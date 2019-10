Diablo 4 tendrá un estilo más cercano a Diablo 2 y un tono más tétrico

La BlizzCon 2019 dará comienzo mañana, día 1 de noviembre, y gracias a las recientes filtraciones centradas en Diablo 4 que hemos ido viendo la han convertido en uno de los eventos más esperados del año. Blizzard no ha dicho nada aún, pero todo parece indicar que dicho juego será la gran estrella y que por fin veremos las primeras imágenes del mismo.

Para amenizar la espera el analista Daniel Ahmad ha compartido una gran cantidad de información sobre Diablo 4 que merece, desde luego, un pequeño análisis. Lo primero que me llama la atención es que este juego estará, en teoría, más cerca de lo que vimos en Diablo 2. Tiene sentido, ya que este último fue un enorme éxito, mientras que Diablo III no terminó de cumplir con todas las expectativas que generó. No me malinterpretéis, disfruté mucho de dicha entrega, de hecho todavía lo juego de vez en cuando, pero no tuvo el impacto de la segunda entrega, eso está claro.

Con Diablo 4 Blizzard ha trabajado para dar forma a un juego que integrará, en teoría, todo lo que quieren los fans de la franquicia. Es un objetivo ambicioso, pero parece que han tomado las decisiones correctas para conseguirlo ya que:

Tendrá esa conexión más cercana con Diablo 2.

Mejorará la jugabilidad que vimos en Diablo III.

La ambientación será más seria y tétrica, con mapas enormes llenos de cadáveres, fosas y criptas corrompidas y podridas y enemigos aterradores.

Se recuperarán a personajes clásicos, como el druida.

Las filtraciones también sugieren que Blizzard habría optado por un planteamiento más de tipo mundo abierto, ya que se hace una referencia directa a la posibilidad de utilizar monturas. Si esto se confirma podríamos estar ante un juego que ocuparía un punto a medio camino entre Diablo 2 y World of Warcraft (en lo que a extensión del mundo se refiere).

Por lo que respecta a los personajes jugables tenemos constancia de la presencia del bárbaro, el mago y el druida, aunque estoy convencido de que Blizzard ofrecerá como mínimo un par de clases más, probablemente un paladín (o un templario) y un personaje capaz de atacar a distancia (cazador o amazona).

Se comenta que el enemigo final podría ser Lilith, algo que nos coge un poco por sorpresa, ya que precisamente gracias a ella nacieron los Nephalem, como os contamos en su momento. Por lo demás podemos esperar la presencia de los clásicos modos cooperativo y jugador contra jugador.

A nivel técnico se avecina una evolución importante, de eso no hay duda. Diablo III fue un juego con un acabado gráfico bastante discreto, algo que se compensó con un diseño artístico sobresaliente. Pues bien, Diablo 4 aprovechará el hardware más reciente y estará diseñado desde cero para funcionar de forma óptima en las consolas de la generación actual, lo que significa que podemos esperar un modelado mucho más detallado, tanto de los personajes principales como de los enemigos, unos escenarios más grandes y detallados y unos efectos de luces y sombras superiores.