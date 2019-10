Sony dice que el desarrollo de juegos para PlayStation 5 «progresa adecuadamente»

A pesar de quedarle cuerda con títulos como The Last of Us Part II y Death Stranding, el mercado ya está dando signos de que PlayStation 4 tendría que empezar a dejar hueco para su sucesora, la PlayStation 5. Sin embargo, una consola que salga al mercado sin un catálogo inicial de juegos decente se juega a tener una recepción fría, algo que desde Sony están teniendo muy en cuenta.

Según el director financiero de Sony, Hiroki Totoki, el desarrollo de juegos para la futura PlayStation 5 está “progresando suavemente”, aunque cumpliendo los planes de la compañía, por lo que se espera que cuando la consola sea lanzada al mercado cuente al menos en poco tiempo con un catálogo lo suficientemente potente como darle atractivo comercial.

Sin embargo, la expansión de los videojuegos multiplataforma en las últimas generaciones también ha normalizado los llamados juegos intergeneracionales, los cuales suelen aparecer en medio de una transición entre dos generaciones de consolas, por lo que al final, para llegar a la mayor cantidad de usuarios posible, las desarrolladoras y publicadoras se ven forzadas a abarcar una gran cantidad de plataformas. Un ejemplo claro de juego intergeneracional es el primer The Evil Within, que salió para Xbox 360, Xbox One, PlayStation 3 y PlayStation 4, además de obviamente PC, si bien esta última plataforma se mueve bajo sus propios parámetros.

Por ello, existen fuertes rumores de que habrá una versión de The Last of Us Part II para PlayStation 5, así que no se puede descartar otra de Death Stranding para dicha consola, ya que ambos juegos aparecerán durante el ocaso de PlayStation 4 y no mucho antes de que la sucesora de esta última llegue al mercado. También se espera que lleguen juegos como Apex Legends y Dead Island 2, si bien estos últimos también contarán con versiones para Xbox Scarlett. Otro título que está por el horizonte es GTA VI, aunque este con casi toda probabilidad también será multiplataforma.

Otro aspecto a tener en cuenta es que PlayStation 5 no supondrá un salto dramático a nivel tecnológico, ya que se mantendrá la misma arquitectura x86_64 con tecnología de procesador y gráficos de AMD, abriendo esto la puerta tanto a la fácil portabilidad de los juegos de la generación anterior como al soporte de retrocompatibilidad.