirror: Bandersnatch es más que la continuación de la popular serie distópica de Netflix. Es un capítulo especial con duración de largometraje que viene a ofrecer una experiencia interactiva en la que el espectador puede elegir su propia aventura… o más bien, su propia agónica desventura, que hablamos de Black Mirror.

Recuerdos De la Alhambra

He aquí una frikada del quince: Recuerdos de la Alhambra es una serie coreana que mezcla fantasía, ciencia ficción, juegos, aventuras, muchos romance… con Granada y su Alhambra como telón de fondo, por supuesto. Casi ná.

The Seven Deadly Sins: Prisioneros del Cielo

Hace unos meses que Netflix publicó la esperada segunda temporada de The Seven Deadly Sins, una de sus series de anime más populares, y no la estrenan como contenido original, se han traído la película oficial: The Seven Deadly Sins: Prisioneros del Cielo. El tráiler está en japonés sin subtítulos, pero no hay de qué preocuparse porque llega doblada.

Otros contenidos originals de Netflix son:

Lionheart , primera película nigeriana con la que se hace Netflix, en clave drama.

, primera película nigeriana con la que se hace Netflix, en clave drama. Y respiren normalmente , otro drama, este islandés, de contenido social.

, otro drama, este islandés, de contenido social. Mala hierba , más drama social, este francés, más ligero y sobado que el anterior.

, más drama social, este francés, más ligero y sobado que el anterior. High Score Girl , nueva serie de anime para adolescentes.

, nueva serie de anime para adolescentes. You , serie estadounidense de amores a primera vista y obsesión.

, serie estadounidense de amores a primera vista y obsesión. Alexa & Katie , segunda temporada de esta comedia para dolescentes con tintes de drama.

, segunda temporada de esta comedia para dolescentes con tintes de drama. Selection Day , serie india “emotiva” que dice Netflix, con doblaje solo disponible en latino.

, serie india “emotiva” que dice Netflix, con doblaje solo disponible en latino. El Potro: Lo mejor del amor , biopic sobre el cantante argentino Rodrigo.

, biopic sobre el cantante argentino Rodrigo. Hymn of Death , lo que viene siendo un dorama o telenovela romántica japonesa en formato miniserie.

, lo que viene siendo un dorama o telenovela romántica japonesa en formato miniserie. 7 días antes, documental de telerrealidad acerca de los día previos a “grandes eventos”.

Por lo demás, Netflix se mantiene en la tónica d estas fechas y añade o recupera en catálogo pelis de todo tipo, incluyendo Piratas del Caribe: La venganza de Salazar, Los juegos del hambre: En llamas, Maléfica, Alicia en el País de las Maravillas, Oz, un mundo de fantasía, 101 dálmatas (¡Más vivos que nunca!), Ninja Turtles, TRON: Legacy, Soy leyenda, Pacific Rim, Transformers: La era de la extinción, Rush, Ip Man, A Hard Day, Virus(Flu), Helios, Detective Dee y los cuatro reyes celestiales, Tai Chi Zero, Tai Chi Hero, Phenomenon, La cumbre escarlata, La promesa, Destino de caballero, Un sueño posible, American History X, El jugador, Miss Agente Especial, Loca academia de policía…

HBO

HBO España sigue a la suya y mientras va lanzando los nuevos capítulos de las series que tiene en exclusiva, léase Counterpart, Grisse, Berlin Station, Sally4Ever, Tell Me a Story, añade a catálogo nuevas temporadas de Ray Donovan (T6) y Vikingos (T5), así como un buen montón de películas para todos los gustos: El lobo de Wall Street, Lost in Translation, Sexo en Nueva York 2, Los miserables, Las hermanas Bolena, La feria de las vanidades, La noche más oscura, El dragón rojo, Caperucita roja: ¿a quién tienes miedo?, Almas de metal (Westworld),El rey Escorpión, Van Helsing, El hombre de los puños de hierro, Los juegos del hambre, Viaje al centro de la Tierra 2: La isla misteriosa, Jack, el cazagigantes, La niñera mágica, Antz (Hormigaz), Spirit: El corcel indomable, La ruta hacia El Dorado…

Amazon Prime Video

Aunque en los últimos meses ha añadido unas cuantas producciones originales bastante interesantes, mientras llegan más el gigante minorista sigue nutriendo su plataforma de vídeo bajo demanda cual videoclub de la época, con películas populares de ayer, hoy y siempre, que se suele decir. Si eres suscriptor de Amazon Prime Video tienes mucho donde elegir, aunque lo más probable es que ya lo hayas visto: La momia, Guerra mundial Z, A.I. Inteligencia Artificial, 2013: Rescate en L.A., El núcleo, The Italian Job, Snatch: Cerdos y diamantes, Los intocables de Eliot Ness, La caza del Octubre Rojo, Jack Ryan: Operación sombra, Babel, La tapadera, Las dos caras de la verdad, Paycheck, El mensajero del miedo, Único testigo, El coleccionista de amantes, Maleficio, La terminal, Una mente maravillosa, La máscara de hierro, Cocodrilo Dundee, Días de trueno, El chico de oro, Lara Croft Tomb Raider: La cuna de la vida, Ahora los padres son ellos, Top Secret!, Superdetective en Hollywood III, Star Trek II: La ira de Khan, Star Trek III: En busca de Spock, Star Trek IV: Misión salvar la Tierra, Star Trek VIII: Primer contacto, Star Trek: En la oscuridad, Rango… ¡Para reventar!