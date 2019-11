Xbox Scarlett será muy potente y tendrá un precio competitivo

La celebración de la X019 está dando mucho de qué hablar, no solo por los nuevos lanzamientos que han sido anunciados, sino también por los comentarios que ha vertido Phil Spencer sobre Xbox Scarlett, una consola que, según el jefe de la división gaming de Microsoft, será muy potente y muy competitiva.

Empezamos por el principio para que nadie se pierda. El lanzamiento de Xbox One fue un desastre, nos puede gustar más o menos, pero es un hecho. Microsoft lanzó una consola mucho menos potente que PS4 con un precio mayor, forzó al usuario a llevarse Kinect a casa y consideró incluso bloquear la posibilidad de compartir juegos con nuestros amigos. Sí, fue ridículo, pero real.

Personalmente creo que si Microsoft hubiera sido consciente de las carencias de Xbox One frente a PS4 desde el primer momento y la hubiera lanzado a un precio ligeramente menor (50 dólares menos, por ejemplo), las cosas habrían sido muy distintas.

Sé que la compañía de Redmond se dio cuenta de sus errores y que decidió cambiar el chip, pero llegó tarde. Xbox One ya había adquirido mala fama y PS4 había consolidado una enorme base de usuarios que no hizo más que crecer y crecer. Quizá alguno piense que exagero cuando digo que la consola de Microsoft ha sido la gran perdedora de la generación actual, pero me permito recordaros que mientras que esta apenas ha vendido unos 30 millones de unidades (estimado) la consola de Sony ha superado los 100 millones de unidades. ¿Esos números no te parecen lo bastante contundentes? Pues te lo digo de otra forma, PS4 ha vendido tres veces más que Xbox One en el mismo tiempo.

Microsoft quiere una Xbox Scarlett potente y a buen precio

Bien, como hemos dicho Phil Spencer quiere que esos errores queden como cosa del pasado y que no se vuelvan a repetir. Para conseguirlo la compañía de Redmond tiene claro qué tres pilares debe utilizar para construir su nueva consola:

su rendimiento debe ser igual o superior al de PS5. Retrocompatibilidad: funcionará con todos los juegos de Xbox One, y puede que con los de Xbox 360.

funcionará con todos los juegos de Xbox One, y puede que con los de Xbox 360. Coste: Xbox Scarlett tendrá un precio razonable y competitivo.

A todo esto debemos unir, además, el tema de la experiencia de uso. Microsoft ha sabido potenciarla a través de un conjunto de servicios muy interesantes, entre los que destacan el Game Pass, y no descartamos que lo amplíen de alguna manera cuando se produzca el lanzamiento de Xbox Scarlett.

Tengo claro que la compañía de Redmond hará bien las cosas esta vez, pero me quedo con la duda de si lograrán estar a la altura de PS5 en lo que a juegos exclusivos se refiere. En una generación que tendrá claramente a la paridad en términos de rendimiento y de calidad gráfica serán los juegos exclusivos los que inclinarán la balanza a favor de una u otra.

Es imposible anticipar nada de momento en este sentido. Microsoft tiene grandes franquicias en su haber (Gears, Halo y Killer Instinct por ejemplo), pero necesitarán mucho más para competir de forma efectiva con PS5. Quizá sea un buen momento para considerar el rescate de sagas como Perfect Dark o incluso Otogi, una franquicia esta última que podría romper moldes con una adaptación al estilo «Souls».