Creo que no me equivoco si digo que todos los aficionados al mundo de la informática tenemos un procesador favorito, un chip que por una razón u otra nos marcó especialmente y que por ello ocupa un lugar especial en nuestra memoria.

Las buenas experiencias y la nostalgia suelen hacernos creer que los recuerdos son mejores de lo que realmente fueron, y esto se extiende a todas las vivencias que hemos tenido. En mi caso recuerdo especialmente las horas de diversión que me dio mi S3 Virge 3DX de 4 MB, una tarjeta gráfica que no estaba ni de lejos a la altura de la serie Voodoo de 3DFX, pero que me permitió disfrutar por poco dinero de muchos títulos 3D que en su momento fueron un auténtico objeto de deseo, como Moto Racer, Resident Evil 1 y 2 y Final Fantasy VII.

Con el tema del procesador me ocurre algo parecido. La nostalgia me invade cada vez que recuerdo mi Pentium a 133 MHz, un chip con el que acompañé a dicha S3 Virge 3DX, y es curioso porque personalmente también creo que fue uno de los procesadores de consumo más revolucionarios de toda la historia (siempre hablando del mundo del PC), ¿pero fue realmente el más revolucionario?

Es complicado responder a esa pregunta de forma absoluta. Por las mejoras que introdujo en términos de arquitectura y potencia bruta está claro que fue una auténtica revolución en su momento, pero no hay duda de que los procesadores de doble núcleo (Core 2 Duo y Athlon 64 X2) también marcaron un punto de inflexión en el sector, así que mi decisión está dividida entre esas dos opciones.

Siempre empiezo estos artículos «mojándome» primero, y este no va a ser una excepción. Finalmente me inclino por el Pentium, me siguen impresionando las diferencias que este pequeñín, funcionando a 60 MHz, marca corriendo juegos como Quake frente a un 486 a 66 MHz, es otro mundo, y representó un punto de inflexión en la primera mitad de los 90 que hizo posible un salto exponencial considerable en el desarrollo de software cada vez más complejo.

Ahora os toca a vosotros, ¿cuál ha sido, en vuestra opinión, el procesador de consumo más revolucionario de la historia del PC? Nos leemos en los comentarios.