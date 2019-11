Las nuevas aplicaciones de Apple llegarán a Windows

Era casi de esperar que tras el abandono de iTunes, las nuevas aplicaciones con las que Apple ha reemplazado a la vieja gloria terminasen apareciendo en Windows más pronto que tarde, y aunque la noticia no ha sido confirmada de manera oficial, quienes entienden del mundo de la manzana lo dan por hecho.

A saber, la llegada de macOS Catalina supuso la despedida de iTunes, cuya funcionalidad se repartió en nuevas aplicaciones independientes como Music, Podcasts y las dirigidas a su servicio de televisión; sin embargo, los usuarios de Windows se quedaron sin novedad alguna. Pero según han descubierto en MacRumors, la compañía está buscando desarrolladores especializados en aplicaciones multimedia para Windows, lo que se traduce en un indicio muy claro.

Cuándo estarán disponibles en Windows las nuevas aplicaciones de contenidos de Apple es otro cantar, porque si tienen que comenzar su desarrollo desde cero les va a costar.

Mencionan en MacRumors que «los usuarios de Windows 10 actualmente necesitan acceder a servicios como Apple TV y Apple Music en la web, lo que no es ideal», pero lo cierto es que mientras que Apple Music sí tiene interfaz web, limitada pero accesible, en el caso de Apple TV todavía está por lanzarse, al menos en lo que al servicio de vídeo bajo demanda se refiere, que será sin duda uno de los que más interés tenga la compañía en promover extramuros.

A este respecto hay un dato llamativo en la oferta de empleo que han publicado, y es que se considerará un «gran plus» tener conocimientos sobre UWP (Universal Windows Platform), las aplicaciones universales de Windows 10 que precisamente en Windows 10 no están teniendo mucho éxito, más bien al contrario, pero que siguen teniendo un hueco que rellenar de lo más interesante en plataformas adyacentes como Xbox One. Lo cual sería, desde luego, la mejor jugada posible en aras de abrirse a un mercado más amplio.

No obstamte, visto lo visto surge otra duda cuando menos curiosa: ¿extenderán también Apple Arcade más allá de sus dominios? Y de hacerlo, ¿podrían llevarlo a Xbox One? Esto parece más complicado porque los juegos en catálogo están desarrollador ex profeso para iOS y macOS, pero por poder. Ahora bien, ¿un servicio de juegos externo en Xbox One, sería factible? Esto son solo cábalas, cabe agregar.