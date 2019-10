Veinte juegos para pasar un Halloween terroríficamente divertido

Faltan unos días para Halloween, una festividad muy popular que goza de una fuerte presencia en muchos países, España incluida. Para celebrarlo queremos compartir con vosotros una selección de veinte juegos con los que podréis disfrutar de una noche terrorífica y divertida a partes iguales.

Como habréis podido imaginar todos los juegos que hemos escogido tienen tintes de terror, y algunos también profundizan en cuestiones espirituales o sobrenaturales. No todos dan miedo por sí mismos ni presentan el mismo enfoque, pero son de los mejores en su género y resultan totalmente recomendables.

Para que todo el mundo pueda disfrutarlos hemos optado por limitarnos a una selección de juegos multiplataforma, es decir, hemos evitado los títulos exclusivos de un único sistema. Esto significa que hay ausencias importantes, como por ejemplo The Last of Us y Bloodborne, dos juegos que podrían haber encajado perfectamente en este artículo, pero que hemos evitado por ser exclusivos de PS4.

Antes de empezar aprovecho para recordaros que muchos de los juegos que hemos seleccionado se pueden comprar en las ofertas de Halloween de Steam, así que podéis aprovechar para haceros con ellos a un precio muy apetecible. Sé que estáis deseando ver la lista, así que no os entretengo más, ¡manos a la obra!

1.-Zombie Army Trilogy

Es un juego con una ambientación muy curiosa que nos lleva a un apocalipsis zombi en la recta final de la Segunda Guerra Mundial, donde deberemos hacer frente a legiones de no muertos hasta vernos las caras con el mismísimo Adolf Hitler.

Se mantiene como uno de mis juegos favoritos por la excelente ambientación que presenta, el cuidado diseño de los enemigos y por su acción frenética y sin complicaciones. Si todavía no lo has jugado y te van los zombis y la acción en tercera persona no lo dudes, es una compra acertada.

Configuración recomendada para jugar en PC

Windows 7 o superior.

Procesador Core i5 2500 o FX 8350.

8 GB de RAM.

GTX 970-GTX 1060 de 3 GB o Radeon R9 290-RX 470.

2.-Outlast

Es todo un clásico y se mantiene como uno de los mejores juegos de terror de toda la historia. A pesar del tiempo que ha pasado mantiene un buen acabado técnico y una atmósfera verdaderamente única.

El sentimiento de opresión y de indefensión que crea, unido al diseño y al trasfondo de los enemigos, hacen de Outlast un imprescindible en su género. Sí, sé que hay una segunda parte, pero no ha logrado superar al original.

Configuración recomendada para jugar en PC

Windows 7 o superior.

Procesador Core i3 serie 2000 o FX 4000.

4 GB de RAM.

GTX 650 Ti-GT 1030 o Radeon HD 7750-RX 550.

3.-Alien Isolation

A grandes rasgos la base de Alien Isolation es similar a la que tenemos en Outlast, ya que busca hacer que el jugador no solo se sienta indefenso, sino que además mantiene una tensión constante gracias a una ambientación que roza la perfección y al peligro inherente que representa tener que lidiar con un Xenomorfo.

Un juego ideal si disfrutas pasándolo mal. Tendrás que tirar de ingenio y cuidar al máximo tus decisiones, ya que el Alien no perdonará tus errores.

Configuración recomendada para jugar en PC

Windows 7 o superior.

Procesador Core i5 serie 2000 o FX 8350.

8 GB de RAM.

GTX 960-GTX 1050 o Radeon R9 280-RX 460.

4.-Resident Evil 2 Remake

El mejor remake que se ha hecho hasta el momento, y uno de los mejores juegos del año. Resident Evil 2 es una obra maestra tanto por su acabado técnico como por su ambientación y su jugabilidad. Capcom ha sabido mantener la esencia del clásico de finales de los noventa y trasladarla a la perfección a un juego de nueva generación, consiguiendo un resultado sobresaliente.

La historia principal engancha, y la posibilidad de jugar con diferentes personajes alarga su vida útil y nos permite vivir pequeñas partes de la historia desde otra perspectiva. No deberías perdértelo por nada del mundo.

Configuración recomendada para jugar en PC

Windows 7 o superior.

Procesador Core i7 3770 o AMD FX 8350.

8 GB de RAM.

GTX 970-GTX 1060 de 3 GB o Radeon R9 290-RX 470.

5.-Silent Hill 3

Tiene ya unos cuantos años encima, pero en mi opinión sigue siendo, junto con Silent Hill 2, una de las mejores entregas de la franquicia. Es un juego muy asequible a nivel de requisitos, pero ofrece un buen apartado gráfico y presenta una ambientación verdaderamente terrorífica.

Por lo que respecta a la jugabilidad esta entrega presentan una mayor inclinación hacia la acción, pero mantiene la importancia de puzles y acertijos, y también esa sensación de agobio a través de una atmósfera opresiva que vimos en entregas anteriores.

Configuración recomendada para jugar en PC

Compatible con Windows XP (sin soporte oficial).

Procesador Pentium 4 o Athlon 64.

512 MB de RAM.

GeForce serie 4 o Radeon serie 8000 con 64 MB.

6.-DOOM 2016

Ha marcado el reinicio de una de las franquicias más importantes de la historia de los videojuegos y se ha convertido, sin duda, en uno de los mejores juegos de acción en primera persona. A nivel técnico es todo un derroche de maestría, ya que ofrece una calidad gráfica soberbia y presenta una optimización fantástica.

La jugabilidad es perfecta, el desarrollo de la acción está muy bien planteado y nos permite disfrutar de una experiencia frenética y sin complicaciones, acompañada de una banda sonora que desde luego no te dejará indiferente. Imprescindible.

Configuración recomendada para jugar en PC

Windows 7 o superior.

Procesador Core i7 3770 o AMD FX 8350.

8 GB de RAM.

GTX 970-GTX 1060 de 3 GB o Radeon R9 290-RX 470.

7.-The Evil Within

Este juego es obra del padre de Resident Evil, Shinji Mikami. Tiene cosas en común con dicha franquicia, pero está enfocado como un auténtico survival horror. El detective Sebastián Castellanos se cansa y tiene una escasa resistencia al daño, dos claves que unidas a una ambientación tétrica y muy cuidada, y a unos enemigos implacables, lo convierten en un todo un desafío.

Una experiencia muy recomendable en general, sobre todo si te gusta el género y si echas de menos el toque clásico de la saga Resident Evil.

Configuración recomendada para jugar en PC

Windows 7 o superior.

Procesador Core i7 3770 o AMD FX 8350.

6 GB de RAM.

GTX 680-GTX 1050 o Radeon HD 7970-RX 560.

8.-Dying Light

Fue una pequeña revolución tanto por su jugabilidad como por su excelente apartado técnico. Mezcla parkour con zombis y un mundo abierto que podemos explorar libremente, y nos presenta una historia cuidada que nos mantiene enganchados hasta el final.

Muy adictivo y desafiante. ¿No te da miedo? Sal de noche y haz un poco de ruido, verás como cambias de opinión.

Configuración recomendada para jugar en PC

Windows 7 o superior.

Procesador Core i5 4690 o Ryzen 3 1200.

8 GB de RAM.

GTX 970-GTX 1060 de 3 GB o Radeon R9 290-RX 470.

9.-Amnesia: The Dark Descent

El tiempo no pasa en balde, este juego es un claro ejemplo de ello, pero también es una confirmación de que una obra maestra se mantendrá como tal por muchos años que pasen.

Una aventura en primera persona que cuida al máximo la ambientación y el diseño de los enemigos, y lo combina con un personaje que solo puede defenderse utilizando su ingenio. ¿Lograrás sobrevivir al castillo de Brennenburg? Atrévete a intentarlo.

Configuración recomendada para jugar en PC

Compatible con Windows XP (sin soporte).

Procesador Pentium 4 a 3 GHz o Athlon 64 3000+.

3 GB de RAM.

GeForce 7800 GT o Radeon X1800.

10.-Alan Wake

Una interesante mezcla de aventura, acción y terror psicológico que presenta un planteamiento episódico y nos enfrenta a unos enemigos implacables que están protegidos por la oscuridad. Solo podremos dañarlos al exponerlos a una fuente de luz, un detalle que hace que la linterna sea tan importante como cualquier arma de fuego.

Ha envejecido bastante bien y funciona sin problemas en cualquier PC actual, así que si no lo habéis jugado aún deberíais darle una oportunidad, sobre todo si os gusta el género (acción-terror en tercera persona).

Configuración recomendada para jugar en PC

Compatible con Windows XP (sin soporte).

Procesador Core 2 Quad o AMD Phenom II X4.

4 GB de RAM.

GeForce GTX 960-GTX 1050 o Radeon R9 280-RX 460.

11.-State of Decay 2

La primera entrega generó sensaciones enfrentadas. Personalmente debo decir que lo disfruté mucho, pero tengo claro que State of Decay 2 está a otro nivel y que supone la consagración de la franquicia.

Su apartado técnico es bueno, pero lo mejor está en la manera en la que nos permite vivir todo el trasfondo del apocalipsis zombi que nos narra. Si te gustan los «come cerebros» no deberías perdértelo.

Configuración recomendada para jugar en PC

Windows 10.

Procesador Core i5 4570 o Ryzen 3 1200.

8 GB de RAM.

GTX 970-GTX 1060 de 3 GB o Radeon R9 290-RX 470.

12.-Zombi

Fue una exclusiva de Wii U, algo que se deja notar en su acabado técnico. No está al nivel de un título de la presente generación, pero la ambientación y la jugabilidad que ofrece lo convierten en una experiencia única y muy recomendable.

Ten claro lo que te vas a encontrar un juego con una atmósfera muy cuidada y un marcado carácter de survival horror. Si mueres no hay vuelta atrás, tu personaje quedará infectado y engrosará la horda de zombis que asola la ciudad de Londres. Tendrás que volver a intentarlo encarnando a otro personaje.

Configuración recomendada para jugar en PC

Windows 7 o superior.

Procesador Core i3 o AMD Phenom II X4.

6 GB de RAM.

GTX 670-GTX 1050 o Radeon HD 7950-RX 460.

13.-Deadlight

Lo jugué por primera vez hace muchos años, y desde entonces he repetido en más de una ocasión. Este juego nos lleva a un pasado alternativo en el que el mundo se ha visto sumido en el caos por un apocalipsis zombi.

Su ambientación y su diseño artístico me dejaron, en su momento, con la boca abierta, y todavía hoy me sigue enamorando. Un plataformas en 2D con un acabado gráfico muy bueno y una jugabilidad simple pero efectiva, donde tendrás que luchar por sobrevivir y por encontrar a tu familia.

Configuración recomendada para jugar en PC

Windows 7 o superior.

Procesador Core 2 Duo o Athlon 64 X2.

3 GB de RAM.

GTX 650-GT 1030 o Radeon HD 7770-RX 550.

14.-World War Z

Tuve la posibilidad de analizarlo recientemente y debo decir que se ha convertido en uno de mis juegos de acción favoritos. Bebe de la fórmula del clásico Left 4 Dead, pero la reinterpreta de una manera muy acertada.

El sistema de hordas está muy bien implementado y logra recrear a la perfección la esencia de la novela y de su adaptación cinematográfica. Muy divertido, y muy recomendable.

Configuración recomendada para jugar en PC

Windows 7 o superior.

Procesador Core i7 4770 o Ryzen 5 1500.

8 GB de RAM.

GTX 970-GTX 1060 de 3 GB o Radeon R9 290-RX 470.

15.-Dead by Daylight

Un juego centrado en el multijugador que adopta con total acierto la clásica fórmula del ratón y el gato. Un jugador se convierte en un asesino despiadado y debe cazar a otros cuatro jugadores, que deberán utilizar su entorno para sobrevivir.

Simple pero efectivo. Muy adictivo, imprescindible si tienes amigos con los que disfrutarlo.

Configuración recomendada para jugar en PC

Windows 7 o superior.

Procesador Core i5 2500 o AMD FX 8350.

8 GB de RAM.

GTX 960-GTX 1050 o Radeon R9 280-RX 560.

16.-Dead Space

Terror en el espacio, una curiosa combinación que tuvo un resultado fantástico. Dead Space nos pone en la piel de un ingeniero que deberá hacer frente al infierno que se ha desatado en la USG Ishimura.

Recuerda, no hay que ir a por la cabeza, hay que desmembrar a los Necromorfos. Otro de los grandes del género, no deberías perdértelo.

Configuración recomendada para jugar en PC

Compatible con Windows XP (sin soporte).

Procesador Core 2 Duo o Athlon 64 X2.

3 GB de RAM.

GTX 460-GTX 650 o Radeon HD 5850-HD 7770.

17.-Condemned: Criminal Origins

Uno de los juegos menos conocidos de la lista, pero representa una apuesta bastante original que combina misterio, investigación, acción y toques de terror con una ambientación muy cuidada que nos llevará a presenciar lo más oscuro del alma humana.

Lo que empieza como un grotesco asesinato nos acabará llevando a algo mucho más grande. ¿Te atreves a descubrir qué hay detrás de los asesinatos en serie que asolan la ciudad?

Configuración recomendada para jugar en PC

Compatible con Windows XP (sin soporte).

Procesador Pentium 4 a 3 GHz o Athlon 64 3000+.

1 GB de RAM.

GeForce 7600 GT o Radeon X1600.

18.-Layers of Fear

Una historia única que nos lleva a vivir la decadencia de un pintor que ha perdido el norte. La calidad gráfica y el diseño de la mansión se unen para dar forma a una ambientación inolvidable que nos dará más de un buen susto.

La exploración es clave, pero recuerda que todo cambia, que las visiones pueden ser un problema y que el pasado puede volver en cualquier momento. Muy bueno.

Configuración recomendada para jugar en PC

Windows 7 o superior.

Procesador Core i3 serie 4000 o FX 6300.

6 GB de RAM.

GTX 660 Ti-GTX 950 o Radeon HD 7870-R9 270.

19.-HellSign

Ha sido una de las sorpresas más recientes que me ha dado la lista de recomendaciones de Steam, un juego con un planteamiento único que nos invita a cazar demonios y entes paranormales desde una perspectiva isométrica, pero primero tendremos que investigar y que conseguir los elementos que necesitamos.

Se encuentra en fase de acceso anticipado, pero es todo un soplo de aire fresco y merece la pena.

Configuración recomendada para jugar en PC

Compatible con Windows Vista (sin soporte).

Procesador Core i5 2500 o AMD FX 8350.

8 GB de RAM.

GTX 960-GTX 1050 o Radeon R9 280-RX 560.

20.-Man of Medan

Terror cinematográfico con un énfasis total en las decisiones. Sin duda uno de esos juegos que no son para todo el mundo, ya que tiene un desarrollo lineal propio de las «películas interactivas», pero ofrece una experiencia divertida y memorable, sobre todo si lo jugamos con un amigo.

Si te gusta el género es una compra obligada, en caso contrario deberías plantearte darle una oportunidad si puedes jugarlo con un amigo

Configuración recomendada para jugar en PC