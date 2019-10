Tanto Sony como Microsoft ya tienen varios kits de desarrollo distribuidos de sus consolas PS5 y Xbox Scarlett que permiten a los desarrolladores empezar a trabajar en la creación de juegos de nueva generación para dichos sistemas que, como sabemos, llegarán al mercado a finales de 2020.

Como ocurrió con PS4 y Xbox One, y anteriormente con PS3 y Xbox 360, estamos muy cerca de vivir un salto técnico que permitirá el desarrollo de juegos de nueva generación que no solo tendrán una mayor calidad gráfica en general, sino que además presentarán una complejidad superior, tanto en lo que respecta a la amplitud del mundo como a las animaciones y la IA de los personajes.

Ya hemos hablado sobre ello en artículos anteriores, de hecho recientemente tuvimos la oportunidad de repasar algunas mejoras importantes que ofrecerá PS5 (y por defecto también Xbox Scarlett) gracias al avance que supondrá a nivel de hardware frente a PS4 y que no han recibido la misma atención que otros temas como la resolución de pantalla o la fluidez.

PS5, Xbox Scarlett y las exigencias de los juegos de nueva generación

Cuando llegaron al mercado PS4 y Xbox One pudimos confirmar que habían nacido «prácticamente agotadas». Sí, el lanzamiento de juegos como Red Dead Redemption 2, God of War, Gears of War 4 y The Last of Us Part II ha demostrado que la optimización hace milagros, pero no nos engañemos, desde el punto de vista técnico no hemos visto nada verdaderamente revolucionario en los últimos cinco años.

El salto a los juegos de nueva generación marcará una diferencia abismal frente a los títulos actuales. Sí, me refiero a esos juegos tipo sandbox tan limitados, con animaciones flojas y una IA mejorable que se han convertido en la tónica de la generación actual, y esa diferencia implica, como es evidente, un aumento de las exigencias a nivel de hardware.

Todavía no hemos tenido la oportunidad de ver juegos que aprovechen el potencial que ofrecerán las consolas de nueva generación, pero gracias a un antiguo editor de la extinta revista de videojuegos GameFan tenemos una idea bastante clara de lo que podemos esperar. Dicho editor ha publicado sus impresiones en el foro de Resetera, y estas son las claves más importantes que ha expuesto:

Ha podido ver una demostración de un juego de nueva generación de tipo mundo abierto que está siendo desarrollado para PS5 y Xbox Scarlett.

que está siendo desarrollado para PS5 y Xbox Scarlett. El nivel de detalle que presenta es asombroso , tanto que supone una evolución similar a la que pudimos sentir al ver la primera demostración de Killzone Shadowfall para PS4.

, tanto que supone una evolución similar a la que pudimos sentir al ver la primera demostración de Killzone Shadowfall para PS4. La calidad de los efectos de luces y sombras es soberbia , tanto que juegazos como The Last of Us Part II y Red Dead Redemption 2 quedan muy por debajo.

, tanto que juegazos como The Last of Us Part II y Red Dead Redemption 2 quedan muy por debajo. Se ha visto verdaderamente sorprendido por el acabado técnico global de esta demostración, es un auténtico salto generacional.

No se ha utilizado una versión pulida del Unreal Engine 4 ni del Unity Engine, es algo totalmente nuevo, una nueva generación.

Hasta aquí todo bien. Dicho juego está siendo desarrollado, en teoría, para PC, Xbox Scarlett y PS5. La demo funcionaba en resolución 4K (nativa), pero la tasa de FPS rondaba entre los 25 y los 30, lo que significa que el hardware de las consolas de nueva generación podría empezar a mostrar síntomas de agotamiento desde su lanzamiento.

Sin embargo, no debemos llevarnos todavía las manos a la cabeza. Según la fuente esa demo estaba todavía en una fase temprana y tenía mucha optimización por delante, así que cabe la posibilidad de que con algunos ajustes y un pequeño «downgrade» se logren medias de 40 a 60 FPS.

Antes de terminar quiero recordaros que PS5 y Xbox Scarlett no van a representar ningún milagro en términos de hardware si las comparamos con cualquier PC de gama media actual. Ambas consolas vendrán con una CPU Ryzen 3000 personalizada con 8 núcleos y 16 hilos a 1,6 GHz-3,2 GHz limitada a 4 MB de caché L3, tendrán entre 16 GB y 20 GB de memoria GDDR6 unificada, una GPU Radeon RDNA con hardware para trazado de rayos que rendirá, más o menos, al nivel de una RX 5700 y contarán con un SSD de alto rendimiento.

Bien, esto quiere decir que un PC equipado con un Ryzen 7 2700 a 4,1 GHz, 16 GB de RAM, una RTX 2060 Super de 8 GB y un SSD está por encima en términos de potencia bruta. Con todo, lo importante es que gracias al salto generacional que marcarán frente a PS4 y Xbox One empezaremos a ver desarrollos que aprovecharán mejor el hardware de un PC potente.