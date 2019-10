PlayStation 4 es ya la segunda consola más vendida de la historia

Si hace unos meses publicamos que PlayStation 4 estaba cerca de alcanzar las 100 millones de unidades vendidas, ahora nos hacemos eco que se ha convertido en la segunda consola de sobremesa más vendida de la historia, habiendo superado a la PlayStation original y a Wii y quedándose solo detrás de PlayStation 2.

Según ha anunciado Sony a través de un informe el segundo trimestre fiscal, PlayStation 4 vendió en ese periodo de tiempo 2,8 millones de unidades entre los meses de julio y septiembre, alcanzando el total de 102,8 millones de consolas vendidas a nivel mundial. Sin embargo, todavía anda lejos de las 155 millones de unidades de PlayStation 2 vendidas, mientras que la Wii original se quedó en 101,6 millones.

Sin embargo, el hito alcanzado por PlaySation 4 no se ha traducido en números excesivamente buenos en lo económico, ya que los ingresos de la división de videojuegos de Sony han bajado un 17% en comparación con el mismo periodo del año anterior, mientras que los beneficios se han reducido un 28%. Estos números podrían deberse al futuro lanzamiento de PlayStation 5, sucesora de la consola que protagoniza esta entrada. La compañía de origen japonés espera vender un total de 13,5 millones de PlayStation 4 durante el año fiscal, suponiendo esto una reducción de 1,5 millones en comparación con el año anterior.

Pese a todo, los números expuestos muestran el contundente dominio de Sony en el sector de las consolas de sobremesa desde hace más de dos décadas. Desde que la PlayStation original arrasara a Nintendo 64, Sony solo ha tropezado con la PlayStation 3, cuando lanzó dicha consola al precio de 600 euros, lo que permitió a Microsoft tomar mucha delantera con Xbox 360 al haber salido antes al mercado y a precio más reducido. Este gran dominio ha convertido la marca PlayStation en una apuesta segura, por lo que Sony tiene planeado mantenerla por lo menos hasta la versión 10 de dicha consola, que posiblemente para entonces ya no haga uso de ningún soporte físico para la distribución de juegos.

Y aunque parece estar dando ya algunos signos de agotamiento, a PlayStation 4 todavía le queda mucha vida con títulos como The Last of Us Part II y el misterioso Death Stranding.