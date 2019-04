PlayStation 4 se acerca a los 100 millones de unidades vendidas

Si hace un par de días conocíamos los resultados fiscales de Nintendo, en los que se destaca un aumento de los beneficios, pero también la desaceleración de las ventas de Nintendo Switch, le ha llegado el turno a Sony y su PlayStation 4, con la diferencia de que en su caso todo va un poco mejor.

Según recogen en Venture Beat, el gigante japonés cierra los resultados fiscales de 2018 en positivo en lo que respecta a PlayStation 4, cuyas ventas totales alcanzaron a finales de este marzo los 96,8 millones de unidades, 17,8 millones de las cuales se habrían colocado a lo largo del último año. Durante el mismo periodo del año anterior, las ventas fueron ligeramente superiores, pero no mucho más: a los 19 millones llegaron.

Así, las cifras ponen a la consola de Sony cerca de superar las que cosechó Nintendo con Wii (101,63 millones) y la PlayStation original (102,49 millones), posicionándola como, probablemente, la segunda consola más vendida de la historia, solo por detrás de la imbatible PlayStation 2 (155 millones). Por supuesto, hablamos de consolas de sobremesa; si incluimos a las portátiles ninguna puede con Nintendo DS.

Todo esto ocurre en el «tiempo de descuento» de la consola, que va camino de cumplir su sexto aniversario y de la que la propia Sony ha dicho que está entrando en su fase final, si bien no se espera que su sucesora aparezca antes de mediados de 2020. Hasta entonces y seguramente algo más allá, PS4 se mantendrá como el buque insignia de la marca y gozará de importantes lanzamientos.

La pregunta que te puedes estar haciendo, si es que no has llegado a catar sus mieles, es, ¿merece la pena comprarse una PS4 en pleno 2019? Una cuestión sobre la que publicamos una reflexión hace unos meses, metiendo en el saco también a Xbox One S, y que te invitamos a leer porque la situación sigue siendo muy similar. El resumen es sí, por poco que le quede de vida: está a mejor precio que nunca y en el catálogo que tiene acumulado hay auténticas joyas.

¿Terminará PlayStation 4 su carrera en segunda posición? Sea como fuere, en Sony pueden estar satisfechos del recorrido de esta y anteriores consolas: en conjunto, la familia de dispositivos PlayStation ha vendido más de 500 millones de unidades en todo el mundo. Hasta que lleguen y se extiendan soluciones más audaces, son la apuesta más segura que hay para jugar sin complicaciones.