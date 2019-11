Ayer tuvo lugar la celebración de los Golden Joystick Awards, un evento muy importante dentro del mundo de los videojuegos donde se eligen, por votación popular a nivel internacional, los mejores juegos del año.

El hecho de que se trate de una entrega de premios basada en las votaciones de los usuarios y no en el criterio de los medios es lo que hace que los Golden Joystick Awards sean tan interesantes, y que tengan tanto valor en general.

Según los datos oficiales este año han votado más de 3,5 millones de usuarios, una cifra impresionante que refleja por sí sola el peso que tienen estos premios. Hemos vivido un año bastante intenso y con lanzamientos muy importantes, así que la cosa estaba muy reñida en ciertas categorías, pero al final los resultados de los Golden Joystick Awards han estado dentro de lo que cabía esperar.

Resident Evil 2 Remake ha sido elegido juego del año, algo que no me sorprende, ya que como dije en el análisis no solo es el mejor remake lanzado hasta la fecha, sino que también es uno de los mejores juegos de toda la historia. Sé que estáis deseando ver la lista de ganadores, así que no os entretengo más, estos han sido los grandes triunfadores de los Golden Joystick Awards:

Juego del año: Resident Evil 2.

Estudio del año: Epic Games.

Juego de PC del año: World of Warcraft Classic.

Juego de PlayStation del año: Days Gone.

Juego de Nintendo del año: Super Smash Bros. Ultimate.

Juego del año de Xbox: Gears 5.

Juego del año eSports: Fortnite.

Juego para móviles del año: BTS World.

Mejor expansión: GTA Online Diamond Casino Update.

Premio de la crítica: Control.

Juego más esperado: Cyberpunk 2077.

Mejor juego indie: Outer Wilds.

Mejor juego de realidad virtual: Beat Saber.

Mejor narrativa: Days Gone.

Mejor diseño visual: Devil May Cry V.

Mejor sonido: Resident Evil 2.

Premio a la innovación: House House.

Premio «todavía se juega»: Minecraft

Premio «contribución excepcional»: Life is Strange

Mejor hardware para gaming: GeForce RTX serie 20.

Premio a la trayectoria profesional: Yu Suzuki.

En general no hay sorpresas, todo está dentro de lo que cabía esperar. World of Warcraft Classic ha tenido una gran acogida y se ha convertido en todo un éxito, así que merece ser el juego del año en PC, y lo mismo ocurre con los que han sido elegidos como mejores juegos del año en consolas.

Gears 5 ha sido la «exclusiva» (también llegó a PC) más importante de Xbox One-Xbox One X, y Days Gone ofrece, a pesar de sus pequeñas carencias, una experiencia verdaderamente única que desde luego merece la pena descubrir.

¿Estáis de acuerdo con los resultados de los Golden Joystick Awards? ¿Hay algún resultado injusto en vuestra opinión? Los comentarios son vuestros.